Проблема Идлиба рано или поздно будет решена, - С.Тарасов

21:36 09.09.2018

Россия, Турция и Иран набирают опыт коалиционных действий



На днях главный редактор известного турецкого издания Hurriyet Мурат Йеткин, разбирая ситуацию с сирийским городом Идлибом, выставил несколько вопросов. И дал свои ответы, со многими из которых мы согласны. Такой прием нам кажется достаточно эффективным для анализа ситуации, особенно после состоявшегося в Тегеране саммита лидеров Ирана, России и Турции. Поэтому мы решили в свою очередь дать собственные ответа на вопросы Йеткина.



ВОПРОС: Почему сегодня небольшой сирийский город возглавляет мировую дипломатическую повестку?



ОТВЕТ: Идлиб, а также одноименная провинция, находится на северо-западе Сирии примерно в 35 км от турецкой границы. На ее территории в настоящее время находится около трех миллионов человек, большинство из которых мирные жители. Около 1,3 миллиона - это беженцы, прибывшие туда из других районов страны. После падения в декабре 2016 года удерживаемого джихадистами восточного Алеппо по сути Идлиб остается последней зоной деэскалации из четырех, согласованных Астанинской тройкой (Россия, Иран и Турция). В регионе нашли прибежище боевики "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, по данным американского издания The Atlantic, "закрепились там после 11 сентября 2001 года". Хватает и джихадистов из "Хайат Тахрир аль-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очередной инкарнации "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По некоторым данным, общая численность боевиков достигает 60 тысяч, из которых 12 тысяч, как сообщает Al Jazeera, "поклялись сражаться до конца". Hurriyet дополняет эти сведения следующими данными: почти 15 тысяч боевиков являются иностранцами, около 600 из них - из европейских стран, около 6 тысяч - из Чечни и российского Кавказа и около 7 тысяч - из Туркестана (в основном из Киргизии и Узбекистана), есть выходцы из Китая.



ВОПРОС: Какие страны присутствуют в Сирии?



ОТВЕТ: Участие России и Ирана в сирийском конфликте имеет подтвержденный официальный статус. США контролируют почти всю сирийскую территорию на востоке реки Евфрат в результате наземной поддержки сирийского отделения Рабочей партии Курдистана (РПК), несмотря на возражения Турции. Вашингтон действует в Сирии без приглашения со стороны легитимного правительства страны и, как пишет американское издание The American Conservative, "попирает нормы международного права", что является основанием ставить под сомнение официально заявленные цели США в этой стране. Военное присутствие Турции в Сирии относительно легитимизируется ее участием в астанинском процессе. К этому списку Йеткин добавляет Израиль и Саудовскую Аравию, которые, по его словам, "присутствует на сирийском театре военных действий через спецслужбы и посредством огромных денег". На тегеранском саммите лидеров Ирана, России и Турции со стороны Тегерана и Анкары прозвучали заявления о том, что они продолжат свое военное присутствие в Сирии. Что касается Вашингтона, то, как сообщает The Washington Post, "президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение американского военного присутствия в этой стране", и связывает "перспективу вывода американских войск" с фактом присутствия там "иранских и находящихся в подчинении Тегерана иных войск".



ВОПРОС: Почему страны разделились по вопросу избавления Идлиба от террористов, и кто желает избежать военных действий против террористов?



ОТВЕТ: Существует три сценария дальнейшего развития событий, описанные некоторыми арабским изданиями. Первый предполагает, что Турция и Россия согласятся сохранять зону деэскалации в Идлибе, при условии, что Анкара займется проблемой "Хайят Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ): сможет убедить джихадистов разойтись или войти в состав поддерживаемых Турцией группировок Свободной сирийской армии. Иностранных наемников предложено переместить в специальную отведенную зону. Второй сценарий: если Анкаре не удастся решить эту проблему, то начинается посредством ограниченных военных действий в Идлибе уничтожение "Хайят Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других "радикальных группировок". Третий сценарий - тотальное наступление на Идлиб. Вашингтон выступает против, потому что считает восстановление Дамаском контроля над провинцией концом масштабного военного противостояния в Сирии. Возможно, именно в этой связи президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган призывал в Тегеране к объявлению перемирия, в ходе которого можно было бы "развести" так называемых умеренных радикалов от неумеренных, а со временем и добиться разоружения последних. Анкара хочет избежать очередной миграционной волны, что также может оказать давление на Европейский союз. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предлагает отделить террористов от гражданского населения путем улучшения сотрудничества между спецслужбами стран, вовлеченных в Сирию. Президент России Владимир Путин выразил солидарность и напомнил, что в провинции находится достаточно гражданских лиц, это нужно иметь в виду. Президент Ирана Хасан Рухани активно не возражал, что наводит на мысль о появлении какой-то компромиссной формулы. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул:



"Наши усилия направлены на то, чтобы изгнать террористов из Идлиба с наименьшими гуманитарными потерями".



Кстати, США также заявили, что готовы предложить свой план по Идлибу, но не готовы сотрудничать в этом вопросе с Россией. Об этом сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. Детали американского проекта пока неизвестны. Одним словом, речь идет фактически о заключительной фазе вооруженного конфликта в Сирии. И проблема Идлиба рано или поздно, в том или в ином варианте будет решена. А решение станет, конечно, компромиссным, устраивающим Турцию, Россию, Иран и, конечно, Дамаск.



Станислав Тарасов