Казахстанская боксерша Фируза Шарипова отстояла чемпионский пояс, с трудом одолев россиянку Ю.Куценко

07:20 09.09.2018

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу над россиянкой Юлией Куценко в главном поединке вечера бокса, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает сообщает zakon.kz.



Поединок был рассчитан на десять раундов. Единогласным решением судей победу одержала Фируза Шарипова.



Теперь на счету 24-летней Шариповой девять побед, пять из них досрочные, и одно поражение.



Добавим, что россиянка потерпела первое поражение в карьере. Ранее она выиграла семь боев, где трех своих соперниц отправила в нокаут. Также в статистике Юлии Куценко есть еще одна ничья.



Отметим, что Фируза Шарипова также владеет титулами IBO и WBC Silver во втором полулегком весе, которые она завоевала в поединке с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк в Алматы.