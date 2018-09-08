РосПравоохранители не оценили исламского банкинга. Турецкого бизнесмена Куртулмуша обвиняют в незаконных финансовых операциях

08:25 10.09.2018

Как стало известно "Ъ", столичные полицейские пресекли подпольную банковскую деятельность, которой на протяжении нескольких лет занимались турецкие бизнесмены. Группа, которую возглавлял владелец турецкой логистической компании Skor Logistc Селим Куртулмуш, по данным силовиков, помогала иностранным и российским коммерсантам обналичивать и выводить за рубеж крупные суммы денег, зарабатывая на этом миллионы рублей. Защита предпринимателя утверждает, что в его действиях не было преступного умысла, а пострадал он "из-за отсутствия в российском законодательстве норм, регулирующих принципы исламского банкинга". На днях суд продлил срок домашнего ареста фигурантов на два месяца.



На турецкого бизнесмена Куртулмуша и его сообщников силовики вышли в конце 2016 года во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на крупном московском рынке "Садовод". Большая часть товара, которая здесь реализуется, поступает из Турции. Стамбульские оптовики, как правило, дают свой товар проверенным партнерам на реализацию по принципу продал-рассчитался. А поскольку система расчетов с зарубежными поставщиками сложна и недешева, то торговцы, по оперативным данным, прибегали к услугам незаконных теневых финансистов. Одним из таких посредников, говорится в материалах расследования, на протяжении нескольких лет являлась группа турецкого бизнесмена Селима Куртулмуша.



По словам источника "Ъ" в правоохранительных органах, за попавшим под подозрение турком и его сообщниками было установлено оперативное наблюдение: отслеживалась их электронная переписка и прослушивались телефоны. В результате выяснилось, что подконтрольные турецкому бизнесмену фирмы, в частности ООО "Созвездие", ООО "Стройактив", ООО "Сириус" и др., не имея специальных лицензий, занимались инкассацией, обналичиванием и переводом за границу крупных сумм. Клиентами в основном были коммерсанты, торговавшие на "Садоводе" турецким ширпотребом. Как установили сыщики, за год только "Стройактив" на незаконных банковских операциях заработал 25 млн руб. Основной доход предприниматели получали за незаконное обналичивание - от 11% до 14% с каждой суммы.



В начале августа бизнесмен Куртулмуш и шестеро его сообщников, в числе которых граждане Турции, Узбекистана и России, были задержаны и помещены Тверским судом Москвы под домашний арест. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Следствие считает, что фигуранты только в качестве вознаграждения за незаконное обналичивание получили более 9 млн руб.



Сами предприниматели вины не признают, утверждая, что они лишь "способствовали осуществлению взаиморасчетов между поставщиками товаров и торговцами". "Моего подзащитного Селима Куртулмуша следствие называет лидером преступной группы, однако он не является учредителем ни одной из компаний, которые фигурируют в деле",- заявил "Ъ" адвокат турецкого предпринимателя Дагир Хасавов. По его словам, его подзащитный, как правоверный мусульманин, не мог бы себе позволить финансовые спекуляции, так как это запрещено его религией. "Мой подзащитный и его партнеры действовали по принципу исламского банкинга, а в российском законодательстве, к сожалению, нет соответствующих законодательных норм",- посетовал господин Хасавов.



Газета "Коммерсантъ" №163 от 10.09.2018, стр. 5