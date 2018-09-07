Эдак он быстро до Марса долетит: глава Tesla Илон Маск выкурил косяк в прямом эфире

21:44 09.09.2018

Эдак он быстро до Марса долетит: глава Tesla Маск, получив иск за биржевые махинации, выкурил косяк в прямом эфире



Илон Маск, на которого в последние дни оказывают сильное давление акционеры Tesla, 7 сентября побывал в гостях на передаче американского комика Джо Рогана, где в прямом эфире курил марихуану и потягивал виски.



Когда ведущий достал косяк и предложил предпринимателю, тот не стал отказываться, уточнив только, законно ли это в штате Калифорния (и таки да, там это законно).



Маск: "Это у тебя косяк? Или сигара?"

Роган: "Это марихуана в табаке. Не пробовал?"

Маск: "Думаю, было однажды".

Роган: "Ты не будешь, наверное, из-за акционеров?"

Маск: "Ну, а это законно?"

Роган: "Абсолютно".

Маск: "Ок".



Тогда он взял косяк и затянулся...



Вскоре соцсети уже разрывало, как наверное, и Маска...









Но об этом чуть ниже, а пока стоит объяснить, каких акционеров имел ввиду Джо Роган. Он намекнул на попытку смещения Маска с поста председателя совета директоров Tesla, которую предприняли акционеры на фоне заявлений Маска о превращении компании в частное предприятие через выкуп акций из расчета $420 за акцию. Его хотели заменить независимым директором. Но это предложение в итоге не прошло - его поддержали только владельцы менее 17 млн акций, а владельцы более 86 млн ценных бумаг проголосовали против.



А накануне инвестор Эндрю Лефт, основатель и глава аналитической компании Citron Research подал иск к Илону Маску в федеральный суд штата Калифорния, обвинив его в биржевых махинациях. Лефт утверждает, что Маск, объявив в Twitter "Твиттере" о намерении сделать компанию полностью частной, преследовал целью манипулировать стоимостью акций Tesla на биржевом рынке. Он утверждает, что Маск намеренно опубликовал недостоверную информацию о наличии у него средств для такой операции с целью ввести инвесторов в заблуждение, а значит это было мошенничество, наносящее "прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости".



Неизвестно, эти ли неприятности сподвигли бизнесмена "дернуть разок" в прямом эфире, но спустя несколько минут соцсети уже разрывало.



"И как зашло тебе такое, Илон Маск?"



- Теперь мы знаем, что он курит...

- Блин, это все равно что смотреть на курящего Бенджамина Франклина

- Во, смотрите, сегодня новый мем родился!

- Так рождается История...

- Приятно видеть, как Маск расслабляется и стресс снимает... Заслужил

- Таким макаром он быстро до Марса "долетит"

- Теперь ясно, откуда он взял цифру в 420 долларов за акцию.

- Теперь ясно, почему он отправил автомобиль!!!! в космос )))

- И че теперь говорить наркотикам - ДА или НЕТ?

- По его изобретениям было понятно, что курит давно и часто

- Да не, это новое изобретение - первый электронный косяк

- А космос все ближе и ближе

- Маск заплатит миллион тому, кто сможет выращивать марихуану на Марсе.

- Правильно пятницу начал!

- И как тебе зашло такое, Илон Маск?



Как пишет в своем Twitter репортер Джулия Вонг, через шесть минут после затяжки Маск залез в свой смартфон и стал ржать: "Мне друзья эсемесят - Ты, че, траву там куришь?"



Роган: "Это проблема? Это ж легально".

Маск: "Ну, знаешь ли, я ж не постоянный курильщик".

Роган: "А как часто куришь?"

Маск: "Да, почти никогда".

Роган: "Ну и как тебе?"

Маск: "Вообще-то я почти не ощущаю эффекта... Я знаю, что многим нравится курить траву, и это прекрасно, но мне кажется, это плохо сказывается на производительности".

Роган: "На твоей производительности?"

Маск: "Да".



Вскоре Маск заговорил с Роганом про Вселенную и жизнь людей в "матрице".



Он поделился, что все мы, вероятно, пойманы в ловушку этой "матрицы" и ведем лишь псевдосуществование. Основатель и гендиректор SpaceX объяснил: "По наиболее вероятному сценарию, мы живем в симуляции, потому что мы существуем".



Маск также успел обсудить с Роганом наработки по дизайну сверхзвукового электросамолета, который будет лучше, чем все современные самолеты.



"Счастье это реальность из которой исключены ожидания", - заключил также Маск.



Отвечая на вопрос, как ему удается одновременно и рожать такие идеи, и управлять своими компаниями, Маск ответил: "А я - пришелец!"



Маск также поведал о собственном ментальном здоровье и своем отношении к негативным комментариям в соцсетях: "Надо быть добрее дург к другу. Не надо думать, что вокруг враги, ведь людей так легко демонизировать".



Роган заметил, что в восприятии мира хорошо помогают грибы. "О, они восхитительны", - поддержал Маск.



Уже после косяка Илон Маск, отвечая на вопрос, как ему удается распределять время, чтобы его на все хватало, сказал, что люди вообще плохо представляют, что именно он делает со своим временем.



Маск: "Они думают, что я типа такой бизнесмен, даже Википедия пишет, что я эдакий бизнес-магнат..."

Роган: "А как ты сам себя называешь?"

Маск: "Бизнес-магнит".