 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россиянка-фигуристка Александра Трусова впервые в истории сделала четверной лутц в официальных соревнованиях
00:01 09.09.2018

Трусова – гостья из будущего. Ученица Тутберидзе затмила Медведеву и Загитову

Екатерина БЕСПАЛОВА

14-летняя Александра Трусова стала победительницей этапа юниорского "Гран-при" в литовском Каунасе, первой среди женщин исполнив четверной лутц и каскад из четверного и тройного тулупов на международных соревнованиях.

То, что в истории женского одиночного катания открыта новая страница, стало понятно еще в начале марта после произвольных программ девушек на юниорском чемпионате мира. Тогда Трусова вошла в историю как первая среди женщин исполнительница четверного тулупа, а также двух четверных прыжков (тулуп и сальхов) в одной программе. Однако было любопытно, как быстро эта страница начнет заполняться? Сама спортсменка только смущенно улыбалась и говорила, что планирует выучить еще тройной аксель, а также четверные лутц и флип. Те, кто внимательно следил за Трусовой в прошлом сезоне, только восхищались ее смелостью, но одновременно с этим и жалели. Ведь для того, чтобы покорить два четверных прыжка в программе, крохотной Рапунцель (так ее иногда ласково называют поклонники за роскошные длинные волосы) пришлось пережить на соревнованиях немало падений, а уж сколько их могло быть на тренировках… Впрочем, сама Трусова в интервью немного успокаивала переживающих: "Я не боюсь падать. На тренировках надеваю специальные штаны, поэтому мне не страшно".




Серьезные намерения

То, что слова Александры о четверном лутце не просто разговоры, а вполне реальные планы, выяснилось уже 27 марта. Именно тогда в Инстаграме одного из тренеров команды Тутберидзе Сергея Розанова появилось видео с исполнением Трусовой этого прыжка.

Хотя в его освоении она оказалась не одинока: буквально через месяц на уже другая подопечная Тутберидзе, 14-летняя Анна Щербакова, толком не выступавшая в прошлом сезоне из-за травмы, исполняла совсем уж зубодробительный каскад из четверного лутца и тройных тулупа и риттбергера.

Сомнений не оставалось: в сезоне-2018/19 фигуристки собираются соревноваться в другом измерении. И если программы Щербаковой поставлены под более "спокойную" музыку: "A Comme Amour" Ричарда Клайдермана и "Рондо Каприччиозо" Сен-Санса, то музыкальное сопровождение постановок Трусовой – "Убить Билла" в короткой программе и "Пятый элемент" в произвольной – буквально кричало: это девочка готовится к серьезной битве с невозможным.

То, что Трусова сама по себе и есть самый настоящий пятый элемент, выяснилось уже на закрытых юниорских прокатах в Новогорске: получите в произвольной солидный мужской набор – четверной лутц, а также четверной тулуп сольно и в каскаде тройным! И все это при максимальном уровне сложности остальной части программы. Плюс не забываем, что в арсенале фигуристки есть еще и четверной сальхов. Щербакова в этом плане немного "отстала" от одногруппницы: одержала победу на дебютном этапе "Гран-при" в Словакии в конце августа без четверного лутца, но она и ее тренеры дали понять, что одна из задач на сезон – все же исполнить его на соревнованиях.

Девочка из стали

В ожидании выступления Трусовой в Каунасе даже несколько померкли главные интриги контрольных прокатов: как будут вести себя, когда пересекутся в Новогорске, Евгения Медведева и Этери Тутберидзе, кто будет выглядеть сильнее в своих постановках, двукратная чемпионка мира или Алина Загитова? Ведь предвкушался не столько факт четверного прыжка, а вопрос, сколько этих самых четверных прыжков в итоге будет? Да и вообще, когда вы в последний видели, чтобы Первый канал анонсировал произвольную программу нашей фигуристки на юниорском этапе "Гран-при"? После короткой программы Трусова лидировала с отрывом от ближайшей соперницы в более чем 7,5 балла. За каскад из тройных лутца и риттбергера во второй половине программы она получила 14,49 балла!

И вот, Трусова появляется на льду сером инопланетном комбинезоне, разбивает кулачком воображаемое стекло и начинает готовиться к выполнению своей четверной миссии. Первый заход – и есть четверной лутц, пусть, как выяснится позже, и с небольшим недокрутом. А вот после второго четверного – на этот раз тулупа – даже сквозь экран становится больно, потому что Александра падает, да еще и совсем близко от борта. Но она не просто встает и продолжает, а чисто исполняет каскад из четверного и тройного тулупов! Затем и остальные элементы, среди которых было два каскада из тройных прыжков. После проката в интервью пресс-службе ISU фигуристка сказала про свое состояние после падения так: "У меня в том месте программы должен был быть каскад, и я шла его делать по-любому!"

Все под контролем

Не исключено, что исполнение таких сложных элементов совсем юной девушкой может снова вызвать дискуссию о необходимости повышения возраста для перехода во взрослые соревнования и снижения стоимости элементов "ультра-си".

Но сама Трусова призналась журналу "Мир фигурного катания", что ей обидно такое читать: "Когда начинают писать, что такие прыжки девочкам не надо делать, что я все себе сломаю, то сразу закрываю страницу. Не понимаю, зачем такое писать? Я же сама хочу пробовать, учить новое. Перед тем, как прокатать программу с четверными на соревнованиях, мы много работаем на тренировках, пробуем. Я ведь не просто захотела, пошла и сделала. Я же готовлюсь к этому. И если я все делаю правильно технически, разминаюсь, заминаюсь, тренируюсь, то почему обязательно должна травмироваться? Если так рассуждать, то вообще не нужно ничего пробовать нового, потому что все новое – это сложно". То, что ситуация находится под контролем, подтверждает и отец Александры Вячеслав Трусов: "Глядя на то, сколько она работает, мне порой становится ее жалко. Но я всегда буду на стороне своей дочери, и никто меня не переубедит. Никогда не заставлял и не заставлю ее тренироваться".

Источник - СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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