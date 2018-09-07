Игры Кочевников. 32:9. Кыргызы в финале турнира по козлодранью (кок-бору) порвали узбеков

08:32 09.09.2018

Сборная Кыргызстана стала трехкратным чемпионом Всемирных игр кочевников по кок-бору



В финале встретились сборные Кыргызстана и Узбекистана. Зрительные трибуны были заполнены до отказа.



С первых минут матча кыргызская дружина установила подавляющее преимущество, которое удерживалось до последней минуты матча. Счет 32:9 в пользу кыргызских всадников.



Сборная Казахстана в игре за третье место одержала убедительную победу над командой из Москвы по счетом 17:1 и получила бронзовые медали Игр.



Сборная Кыргызстана за первое место получила приз - 3 млн сомов, команда Узбекистана за второе место - 1,5 млн сомов, сборная Казахстана, которая считалась одним из фаворитов этого турнира, получила за третье место 1 млн сомов.



Ну и за заслуженное четвертое место команда из г. Москвы получила 500 тыс. сомов.



Мунара Боромбаева