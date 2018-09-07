Голаны и Ливан – горячие точки Ближнего Востока, - А.Исаев

08:13 10.09.2018 Миротворцы ООН пока еще сдерживают развитие ситуации по худшему сценарию



Об авторе: Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.



7.09.18



Со времени начала действия миротворческих миссий ООН на Голанских высотах в Сирии и в Ливане прошли уже многие десятилетия, но мир туда так и не пришел. Постараемся разобраться, почему же эти регионы остаются одними из самых опасных горячих точек на карте Ближнего Востока.



НЕОБХОДИМО СОГЛАСИЕ СТОРОН



Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах в Сирии существуют 44 года – с мая 1974 года. До этого, начиная с 1967 года, там находились посты военных наблюдателей Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП) – так называемая "пурпурная линия". После арабо-израильской войны 1973 года зона разъединения (буферная зона) с небольшими поправками осталась прежней. Начиная с декабря 1973-го и до конца мая 1974 года наши 18 военных наблюдателей были полноправными миротворцами на Голанских высотах. Однако на пути встала фраза из протокола к соглашению о разъединении войск, а не из резолюции Совета Безопасности ООН: "Численность СООННР составляет 1200 человек, которые будут сформированы Генеральным секретарем ООН в соответствии с консультациями с членами ООН, которые не являются постоянными членами Совета Безопасности". До сих пор сохраняется рецидив холодной войны, и поменять ситуацию может только согласие двух сторон.



С октября 2017 года главой миссии и командующим СООННР является генерал-майор Франсис Виб-Санзири (Гана). На конец мая 2018 года силы насчитывали 980 человек, в том числе 37 женщин, из 9 стран: Бутан – 3 офицера штаба, Чехия – 2 офицера штаба, Фиджи – 288 военнослужащих, Финляндия – 2 офицера штаба, Индия – 190 военнослужащих, Ирландия – 137 военнослужащих, Непал – 333 военнослужащих, Нидерланды – 2 офицера штаба. Также в состав сил входят 50 международных гражданских сотрудников и 90 человек местного персонала. Число погибших в миссии – 49 (военнослужащие – 46, международные гражданские служащие – 2, местный персонал – 2).



Важно учитывать финансовые аспекты миссии. Метод финансирования: начисление взносов, подлежащих внесению на Специальный счет. Утвержденный бюджет (июль 2017 – июнь 2018): 57 653 700 долл.



В задачи сил входит: наблюдение за буферной зоной, мониторинг израильского и сирийского военного присутствия в регионе, регулярные (раз в две недели) инспекции на израильские и сирийские военные объекты в приграничных с зоной районах, помощь Международному Красному Кресту в перевозке местных жителей, почты и медикаментов, определение минных полей и разминирование.



Буферная зона простирается примерно на 80 км с севера на юг и от 500 м до 10 км с запада на восток. Граница зоны у Голанских высот именуется линией А ("Альфа"), а сирийская граница – линией Б ("Браво"). Многие наблюдательные посты ООН в целях безопасности оставлены до лучших времен, а роль миссии ограничена с сентября 2014 года в связи с передислокацией на линию "Альфа". Причем обстановка не позволяет развернуть в полной мере работу миссии. Перспективы не радужные: "обстановка на Ближнем Востоке является напряженной и, вероятно, будет оставаться таковой, если и до тех пор, пока не будет достигнуто всеобъемлющее урегулирование, охватывающее все аспекты ближневосточной проблемы", – указывается в недавнем докладе ООН.



В то же время необходимо сказать, что зоны деэскалации положительно влияют на миротворческую деятельность: в юго-западной части Сирийской Арабской Республики создана зона деэскалации в соответствии с договоренностью, которая была достигнута между Иорданией, РФ и США. Поскольку зона деэскалации частично совпадает с районом операций СООННР, силы ООН поддерживали контакты с соответствующими сторонами в целях получения разъяснений относительно предусмотренных этой договоренностью мер и их потенциальных последствий для СООННР. Продолжение этих контактов имеет особое значение для осуществления мандата СООННР и обеспечения свободы передвижения, а также для охраны и безопасности персонала ООН.



НОВАЯ И СТАРАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ



C 2012 года США и РФ являются составителями резолюций ("держатели ручки") по продлению мандата СООННР. Эксперты сравнили предыдущую резолюцию и новую резолюцию от 29 июня 2018 года. Семнадцать пунктов преамбулы резолюции не содержат никаких различий с предыдущей резолюцией. Лишь последние три пункта даны в новой формулировке, а именно:



– развертывание СООННР и Соглашение 1974 года о разъединении войск представляют собой шаги в направлении установления справедливого и прочного мира на основе резолюции 338 (1973) СБ ООН;



– обеспечить, чтобы данные, касающиеся эффективности операций по поддержанию мира, в том числе данные о показателях деятельности по поддержанию мира, использовались для повышения качества анализа и оценки деятельности миссии на основе ясных и четко установленных критериев;



– увеличить число женщин в воинских и полицейских контингентах операций ООН по поддержанию мира.



