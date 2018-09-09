Имперский путь России - единственно верный. Все другие - в тупик, - О.Кураев

08:52 09.09.2018

"Русская история - трагическая вещь. Не было времени, когда бы она катилась по гладким дорогам, не сворачивая в ухабы и трясины", - Г. П. Федотов, русский историк, философ, религиозный мыслитель и публицист.



Современная жизнь в который раз ставит перед нашей страной вызовы. Обстреливают с разных сторон, только держись.



Период любви без взаимности к Западу, похоже, безвозвратно уходит, это говорит только об одном: Россия медленно, но уверенно наливается мускулами к вящему раздражению стран - "оплотов демократий".



Слава Богу, скажем мы, ибо та постыдно-унизительная "любовь-морковь" последнего десятилетия двадцатого столетия, очень напоминала дружбу волка с теленком. А теперь теленок подрос и превратился в молодого бычка. Стал бодаться, да с каждым годом все сильнее, а волк в недоумении: "еда, а дерется, нет, ну Вы когда-нибудь видели такое?"



А так ведь хотелось поживиться за счет российских необъятных ресурсов, какие были планы, от предстоящих прибылей кружило головы иностранным дельцам от политики и бизнеса. Но, случился облом, ничего, господа, у Вас не вышло, печалька, однако.



Адекватное население России (а это, думаю, подавляющее большинство) прекрасно видит (почти у всех имеется телевизор и Интернет), как пытаются затянуть петлю разными санкциями, созданием зон нестабильности вокруг наших границ, постоянными вбросами-провокациями в мировое информационное пространство.



Правда, в семье не без урода - исключение составляют разве что доморощенные демократы-либералы, млеющие от западных ценностей и с тоской вспоминающие "благословенные 90-е годы" (выражение Наины Ельциной). Но это клиника, такое не лечится, впрочем, их мизерное количество, да и то, в основном, в пределах Бульварного кольца.



Россия снова, в который раз, восстает из руин, становится империей, единым домом для всех народов ее населяющих. По-другому у нас не складывается и никогда не сложится. Хребет, костяк или лучше сказать фундамент этого дома - русский народ с его многовековой историей, культурой, верой Православной. Без него - все в доме этом рассыпается в прах. За примерами далеко ходить не надо: и 1917 и 1991 годы наглядное тому подтверждение.



Зашатался фундамент - дом начинает рушиться. Малые и не очень народы тут же разбегаются по своим отдельным убогим лачугам, пребывая в блаженной уверенности стать этакой маленькой Францией или Швейцарией, при этом сыпля проклятиями в адрес старшего брата, который, как правило, в ущерб себе нес этим народам плоды своей богатейшей культуры и экономического процветания (сколько было построено предприятий, выпестована своя национальная элита: творческая интеллигенция, научно-технические кадры, созданы высшие учебные заведения и т. д. и т. п., перечислять можно долго).



В итоге, вместо маленькой Франции или Швейцарии, в лучшем случае, получается маленький Габон, а у некоторых маленькие Сомали.



В этой связи позволю себе еще раз процитировать русского философа Г. П. Федотова: "Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет слой полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Под покровом интернационального коммунизма, в рядах коммунистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести на куски историческое тело России…"



Написано это в 1931 году, за 60 лет до краха Красной Империи, но каково предвидение!



Трудно делать прогнозы на будущее, соберет ли наша страна земли с населяющими их народами, утерянные после краха СССР, да и нужно ли это в том виде, как было до распада, но в одном я уверен: Украина и Белоруссия - эти отколовшиеся части единой страны - рано или поздно вернутся, сольются в единое целое с матерью-Россией. Народы, говорящие и думающие по-русски, имеющие одну общую многовековую историю, просто обречены быть вместе. И никакая киевская хунта не сможет этому помешать, да и времени у них почти не осталось.



Честно говоря, я даже рад санкциям и прочим пакостям "коллективного Запада". Они не дают нам расслабляться, заставляют быть более собранными, оперативно решать насущные задачи, не надеясь на чью-то помощь, а значит, делают нас сильнее.



Ну подумаешь, "англичанка опять гадит", а что раньше она не гадила? Так было всегда: и в XX веке и в XIX и еще раньше. Так будет и впредь. Нам и нашим потомкам с этим жить.



Очень надеюсь, что уроки, преподанные России в начале и в конце прошлого столетия, мы, наконец, усвоили. Наше многовековое историческое прошлое сформировало нас такими, какие мы есть и другими мы уже никогда не будем. Поставленные политическими лидерами-авантюристами и неудавшиеся эксперименты над переформатированием русского духа доказали это ценой многомиллионных жертв.



Поэтому каждый из нас сегодня должен ощущать себя членом единой команды корабля под названием "Россия" и стараться внести свой вклад в общее дело, дабы история страны в очередной раз не свернула на гибельный путь.



Олег Кураев, специально для "Русской Весны"

9.09.18