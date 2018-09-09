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Курды атакуют войска Башара Асада, - В.Мухин
08:02 10.09.2018

После саммита в Тегеране Москва и Дамаск наращивают авиаудары по Идлибу
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

РФ и ее союзники в Сирии продолжают операцию в Идлибе. США, Саудовская Аравия, а также Турция, которая участвовала в саммите в Тегеране, выступили с активным осуждением таких действий. А председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд назвал итоги переговоров по Идлибу в иранской столице провальными.

Россия бомбежки позиций боевиков в провинциях Идлиб и Хама называет "точечными". Но приближенное к официальной Анкаре турецкое информагентство Anadolu утверждает, что в результате авиаударов есть жертвы среди населения. Агентство ссылается на Управление гражданской обороны, которое действует в Идлибе и, по информации Anadolu, является структурой организации "Белые каски", которую в РФ считают ответственной за подготовку псевдохимических атак.

О подготовке "Белыми касками" совместно с главарями террористических организаций "Хайат Тахрир аш-Шам" и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" (запрещены в РФ) очередных постановочных химических ударов рассказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его данным, "террористы окончательно согласовали и утвердили сценарии проведения съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин". Таким образом, информация по этому поводу может появиться в мировых СМИ в ближайшее время. Что, видимо, и послужит причиной новых ракетных ударов по сирийским военным объектам, о которых не раз предупреждали США и их союзники.

Судя по всему, Москва к таким ударам готова. И не исключено, что она готовит ответные меры. Именно с этим аспектом и может быть связано появление в СМИ информации о том, что "российская сторона дважды предупреждала по горячей линии американских военных представителей о готовящемся ударе по контролируемым США сирийским территориям в целях ликвидации укрывающихся там боевиков". Пентагон к этим данным отнесся серьезно. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском военном ведомстве сообщил, что военное руководство США направило в район своей военной базы Эт-Танф на юго-востоке Сирии дополнительный военный контингент, состоящий из 100 морских пехотинцев. Как отмечается, укрепление военных позиций США в регионе связано с недавними заявлениями РФ о подготовке удара по боевикам в данном районе.

"США не ищут конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне. Однако Соединенные Штаты не собираются воздерживаться от применения необходимой и пропорциональной силы для защиты войск США, коалиции и партнеров", – цитирует телеканал спикера Центрального командования США Уильяма Урбана.

Заметим, что в Сирии были замечены и российские морпехи, а также подразделения Сил специальных операций (ССО), которые в рамках военных учений в Средиземноморье "десантировались на бронетранспортерах на необорудованное побережье в сирийской провинции Латакия". Как сообщает Минобороны РФ, "в отработке высадки было задействовано 26 боевых кораблей, в том числе три больших десантных корабля (БДК), два тральщика, катера "Раптор" и корабли огневой поддержки, а также 24 летательных аппарата, в том числе вертолеты Ка-29, Ми-8 и Ми-24, а также самолеты Су-33 и Су-30СМ". Заметим, что в каждом БДК может быть размещено до батальона морских пехотинцев.

Маневры у берегов Сирии закончились в субботу. Но пока не ясно, отбудут ли морпехи и силы ССО на "зимние квартиры". Не исключено, что они будут участвовать и в операции по освобождению от боевиков Идлиба. По оценкам экспертов, там сосредоточено до 100 тыс. участников незаконных вооруженных формирований. Это сопоставимо с численностью войск Башара Асада и его союзников, нацеленных на Идлиб.

До недавнего времени в их составе были и курдские формирования. Однако сейчас, когда переговоры официального Дамаска с политическими представителями курдских отрядов провалились, взаимоотношения сторон обострились. В минувшую субботу СМИ Сирии сообщили, что полицейские формирования "Асаиш" "Сирийских демократических сил" (СДС), основу которых составляют курды, атаковали колонну сирийской армии и союзных ополченцев в южной части города Камышлы. Этот город в провинции Хасака находится под двойным контролем – официального Дамаска и СДС, которых поддерживают США. Все время до этого они жили мирно. Но в субботу в результате конфликта по меньшей мере 11 военнослужащих сирийской армии и союзных ополченцев убиты и двое ранены, также убиты семь членов "Асаиш" и один ранен.

Подобные конфликты, по мнению эксперта Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Уилла Тодмана, могут быть и в дальнейшем. Не исключено, что курды при поддержке США и Израиля тоже втянутся в войну против режима Асада и шиитских формирований в Сирии. "В последние недели США реализуют на востоке Сирии гораздо более жесткую стратегию, чем раньше, – отмечает Тодман. – Генерал Джозеф Данфорд в конце августа заявил, что 50 тыс. бойцов СДС при поддержке США могут установить контроль над долиной реки Евфрат. Экономическое давление тоже усиливается: была прекращена торговля нефтью между СДС и режимом Асада, на которую президент Сирии серьезно рассчитывал".

New York Times сообщает, что "вооруженная коалиция СДС при поддержке США сформировала единую администрацию в Восточной Сирии под названием "Самоуправление Северной и Восточной Сирии". Отмечается, что следующим шагом после формирования единой администрации станет "формирование единого правительства для контроля над территорией, которая, по предположениям курдов, будет включать в себя одну треть всей территории Сирии".

Таким образом, говорить о победе режима Асада над своими противниками пока рано. Расправившись с террористами, Дамаск может быть втянут в новую войну в борьбе с сепаратистами-курдами, которые при поддержке Вашингтона удерживают наиболее выгодные в экономическом плане территории, богатые углеводородами и другими полезными ископаемыми. Для поддержки СДС, а также для реализации геополитических и экономических интересов США и строят в Сирии и Ираке новые военные базы. Вчера портал Kurdistan.ru сообщил, что "американские войска готовятся к созданию новой военной базы в западной иракской провинции Анбар, недалеко от сирийской границы". Так называемая "военная база № 23 будет расположена вблизи фабрики фосфатов в районе Каим, и ее строительство уже ведется". Охранять фабрику и базу вместе с американцами будут курдские отряды пешмерга и СДС.

9.09.18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536555720
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