А один пункт увеличен на три сточки: принимая к сведению план Генерального секретаря, в котором предусматривается возвращение СООННР на оставленные позиции на стороне "Браво" на основе постоянной оценки обстановки в плане безопасности в районе разделения и вокруг него и продолжение обсуждения и координации действий со сторонами, напоминая о том, что развертывание СООННР и Соглашение 1974 года о разъединении войск представляют собой шаги в направлении установления справедливого и прочного мира на основе резолюции 338 (1973) СБ ООН.



В постановляющей части резолюции (13 пунктов) еще меньше изменений. Только один десятый пункт постановляющей части резолюции сформулирован по-новому: "приветствует предпринятые Генеральным секретарем инициативы по формированию унифицированной культуры результативности в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, призывает его продолжать усилия по разработке комплексного нормативного рамочного подхода к оценке результативности и применить его к СООННР и просит Генерального секретаря принять меры к увеличению числа женщин в составе СООННР, а также к обеспечению конструктивного участия женщин во всех аспектах операций".



Мандат СООННР продлен еще на шесть месяцев, до 31 декабря 2018 года. Правительство Сирии дало согласие на предлагаемое продление, правительство Израиля тоже выразило согласие.



Отметим важную оговорку: "До тех пор пока район разделения остается милитаризованным и в нем сохраняется присутствие вооруженных групп и/или сирийских вооруженных сил, СООННР будут выполнять свой мандат лишь в ограниченной степени". Полное возвращение СООННР в район разделения остается для миссии одной из приоритетных задач, решение которой будет зависеть от обстановки. При этом указывается, что военная деятельность в районе разделения, кем бы она ни велась, создает угрозу для режима прекращения огня, местного гражданского населения и персонала ООН на местах. Особо подчеркивается, что в районе разделения не должно быть никаких военных сил, кроме СООННР.



40 ЛЕТ НА ВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ



Ежегодно СБ ООН в течение 40 лет продлевает мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ или ЮНИФИЛ), а через каждые два года меняется и командующий. Основной функцией ВСООНЛ, созданных в 1978 году, является обеспечение безопасности в южной части Ливана. 7 августа с.г. руководителем миссии и командующим силами ООН в Ливане назначен итальянский генерал-майор Стефано Дель Кол. Примечательно, что это уже четвертый итальянский генерал, который назначается на пост командующего, коих за 40 лет было всего 18.



Церемония передачи и вступления в должность проходила на открытом воздухе широко, торжественно и образцово. На церемонии передачи командования в Накуре присутствовали высокие гости: ливанские министры, министр обороны Италии Элизабетта Трента, командующий ВС Ливана, начальник штаба ВС Италии генерал Клаудио Грациано (он был командующим ВСООНЛ c июля 2014 по июль 2016 года), высшие офицеры ВС Ливана и службы безопасности, религиозные деятели, региональные и местные официальные лица, послы и представители ООН, включая "соседей" – главу миссии и начальника штаба ОНВУП генерал-майора Кристин Лунд (Норвегия) и главу миссии и командующего силами СООННР генерал-майора Виб Санзири. В общей сложности в торжественном мероприятии приняло участие около тысячи человек.



Ливанская газета Daily Star уделила достаточно много внимания прибытию нового командующего. Наиболее броский заголовок газеты включал слова итальянского генерала-миротворца с флагом ООН в руках: "Мы защитим Ливан".



Следует, впрочем, отметить, что даже по прошествии четырех десятилетий силы ООН в Ливане до сих пор считаются временными. По состоянию на 31 июля 2018 года, ВСООНЛ имели в своем составе военный персонал численностью 10 458 человек, включая 488 женщин, из 41 страны, предоставляющей войска; международный гражданский персонал численностью 239 человек, включая 78 женщин; и национальный гражданский персонал численностью 583 человека, включая 153 женщины. Оперативное морское соединение ВСООНЛ имело в своем составе четыре корвета, два фрегата, один вертолет, а также военный персонал общей численностью 764 человека, включая 31 женщину. В общей сложности доля женщин среди военнослужащих – 5%, среди гражданского персонала – 28%, а среди всего личного состава ВСООНЛ – чуть более 6%. Миссию поддерживают восемь вертолетов. Временные силы ООН в Ливане размещены в южном Ливане (город Накура), на границе с Израилем в соответствии с Резолюцией СБ ООН №425 от 19 марта 1978 года. На содержание ВСООНЛ в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года Генассамблея ООН выделила 474,4 млн долл.



