Китайский мульти-миллиардер, глава Alibaba Джек Ма сам себя отправил на пенсию в 54 года. Хочет пофилантропить

07:54 09.09.2018

Глава Alibaba уходит из компании на пенсию

Основатель компании крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма заявил, что уйдет с поста главы корпорации на пенсию в понедельник, 10 сентября.



В интервью газете New York Times Джек Ма рассказал, что считает свою отставку "началом новой эры" и намерен сконцентрироваться на филантропии и преподавании.



"Я люблю образование", - сказал бизнесмен, который начинал карьеру в качестве учителя английского языка.



Как отмечает газета, день выхода Ма на пенсию - 10 сентября, совпадает с Днем учителя в Китае, а также днем рождения предпринимателя, ему исполняется 54 года. Ма останется в совете директоров и продолжит быть "ментором" для менеджмента компании.



Газета отмечает, что отставка в таком возрасте довольно редка для китайских бизнесменов, которые обычно "остаются во главе своих компаний в течение многих лет".



Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.