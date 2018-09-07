Игры Кочевников. 32:9. Кыргызы в финале турнира по козлодранью (кок-бору) порвали узбеков

|17:52 Турция: порочный круг неолиберального порядка, - С.Кожемякин
13:21 Саммит полу-согласия. Идлибский совет тегеранской тройки, - А.Онтиков
13:18 Сборная Кыргызстана на первом месте в медальном зачете III Всемирных игр кочевников - 100 медалей
13:11 Кровная смесь: власти Таджикистана против родственных браков
13:00 Русская пушка в Ширазе: 190 лет спустя… (путевые заметки), - П.Густерин
12:06 Уроженку Кыргызстана 11-кратную чемпионку мира по велоспорту Кристину Фогель парализовало после несчастного случая на тренировке
11:46 В Узбекистане наказали милиционеров за распространение интимного видео с участием муллы
11:19 Обнародовано завещание Г.Каримовой, в котором говорится, что ее единственными наследниками являются дети - Ислам и Иман
10:04 Брат президента Асылбек Жээнбеков – реальный "хозяин" кыргызского парламента? - "Айгай"
10:01 Астанайские торжища. "Казахфильм", КИМЭП и ряд университетов могут продать частникам
09:50 Россия ударит по американцам в Сирии? - Заур Караев
09:32 В Киргизии грядет очередная смена правительства. Фавориты в кресло 31-го премьера - Сариев и Сегизбаев
09:28 Фонд "Маариф". Как Кыргызстан стал полем битвы Эрдогана против Гюлена в сфере образования, - Э.Султаналиев
09:00 Жаба душит. Конкурируя с Играми кочевников, казахи проведут Игры по этноспорту, - ВВС
08:18 "Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть", - Трамп угрожает ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
08:15 ХлопкоРабы. На севере Туркменистана бюджетников заставляют вручную "сдирать" листья нераскрытого хлопчатника
08:12 Мордобой с точки зрения ислама. Что в Таджикистане думают о религиозном запрете на бокс и ММА, - А.Каюмов
08:01 Археологи достали. В Узбекистане государство раскошелится на раскопки, - Сид Янышев
07:45 Казахские ханы и правящие по сей день европейские монархи – кровные родственники. Каким боком? - А.Исаев
07:42 Тысячи вместо миллионов – вкладчики Банка Астаны не могут вернуть деньги и штурмуют офисы
07:38 Что будет, если лопнет китайский пузырь, - Ю.Магаршак
06:54 Кандидата в президенты Бразилии Болсонару ударили ножом в живот прямо на митинге. Вроде выжил...
06:47 МВД Кыргызстана расследует 4 уголовных дела по торговле младенцами
00:35 Путин - победитель на переговорах в Тегеране, - А.Эскин
00:30 Узбекистан объявил войну алкашам и попрошайкам, - Е.Скалей
00:25 Даст ли Турция автокефалию Украине? - М.Сидорив
00:02 Темы Тегерана-2018 с Эрдоганом и без Эрдогана, - С.Шакарянц
00:00 Война нервов вокруг Идлиба, - Антон Каневский
|Игры Кочевников. 32:9. Кыргызы в финале турнира по козлодранью (кок-бору) порвали узбеков
08:32 09.09.2018
Сборная Кыргызстана стала трехкратным чемпионом Всемирных игр кочевников по кок-бору
В финале встретились сборные Кыргызстана и Узбекистана. Зрительные трибуны были заполнены до отказа.
С первых минут матча кыргызская дружина установила подавляющее преимущество, которое удерживалось до последней минуты матча. Счет 32:9 в пользу кыргызских всадников.
Сборная Казахстана в игре за третье место одержала убедительную победу над командой из Москвы по счетом 17:1 и получила бронзовые медали Игр.
Сборная Кыргызстана за первое место получила приз - 3 млн сомов, команда Узбекистана за второе место - 1,5 млн сомов, сборная Казахстана, которая считалась одним из фаворитов этого турнира, получила за третье место 1 млн сомов.
Ну и за заслуженное четвертое место команда из г. Москвы получила 500 тыс. сомов.
Мунара Боромбаева