КазРежиссер Эмир Байгазин получил награду 2-го уровня Венецианского кинофестиваля. За "Реку"

07:22 09.09.2018

В конкурсе "Горизонты" 75-го Венецианского международного кинофестиваля приз за лучшую режиссуру получил казахстанец Эмир Байгазин, передает МИА "Казинформ".



В конкурсной программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля наряду с 19 фильмами из разных стран участвовала картина Эмира Байгазина "Өзен" ("Река"). Это последняя часть последняя часть "Трилогии об Аслане", предыдущие фильмы которой - "Уроки гармонии" (2013 год) и "Раненый ангел" (2016 год) удостоились наград международных кинофестивалей. К примеру, "Уроки гармонии" в 2013 году на Берлинском кинофестивале получила "Серебряного медведя" за лучшую операторскую работу.



Конкурсная программа "Горизонты" - вторая по значимости на Венецианском кинофестивале после главного конкурса. В ней участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.