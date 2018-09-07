 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайский мульти-миллиардер, глава Alibaba Джек Ма сам себя отправил на пенсию в 54 года. Хочет пофилантропить
07:54 09.09.2018

Глава Alibaba уходит из компании на пенсию
Основатель компании крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма заявил, что уйдет с поста главы корпорации на пенсию в понедельник, 10 сентября.

В интервью газете New York Times Джек Ма рассказал, что считает свою отставку "началом новой эры" и намерен сконцентрироваться на филантропии и преподавании.

"Я люблю образование", - сказал бизнесмен, который начинал карьеру в качестве учителя английского языка.

Как отмечает газета, день выхода Ма на пенсию - 10 сентября, совпадает с Днем учителя в Китае, а также днем рождения предпринимателя, ему исполняется 54 года. Ма останется в совете директоров и продолжит быть "ментором" для менеджмента компании.

Газета отмечает, что отставка в таком возрасте довольно редка для китайских бизнесменов, которые обычно "остаются во главе своих компаний в течение многих лет".

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Источник - 1prime.ru
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