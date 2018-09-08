В Турции посадили на 6 лет кинорежиссера Али Авчи - создателя художественного фильма о путче 2016 года

06:18 10.09.2018

В Турции осужден режиссер Али Авчи за фильм "Пробуждение", посвященный военному мятежу 2016 года. Об этом сообщает Ahval. Фильм отклоняется от реальных событий - по сюжету, мятежники расправляются с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его семьей.

Власти решили, что за фильмом стоит движение духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого они обвиняют в организации мятежа. Режиссера, обвиненного в связях с гюленистами, приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы.



Суд заявил, что фильм был частью кампании гюленистов, пытавшихся таким образом воздействовать на общественное мнение в Турции.



Али Авчи был арестован в 2017 году, после выхода трейлера к фильму. Из него следует, что мятежники побеждают - по сюжету, представители президентской семьи убиты, актер, игравший роль Эрдогана, молится, а лидер мятежников приставляет пистолет к его голове (после этого на фоне титров слышен хлопок, напрямую убийство президента в трейлере не показано).



Сам режиссер отрицал обвинения. Он настаивал на том, что хотел показать президента в положительном свете (иначе, заявлял Авчи, он мог бы показать, что президент, например, пытается спастись бегством, а не молится). Следует отметить, что ранее он снял биографический фильм про Эрдогана ("Шеф"), который критиковали за слишком хвалебный тон.



Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей (до пленения президента мятежниками дело не дошло). В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в этом духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, который в настоящее время проживает в США, сам он обвинения отрицает. В ответ на попытку переворота они развернули масштабную репрессивную кампанию, в ходе которой были задержаны более 100 тысяч человек, нередко по сомнительным обвинениям, более 170 тысяч уволены из государственных структур. Позднее по обвинениям в связях с гюленистами в тюрьмы были отправлены около 77 тысяч человек. Правозащитники отмечали, что кампания сопровождается нарушениями прав человека, включая произвольные аресты и пытки.