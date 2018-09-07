В Египте 75 "братьев-мусульман" приговорены к смертной казни, более 600 - получили длительные сроки

15:25 09.09.2018

Суд в Египте в субботу, 8 сентября, приговорил к смерти 75 человек, более 600 приговорены к различным срокам заключения. Приговоры вынесены в рамках судебного процесса по делу о столкновениях в Каире в 2013 году. Большинство осужденных – участники и руководители исламистской организации "Братья-мусульмане". Власти Египта обвинили их в насилии, провокациях и подстрекательстве к мятежу. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила решение суда, назвав процесс "позорным", сообщил Голос Америки.



Среди приговоренных к смертной казни – руководители "Братьев-мусульман". Осужденные признаны виновными в убийстве восьми сотрудников сил безопасности страны. Египетские правозащитники заявляют, что сотрудники египетских правоохранительных структур убили более



"Братья-мусульмане" в 2013 году выражали недовольство тем, что военные отстранили от власти члена их организации – президента Египта Мухаммеда Мурси и прибегли к актам насилия. Позднее в Египте "Братья-мусульмане" были объявлены вне закона и признаны террористической организацией.