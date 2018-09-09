Трамп советует Apple покинуть Китай. Американская техника теперь станет дороже, - "НГ"

08:07 10.09.2018 Ольга Соловьева



9.09.18



Торговая война Трампа с Китаем ударит по американским высокотехнологичным компаниям. Теперь производимая в КНР американская продукция попадет под высокие ввозные пошлины. И соответственно станет дороже. Увеличением цен на свои гаджеты очень недовольна, в частности, корпорация Apple. Но Дональд Трамп предлагает американским компаниям уходить из Китая и размещать производство в США. Его заявление стало ответом на письмо ряда американских корпораций о возможных широкомасштабных негативных последствиях, которыми чреваты дополнительные таможенные пошлины. Для России подорожание высокотехнологичной продукции не обещает ничего хорошего.



"Цены Apple могут вырасти из-за пошлин, которые мы можем ввести на товары из Китая", – написал в своем Twitter в субботу Дональд Трамп. Однако у этой проблемы есть простое решение, тут же добавил он. "Начните производить свою продукцию на территории США, а не Китая. Начните строить новые заводы сейчас". Заметим, американцы в комментариях к этому твиту президента коротко ответили: "Ты первый", прикрепив фото одежды марки Donald J Trump с ярлыком "Сделано в Китае". В воскресенье лидер США призвал к переносу производства и автоконцерн Ford.



Между тем призыв главы США поступил фактически после того, как компания Apple сообщила, что пошлины в отношении товаров, импортируемых из Китая, которые намеревается ввести Дональд Трамп, затронут в том числе ряд производимых ею продуктов. Как пишет агентство Reuters, компания направила письмо американским властям, в котором сообщила, что вводимые США пошлины ударят по продуктам компании, таким как собираемые на заводах в КНР смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods. При этом компания в своем письме не упоминает смартфоны iPhone, также собираемые в КНР. К слову, в настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro.



Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится существующий торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 млрд долл. в пользу Китая. Однако в острую фазу отношения двух стран перешли в июле, когда вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Так, Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд долл. в год. В качестве контрмеры Китай тогда же ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров еще на 16 млрд долл., сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры.



Теперь в Вашингтоне не исключают возможности обложить дополнительными пошлинами китайский импорт уже на сумму 200 млрд долл. в год. Власти КНР обещали не оставить такой шаг без ответа. Тогда же ряд американских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что некоторые другие американские высокотехнологичные корпорации также обратились к Белому дому и Конгрессу США с письмом о широкомасштабных негативных последствиях, которыми чреваты дополнительные таможенные пошлины. Как отмечается, письмо, адресованное торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру, направили также компании Cisco, Dell, Hewlett Packard Enterprise и Juniper Networks.



Что примечательно, на фоне опасений технологичных компаний от возможного введения пошлин официальный Вашингтон не слишком дает понять рынку, как будут развиваться события дальше. Так, в конце прошлой недели глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу объявил, что Штаты еще не приняли окончательного решения о введении дополнительных пошлин на китайские товары. "Мы рассмотрим замечания и предложения и примем решение относительно 200 млрд долл.", – обещал он в интервью агентству Bloomberg, отметив, что сроки и объемы тарифов "еще предстоит определить". При этом Кадлоу подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать торговые вопросы с Пекином. "Переговоры продолжатся. Мы хотим уменьшения (торговых) барьеров", – сказал он в СМИ, добавив, что основными целями США являются "нулевые пошлины, нулевые небарьерные тарифы, отмена субсидий, прекращение кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий и возможность для американцев владеть собственными компаниями". "Это наши просьбы на протяжении нескольких месяцев, и пока они не выполнены", – отметил Кадлоу.



Не дожидаясь конкретики по пошлинам на 200 млрд долл., Трамп обещает увеличить сумму уже до 267 млрд. "Пошлины на сумму в 200 млрд долл. могут быть введены очень скоро – в зависимости от того, что с ними будет. В некотором смысле все зависит от Китая. И мне неприятно говорить это, но, если я захочу, мы без предупреждения введем пошлины еще на 267 млрд долл. Это меняет ситуацию", – приводит слова президента Reuters.



Ответные заявления Пекина пока не столь воинственны. Китайцы обещают в случае введения новых пошлин принять ответные меры.



Кроме того, торговая война с США привела к тому, что Китай столкнулся с падением экспорта, замечает гонконгская газета South China Morning Post. Как передает СМИ со ссылкой на данные Государственного бюро статистики КНР, субиндекс страны по числу экспортных заказов в августе упал до 49,4. "Это является самым низким показателем с марта, когда усилилось противостояние Пекина и Вашингтона по вопросам торговли. Более того, третий месяц подряд данный субиндекс находится на отметке ниже 50, а это рекордный спад торговли в Китае за три года", – пишет издание.



Снизился в августе и индекс деловой активности (PMI) Китая, передает китайский деловой портал Caixin. Показатель упал до уровня 50,6. "Это самый низкий результат с июня 2017 года", – замечает СМИ, полагая, что спад связан с торговой войной и "неясными перспективами".



Сегодня основная угроза для мировой экономики связана с риском дальнейшей эскалации торговых конфликтов, подчеркивает глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. "Конфликты негативно скажутся на уверенности, ценах на активы, инвестициях и росте. Это... представляет серьезную проблему для стран с формирующимся рынком, поскольку означает менее благоприятные внешние условия", – сказала она.



Перенос сборочных производств из развивающихся стран в развитые наметился еще до начала торговых войн, замечают эксперты. "Мировая тенденция такова, что ведущие компании будут переносить фабрики на территорию своих стран. Это связано с прогрессом технологий, который позволяет использовать минимум трудовых ресурсов. Президент Трамп провозгласил то, что китайцы и сами давно уже понимают", – говорит доцент Российского экономического университета им. Плеханова Екатерина Новикова.



Для России же происходящее выглядит печально. "Заводы с зарубежным капиталом, находящиеся на территории РФ, также постепенно будут перемещаться в страны своих хозяев (это скорее всего будет сделано в виде новых санкций против российской экономики), а перед российским правительством встанет вопрос: куда девать трудовые ресурсы не самого высокого уровня, не имея возможности использовать задел в виде своих технологических прорывных технологий", – рассуждает Новикова.



Слова Трампа можно расценивать как очередной популистский вброс, не имеющий никакой связи с реальностью, уверен аналитик компании "Алор" Алексей Антонов. "Может ли, к примеру, Apple отказаться от производства в Китае и азиатских поставщиков в пользу американских? Может, но тогда ее продукция вырастет в цене в 5–6 раз и станет абсолютно неконкурентоспособной. Так что перевод производства техники Apple в США – это фактически акт самоубийства для крупнейшего американского налогоплательщика и это последнее, в чем заинтересован Белый дом", – подчеркивает эксперт. Источник - ng.ru

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