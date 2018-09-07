 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.09.2018
15:06  Кортеж президента Молдовы таранил грузовик. Додон вроде жив...
14:02  Первый казахский "Лев". Эмир Байгазин получил приз "Лучший Режиссер" на 75 Венецианском кинофестивале, - ликует "Казахфильм"
13:57  Где США нужно искать настоящие активы Путина, - А.Халдей
08:52  Имперский путь России - единственно верный. Все другие - в тупик, - О.Кураев
08:32  Игры Кочевников. 32:9. Кыргызы в финале турнира по козлодранью (кок-бору) порвали узбеков
07:57  20-летняя японка Осака сенсационно и скандально поломала в финале US open монстра Серену Вильямс
07:54  Китайский мульти-миллиардер, глава Alibaba Джек Ма сам себя отправил на пенсию в 54 года. Хочет пофилантропить
07:32  В автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагаулия
07:22  КазРежиссер Эмир Байгазин получил награду 2-го уровня Венецианского кинофестиваля. За "Реку"
07:20  Казахстанская боксерша Фируза Шарипова отстояла чемпионский пояс, с трудом одолев россиянку Ю.Куценко
00:06  Фонд по спасению Арала пришел в полную непригодность, - Т.Зверинцева
00:01  Россиянка-фигуристка Александра Трусова впервые в истории сделала четверной лутц в официальных соревнованиях
Суббота, 08.09.2018
17:52  Турция: порочный круг неолиберального порядка, - С.Кожемякин
13:21  Саммит полу-согласия. Идлибский совет тегеранской тройки, - А.Онтиков
13:18  Сборная Кыргызстана на первом месте в медальном зачете III Всемирных игр кочевников - 100 медалей
13:11  Кровная смесь: власти Таджикистана против родственных браков
13:00  Русская пушка в Ширазе: 190 лет спустя… (путевые заметки), - П.Густерин
12:06  Уроженку Кыргызстана 11-кратную чемпионку мира по велоспорту Кристину Фогель парализовало после несчастного случая на тренировке
11:46  В Узбекистане наказали милиционеров за распространение интимного видео с участием муллы
11:19  Обнародовано завещание Г.Каримовой, в котором говорится, что ее единственными наследниками являются дети - Ислам и Иман
10:04  Брат президента Асылбек Жээнбеков – реальный "хозяин" кыргызского парламента? - "Айгай"
10:01  Астанайские торжища. "Казахфильм", КИМЭП и ряд университетов могут продать частникам
09:50  Россия ударит по американцам в Сирии? - Заур Караев
09:32  В Киргизии грядет очередная смена правительства. Фавориты в кресло 31-го премьера - Сариев и Сегизбаев
09:28  Фонд "Маариф". Как Кыргызстан стал полем битвы Эрдогана против Гюлена в сфере образования, - Э.Султаналиев
09:00  Жаба душит. Конкурируя с Играми кочевников, казахи проведут Игры по этноспорту, - ВВС
08:18  "Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть", - Трамп угрожает ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
08:15  ХлопкоРабы. На севере Туркменистана бюджетников заставляют вручную "сдирать" листья нераскрытого хлопчатника
08:12  Мордобой с точки зрения ислама. Что в Таджикистане думают о религиозном запрете на бокс и ММА, - А.Каюмов
08:01  Археологи достали. В Узбекистане государство раскошелится на раскопки, - Сид Янышев
07:45  Казахские ханы и правящие по сей день европейские монархи – кровные родственники. Каким боком? - А.Исаев
07:42  Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
07:38  Что будет, если лопнет китайский пузырь, - Ю.Магаршак
06:54  Кандидата в президенты Бразилии Болсонару ударили ножом в живот прямо на митинге. Вроде выжил...
06:47  МВД Кыргызстана расследует 4 уголовных дела по торговле младенцами
00:35  Путин - победитель на переговорах в Тегеране, - А.Эскин
00:30  Узбекистан объявил войну алкашам и попрошайкам, - Е.Скалей
00:25  Даст ли Турция автокефалию Украине? - М.Сидорив
00:02  Темы Тегерана-2018 с Эрдоганом и без Эрдогана, - С.Шакарянц
00:00  Война нервов вокруг Идлиба, - Антон Каневский
Пятница, 07.09.2018
23:57  Лидер движения "Алга, Каракалпакстан" объявлен в розыск! Давно пора, - М.Захидов
23:45  Улан Рыскулов уволен с должности главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии
22:05  Путин, Рак и Щука. У трех президентов три взгляда на войну в Идлибе, - репортаж А.Колесникова из Тегерана
20:14  Новым и.о. главы ДНР стал спикер Народного совета Денис Пушилин
16:04  Как ловили банду Гучигова. Самое сложное дело в истории уголовного розыска Казахстана, - Э.Аубакиров
16:03  National Interest: Из-за Идлиба неизбежен конфликт Москвы с Анкарой
15:58  Башня профессора Шпака. В КазСтепях стоит странное мухотронное сооружение...
14:40  Онанизм вместо работы, или Самозанятое правительство Казахстана, - П.Своик
14:36  В Бишкеке на улице убит (зарезан) чемпион Кыргызстана по боевому самбо Жаныбеков
14:11  ГлавКомДурь. Чем занимается министерство общественного развития Казахстана? - САМ
13:43  Древний Карон. В Таджикистане продолжаются раскопки "царского города" (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагаулия
07:32 09.09.2018

