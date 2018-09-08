Протаранивший толпу людей в Москве 20-летний киргиз мстил за честь сестры

07:21 10.09.2018

Бекжан Сарбишев во дворе ОВД "Марьино". Фото: Telegram-канал 112

Уроженец Кыргызстана, совершивший в Москве на Новочеркасском бульваре намеренный наезд на автомобиле на группу земляков, объяснил, что пытался защитить таким образом честь сестры, которую те домогались в кафе "Аура", сообщает Telegram-канал 112.

В ночь с 8 на 9 сентября 20-летний Бекжан Сарбишев с сестрой Дианой отмечал в кафе ее день рождения. По информации канала, выпившие парни навязчиво пытались познакомиться с его сестрой - приставали, просили номер телефона и предпринимали еще какие-то действия, которые Бекжан Сарбишев воспринял как оскорбление. Произошла потасовка, после этого молодой человек сел за руль своего Volkswagen Polo и сбил обидчиков. Один кыргызстанец погиб, еще несколько граждан госпитализированы.



Кроме того, Сарбишев написал на обидчиков заявление, против них могут возбудить уголовное дело по статье "Хулиганство". На самого Бекжана Сарбишева завели дело по статье "Убийство". Он не скрывался с места происшествия, и экспертиза подтвердила, что он был трезв.



Мать Бекжана Сарбишева одобрила поступок сына, заявив, что он поступил правильно. Между тем, родственники погибшего и пострадавших от умышленного наезда кыргызстанцев, по сообщению того же Telegram-канала, "уже вынесли свой вердикт", и ОВД "Марьино" для Сарбишева сейчас самое безопасное место.



Бекжан Сарбишев родился в селе Токтогул Узгенского района Ошской области Кыргызстана. В 2003 году его родители переехали вместе с ним в Россию, а позже получили российское гражданство. Бекжан окончил школу в Москве. "Бекжан старший ребенок в семье, у него есть брат и три сестры. Сам парень, одна из сестер и их мать сейчас находятся в Москве, а отец и трое других детей живут в нашем селе. По словам родственников Бекжана, он инвалид II группы по слуху", - рассказал глава села Токтогул Сулайман Жужубаев агенству Sputnik Кыргызстан.



В пресс-службе посольства Кыргызстана в России особо отметили, что он является гражданином Российской Федерации, а не Киргизии, как сообщила пресс-служба главы московской полиции.