Итальянский контингент второй по численности – 1031 миротворец: офицеры штаба – 21, военнослужащие подразделений – 1010. Первое место занимает индонезийский контингент – 1285 миротворцев. Из наших бывших республик в Ливан направили: Армения – 33 миротворца, Эстония – 38, Беларусь – 5.



Между тем Казахстан подписал Меморандум о развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона в ВСООНЛ. Имеется в виду "Казахстанская рота" – стрелковая рота, состоящая из 120 военнослужащих, включая двух штабных офицеров в составе штаба батальона. В настоящее время Казахстан направил в Западную Сахару 5 миротворцев.



В составе Группы наблюдателей в Ливане (ГНЛ) под оперативным управлением ВСООНЛ действуют 58 военных наблюдателей, включая 5 женщин, из ОНВУП. Россия направила в Ливан четырех миротворцев, в том числе одну женщину.



Невооруженные военные наблюдатели ООН находятся в Ливане с 1949 года. Причем Группа наблюдателей в Ливане (ГВЛ) является частью ОНВУП. Военные наблюдатели проводят патрулирование в деревнях и вдоль "Голубой линии", работают в тесном контакте с местным населением, укрепляя меры доверия в регионе. За последнее время миссия увеличила патрулирование. Пешие патрули и вертолеты проводят патрулирование днем и ночью.



Печальная статистика: с 1978 года в миссии погибли 313 миротворцев.



РАЗУМНАЯ ЛИНИЯ, НО НЕ ГРНИЦА



Напомним, что в соответствии с резолюцией СБ ООН 425 (1978 года) 25 мая 2000 года израильские войска покинули Ливан. При отсутствии согласованной границы ООН обозначила 120-километровую линию отвода израильских войск. Эта линия отвода войск более известна как "Голубая линия", она не является границей между Ливаном и Израилем. Однако это не наносит ущерба будущим соглашениям о границе между государствами.



С 2007 года началось обозначение линии с помощью бочек-маркеров, которые служат контрольной точкой, а также непосредственно способствуют безопасности людей, предотвращая непреднамеренное пересечение. На бочках-маркерах сделаны надписи по-английски: "ООН. Голубая линия. Линия отвода 2000. Не нарушать". Причем Временные силы ООН в Ливане ставятся всем в пример в части, касающейся применения новых технологий в демаркации границы. Собственными силами они разработали подвижные демаркационные платформы, позволяющие миротворцам в реальном времени наносить пограничные знаки на местности. Точность измерения – 2 см.



Отметим, что командование сил официально передало сторонам карту "Голубой линии". Кроме того, сторонам был передан список 198 координат. Эти два документа являются официальным источником линии. Причем Ливан признал карту и список координат, а Израиль – только карту в качестве официального источника. Обе стороны заявили, что они имеют определенные оговорки относительно отдельных районов. У Ливана было 13 районов, а Израиль не уточнил количество оговорок. Тем не менее обе стороны также приняли ВСООНЛ в качестве единственного хранителя "Голубой линии" и последнего арбитра в связи с нарушениями линии.



Предполагалось установить 540 маркеров. Однако на январь 2018 года установлен 271 маркер. Интересно, что каждая отмечаемая точка взаимно согласовывается со сторонами до того, как на месте будет установлен маркер. Таким образом, "Голубая линия" считается наилучшим приближением к линии границы 1923 года и демаркационной линии перемирия 1949 года. В то же время морская граница между Израилем и Ливаном не определена, как и граница между Ливаном и Сирией.



МАНДАТ ПРОДИЛИ ЕЩЕ НА ГОД



Совбез ООН принял единогласно резолюцию (2433) ВСООНЛ. Предварительно генсек ООН представил доклад "Осуществление резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности" за период с 1 марта по 20 июня 2018 года, а также письмо на имя председателя СБ ООН с просьбой продлить срок действия мандата ВСООНЛ до 31 августа 2019 года.



Впрочем, как отмечается, "ни одна из сторон пока не выполнила свои соответствующие обязательства... Израиль должен вывести свои силы с территории Ливана и прекратить нарушать его воздушное пространство, а правительство Ливана должно осуществлять реальную власть на всей территории страны, предотвращать совершение враждебных действий с его территории".



Следует отметить, что США подвергают критике миссию в Ливане. Они обеспокоены угрозой от Ирана и "Хезболлы", признанной в ряде стран мира террористической, а также проникновением оружия в Ливан. Вашингтон выступает за более активную роль миссии в противостоянии угрозам. С другой стороны, составитель резолюции – Франция опасается перспектив более активной миссии, считая, что это может "угрожать хрупкому спокойствию на юге Ливана". Источник - ng.ru

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