В Абхазии раскрыли детали ДТП, в котором погиб премьер республики‍

Автомобиль, в котором ехал погибший премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управлял местный житель Хаджарат Тарсман, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

В ДТП, в котором погиб Гагулия, пострадали еще два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.

"Сообщение об аварии поступило примерно в 23.10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным агентства Sputnik Абхазия, в аварии пострадали водитель и охранник премьер-министра Абхазии. Они не получили серьезных травм и уже выписаны из больницы.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, детали происшествия уточняются.

Гибель Г.Гагаулия

О том, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП в районе поста Мюссера ночью 8 сентября, ранее сообщила РИА Новости пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия - ред.) на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", - сказала Зантария. По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу, 8 сентября.

Несчастный случай
Гибель Гагулия не связана с покушением, это несчастный случай в результате ДТП, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.

Визит в Сирию

Перед гибелью Гагулия в составе официальной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимбой посетил Сирию. Как сообщалось на сайте абхазского правительства, в состав делегации, помимо Гагулия, вошли руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба, глава МИД Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзинба.

Биография Г.Гагулия

Геннадий Гагулия родился в 1948 годе в городе Лыхны. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института (ныне - Белорусский национальный технический университет).

В 1977-1986 годы работал замдиректора Комбината общественного питания на озере Рица. В 1986-1991 годы руководил Гудаутской районной потребительской кооперацией.
В 1991 года был назначен главой Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы был зампредседателя Совета министров Абхазии.
В 1995-1997 годах возглавлял правительство Абхазии, вновь занимал эту должность 2002-2003 годах. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.
В 2003-2004 годы руководил Администрацией президента Абхазии. С 2005 года вновь возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.

В конце апреля 2018 года был переназначен премьер-министром Абхазии.

Гагулия - кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Он был женат, у него осталось двое детей.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536467520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К.Токаев изложил задачи в работе Сената в новой сессии
- Каких перестановок ждут в высших эшелонах власти Казахстана
- Д.Ашимбаев: Назрела необходимость в серьезной системной работе в сфере национальной и языковой политики
- Кадровые перестановки
- Депутаты-нуротановцы о приоритетах Лидера нации
- МИР РК вносит изменения в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- Требования таможенного законодательства по легковым автомобилям
- Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
- Касательно погашения АО "Цеснабанк" краткосрочного займа Национального Банка РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  