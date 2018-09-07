Выходцы из Центральной Азии осваивают Камчатку

21:59 09.09.2018

Николас Мюллер



На Камчатке мигрантам можно работать, не сталкиваясь с проблемами, пишет американское издание EurasiaNet.



Некоторые из приезжающих на Камчатский полуостров, расположенный в восьми часах лету от Москвы, говорят, что создается впечатление, что ты уже не в России.



"Полиция приветствует нас каждое утро и пожимает нам руки. В Москве они хватают нас и увозят, - сказал Мансур, мускулистый уроженец Ташкента, который занят в лесной и рыбной отраслях. - Здесь я могу хорошо заработать, не сталкиваясь с проблемами и нервотрепкой, в отличие от Москвы".



Камчатка - усеянный вулканами выступ суши размером со штат Монтана - является очень удаленной территорией даже по меркам такой огромной страны, как Россия. Предоставление государственных субсидий прекратилось после развала Советского Союза, что привело к резкому росту цен на предметы первой необходимости. Особенно это ощущалось в таких местах, как Камчатка, куда большая часть грузов доставлялась с больших расстояний. Поэтому люди уехали.



Согласно недавнему отчету Фонда Карнеги, более 20 процентов населения Камчатки покинули полуостров с 1991 года. Приблизительно 10 тысяч человек уехали после переписи 2010 года. В настоящий момент население составляет чуть больше 300 тыс человек, причем больше половины его проживает в столице края - Петропавловске-Камчатском.



Сегодня благодаря трудовым мигрантам из Центральной Азии удается остановить снижение численности населения и удерживать на плаву критически важные отрасли.



Феруз, 26-летний уроженец Самарканда, переехал в Петропавловск два года назад в надежде скопить денег на женитьбу. Его депортировали из Москвы за нарушение визового режима.



"Здесь много работы и меньше давления, чем в Москве, более приятные люди, которые гораздо приветливее", - сказал он Eurasianet.org. В зависимости от сезона Феруз может одновременно работать в ресторане, на рыбном заводе и строительных объектах. По его оценке, так же живут сотни, а может и тысячи приехавших сюда выходцев из Средней Азии.



Точное число центральноазиатских трудовых мигрантов на Камчатке неизвестно. Многие из них заняты в теневой экономике. По данным официальной статистической службы Камчатки, за первые пять месяцев этого года количество иностранных посетителей увеличилось до 2 251 человек, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году. Около 40 процентов - выходцы из Средней Азии, в основном из Кыргызстана и Узбекистана.



Прежде всего их привлекает заработная плата. По официальным данным, она почти вдвое превышает средние показатели в других городах России.



Согласно данным местных властей более 80 процентов доходов бюджета приходится на долю рыбной промышленности. На Камчатке также располагаются военно-морские базы, в том числе крупнейший в России подводный флот. Военные силы играют ключевую роль в экономике этого стратегического региона, омываемого водами Тихого океана.



И, несмотря на то, что финансовые вливания Москвы значительно снизились по сравнению с советским периодом, Камчатка по-прежнему активно субсидируется. В этом году край получит третий по величине федеральный грант в размере более 39,3 млрд. рублей (587 млн. долларов). Больше выделять только раздираемому насилием Дагестану и бескрайней Якутии, сообщает РБК.



В последние годы Кремль позиционирует Камчатку как туристическое направление. Туристы способствуют поддержанию и увеличению спроса на рабочую силу. В настоящее время идут работы по ремонту и строительству дорог.



Подобные проекты порождают спрос на трудовых мигрантов. Некоторые из них приезжают на Камчатку на сезонные работы; другие живут здесь круглый год.



Дилибек Кучкаров, квалифицированный электрик из Андижана, приехал сюда в прошлом году вместе со своей женой после того, как они оба проработали несколько лет в Москве. Он нашел работу с помощью других проживающих тут узбеков и зарабатывает больше, чем ему платили в Москве, рассказал он за чаем в кафе "Самарканд", местной узбекской закусочной. Кучкаров приносит домой 60-100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от сезона. Он может скопить достаточную сумму для ежегодной поездки домой, даже за вычетом 20-25 тысяч рублей, которые он тратит на квартиру.



И в отличие от трудностей, с которыми выходцы из Средней Азии часто сталкиваются в Москве - притеснения со стороны полиции, расизм, бюрократические препоны - мигранты, похоже, с теплотой говорят о Камчатке.



Фарид, например, приехал из Бишкека 10 лет назад, чтобы пожить у родственников.



Сейчас он занимается "икорным бизнесом", осуществляя перевозки лосося и лососевой икры в Москву. Он рыбачит в удаленных от берега акваториях, на значительном расстоянии от столицы края, так как, по его словам, в реках вокруг Петропавловска наблюдается истощение рыбных запасов из-за чрезмерного промысла.



Зима на полуострове не такая суровая, как многие предполагают. "Люди [вернувшиеся в Кыргызстан] до сих пор не знают, что значит жить и работать здесь, и представляют Камчатку не такой, какой она является на самом деле. Для меня здесь не очень холодно, и условия здесь не слишком сложные, невзирая на большое количество снега", - сказал Фарид.