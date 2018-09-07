В автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагаулия

07:32 09.09.2018

В Абхазии раскрыли детали ДТП, в котором погиб премьер республики‍



Автомобиль, в котором ехал погибший премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управлял местный житель Хаджарат Тарсман, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.



В ДТП, в котором погиб Гагулия, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.



"Сообщение об аварии поступило примерно в 23.10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", - рассказали в пресс-службе ведомства.



По данным агентства Sputnik Абхазия, в аварии пострадали водитель и охранник премьер-министра Абхазии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.



Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали происшествия уточняются.



Гибель Г.Гагаулия



О том, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в районе поста Мюссера ночью 8 сентября, ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.



"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия - ред.) на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", - сказала Зантария. По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу, 8 сентября.



Несчастный случай

Гибель Гагулия не связана с покушением, это несчастный случай в результате ДТП, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.



Визит в Сирию



Перед гибелью Гагулия в составе официальной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимбой посетил Сирию. Как сообщалось на сайте абхазского правительства, в состав делегации, помимо Гагулия, вошли руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба, глава МИД Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзинба.



Биография Г.Гагулия



Геннадий Гагулия родился в 1948 годе в городе Лыхны. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института (ныне - Белорусский национальный технический университет).



В 1977-1986 годы работал замдиректора Комбината общественного питания на озере Рица. В 1986-1991 годы руководил Гудаутской районной потребительской кооперацией.

В 1991 года был назначен главой Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы был зампредседателя Совета министров Абхазии.

В 1995-1997 годах возглавлял правительство Абхазии, вновь занимал эту должность 2002-2003 годах. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.

В 2003-2004 годы руководил Администрацией президента Абхазии. С 2005 года вновь возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.



В конце апреля 2018 года был переназначен премьер-министром Абхазии.



Гагулия - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Он был женат, у него осталось двое детей.