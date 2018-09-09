Кортеж президента Молдовы таранил грузовик. Додон вроде жив...

15:06 09.09.2018

Президент Молдавии пострадал в ДТП



9 сентября 2018



Ольга Никитина



Кортеж молдавского президента Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены – Калараш, глава республики доставлен в больницу.



Молдавский телеканал Publika сообщает, что кортеж Додона столкнулся с грузовиком. В результате один из автомобилей перевернулся.



В полиции Молдавии факт аварии подтвердили, однако детали предоставить отказались. В пресс-службе сообщили, что в ДТП попали две машины из официального кортежа президента страны. "Людям, находившимся в автомобилях, оказана медицинская помощь", – добавили в полиции.



В пресс-службе Додона информацию о ДТП РИА "Новости" пока не подтвердили.