Иракский сепаратизм душат инвестициями. Власти пытаются успокоить забурлившую Басру, - М.Беленькая

08:30 10.09.2018

Новый парламент Ирака сегодня проведет экстренное заседание в связи с ситуацией в провинции Басра, где расположен единственной морской порт и крупнейший нефтяной терминал страны. Только за последнюю неделю в ходе демонстраций там погибли порядка десяти человек и свыше ста получили ранения. Вчера активисты сожгли в центре провинции - одноименном городе Басра - здание иранского консульства и напали на диппредставительство США. При этом призывы к правительству остановить коррупцию и решить проблемы с питьевой водой дополнились требованиями положить конец вмешательству Тегерана в дела Ирака.



Вчера протестующие в иракской провинции Басра подожгли здания консульства Ирана, а также США. "Иран, убирайся, убирайся, Басра - свободна, свободна",- кричали люди у иранского консульства. До этого на неделе манифестанты заблокировали работу экспортного порта Умм-Каср, перекрыли стратегическую магистраль Багдад-Басра, подожгли несколько зданий, где находились правительственные учреждения, корпункты СМИ, а также штаб-квартиры политических партий и шиитских вооруженных формирований, которые связывают с Ираном. Среди них - опекаемая иранским Корпусом стражей исламской революции "Асаиб Ахль аль-Хакк", а также бригада "Бадр", возглавляемая бывшим министром транспорта Хади аль-Амири. Его блок на майских парламентских выборах занял второе место.



Протесты в Басре начались еще полтора месяца назад. Первоначально они были вызваны перебоями с питьевой водой и электричества. Также демонстранты требовали положить конец коррупции и безработице. Они выступили против политики работающих в провинции зарубежных компаний (в первую очередь нефтяных), которые предоставляют рабочие места иностранцам, а не местным жителям.



Еще в начале протестов, 12 июля, демонстранты предприняли попытку взять штурмом один из нефтяных объектов на месторождении "Западная Курна-2", разработкой которого занимается ЛУКОЙЛ. "Были заблокированы дороги к месторождению. Бедные неграмотные люди обвиняли нас, что мы занимаем их места. Демонстранты используют иностранные компании в качестве инструмента давления на правительство. Часть сотрудников на неделю пришлось эвакуировать",- рассказал о той ситуации работающий в Ираке источник "Ъ" в ЛУКОЙЛе.



Затем протесты распространились и на другие районы страны, однако постепенно они почти сошли на нет. В конце июля правительство Ирака создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих. Жителям Басры пообещали выделить около $17 млн на работы по восстановлению водопроводов и электросетей, а также создать 10 тыс. рабочих мест. Однако в начале сентября протесты в Басре вспыхнули с новой силой. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что за последние три недели из-за загрязнения системы водоснабжения в госпитали в Басре попали, как сообщают местные СМИ, около 30 тыс. человек. Протесты переросли в столкновения с силами правопорядка. При этом к прежним лозунгам прибавилось требование к Ирану перестать вмешиваться в дела Ирака.



Как рассказал "Ъ" один из организаторов протестов, писатель Фарес Харрам, их причина - "запущенность государственной системы, погрязшей в коррупции, неспособность госорганов справляться со своими обязанностями". Антииранские лозунги, по его мнению, связаны с тем, что "люди потрясены той поддержкой, которую оказывает Иран коррумпированному политическому классу". "Это превосходит уровень отношений, допустимый между двумя соседними странами",- сказал собеседник "Ъ".



В Басре сильны сепаратистские настроения. Провинция не единожды претендовала на независимость от центральных властей. В июле снова был поднят вопрос об организации референдума о создании в регионе автономии и перераспределении доходов от нефти. Между тем потерять провинцию, которая является единственным выходом Ирака к морю и через которую идет основной иракский экспорт (в том числе нефтяной), власти не могут. Там же сосредоточены основные нефтяные запасы страны.



Вчера Минфин Ирака выделил (в частности, в рамках программы развития регионов и инвестиционных проектов) на решение проблем Басры $44 млн. Дополнительные меры помощи обсудят сегодня на экстренном заседании парламента. С призывом созвать его выступил шиитский имам Муктада ас-Садр, чей блок "Ас-Сайирун" одержал победу на парламентских выборах. Господин ас-Садр потребовал, чтобы на заседании присутствовал премьер Хейдер аль-Абади и профильные министры. Глава правительства с предложением согласился.



Примечательно, что Муктада ас-Садр достаточно долго не реагировал на июльские демонстрации, однако в этот раз практически сразу призвал своих сторонников поддержать протесты в Басре. Июльские волнения пришлись на период, когда в Ираке никак не могли утвердить результаты парламентских выборов из-за подозрений в неправильном подсчете голосов. Первую сессию парламента удалось собрать только 3 сентября. На ней должны были выбрать нового спикера и его заместителей. Однако парламентарии не смогли договориться. Споры также вызвал вопрос, кому будет поручено сформировать правительство. На звание крупнейшей парламентской коалиции претендует также блок "Строительство" в составе 145 депутатов. В него вошли партии бывшего премьер-министра, а ныне вице-президента Нури аль-Малики и лидера шиитского ополчения Хади аль-Амири, считающихся наиболее близкими к Ирану политиками. Пока не определена позиция курдских партий, располагающих 43 местами в парламенте, поэтому расклад сил может измениться.



В Багдаде не берутся утверждать, кто стоит за протестами. Между тем программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов в разговоре с "Ъ" предположил, что демонстрации могут иметь политическую подоплеку. Эксперт обратил внимание на то, что "проблемы электричества и воды для Ирака - не новые", но первые демонстрации вспыхнули, когда в Ираке ждали утверждения результатов выборов. А с новой силой они возобновились, когда речь зашла о формировании правительства.



Марианна Беленькая

8.09.18