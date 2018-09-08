В Голландии отменили анонсированный на ноябрь конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз и протестов

01:43 10.09.2018

В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз и протестов



Лидер правой Партии свободы, депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс отменил объявленный им конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за протестов в Пакистане. Вилдерс также сослался на многочисленные угрозы.

"Ислам снова показал свое истинное лицо путем угроз смерти, фетв и насилия. Тем не менее, безопасность моих соотечественников стоит на первом месте", – написал он в Twitter"е после заявления об отмене конкурса.



Предполагалось, что конкурс пройдет в ноябре в офисе Партии свободы, а победитель получит 10 тысяч долларов. Власти Нидерландов не запрещали конкурс, ссылаясь на свободу слова.



В ответ на объявление конкурса тысячи людей в Пакистане вышли на уличные протесты, организованные одной из исламистских политических партий. Демонстранты требовали разорвать все связи с Нидерландами.



В Гааге 28 августа задержали пакистанца, который опубликовал в Facebook"е угрозы в адрес Вилдерса.



Представители министерства иностранных дел Нидерландов отказались от запланированной поездки в Пакистан.



Образы пророка Мухаммеда традиционно запрещены в исламе как идолопоклонство. Многие считают карикатуры на пророка оскорбительными.



Вилдерс регулярно получает угрозы из-за своих антиисламских заявлений. В ходе предвыборной кампании в марте прошлого года он пообещал, в случае если займет кресло премьер-министра, закрыть границы для иммигрантов-мусульман, запретить продажу Корана и закрыть мечети.