 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какие русские фамилии являются тюркскими (татарскими), - И.Шлионская
08:40 10.09.2018

Наверное, все слышали поговорку "Поскреби русского – найдешь татарина!" Русская и татарская культуры настолько тесно соприкасались друг с другом, что сегодня мы порой даже не подозреваем о татарском происхождении некоторых русских фамилий

Ирина Шлионская, 9 сентября 18

Как на Руси появились татарские фамилии?
Русские фамилии татарского происхождения появились, конечно, в период татаро-монгольского ига. Потом довольно много татар служило при дворе Ивана Грозного и других русских царей. Состоялось немало смешанных браков между представителями русской и татарской знати. В результате специалисты по антропонимике насчитывают свыше 500 знатных и родовитых фамилий, имеющих изначально татарское происхождение. Среди них Аксаковы, Алябьевы, Апраксины, Бердяевы, Бунины, Бухарины, Годуновы, Горчаковы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Кадышевы, Машковы, Нарышкины, Огаревы, Пешковы, Радищевы, Растопчины, Рязановы, Тимирязевы, Тургеневы, Улановы, Хрущевы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы и многие другие.

Примеры происхождения русских фамилий от татарских слов
Взять, например, фамилию Аничков. Ее родоначальниками были выходцы из Орды. Первые упоминания о них относятся к 1495 году. Предки Атласовых носили распространенную татарскую фамилию Атласи. Кожевниковы, по одной из версий, получили эту фамилию вовсе не от профессии кожевника, а по родовой фамилии, включавшей слово "ходжа" (по-татарски - "господин"). Новую фамилию представителям этого рода дали после того, как в 1509 году они поступили на службу к Ивану III.
Карамзины вели свой род от татарина Кара-Мурзы (что означает буквально "Черный князь"). Сама фамилия известна уже с XVI века. Сначала ее представители носили фамилию Карамза, а потом превратились в Карамзиных. Самый знаменитый потомок этого рода – писатель, поэт и историк Н.М. Карамзин.

Виды татарских фамилий в России
Большинство татарских фамилий произошли от имени, которое носил кто-то из предков мужского пола в роду. В древности фамилию давали по отцу, но в начале XIX века ту же фамилию носили уже и дети, и внуки. После прихода советской власти эти фамилии были закреплены в официальных документах и уже не менялись.
Многие фамилии давались по профессиям. Так, фамилия Бакшеев произошла от слова "бакшей" (писарь), Караулов – от "каравыл" (стражник), Бекетов – от "бекет" (так называли воспитателя ханского сына), Тухачевский – от "тухачи" (знаменосец).
Фамилия Суворов, которую мы привыкли считать русской, стала известна в XV веке. Происходит она от слова "наездник" (по-татарски – "сувор"). Первым, кто носил эту фамилию, стал служилый человек Горяин Суворов, о котором упоминается в летописях за 1482 год. Впоследствии была придумана легенда о том, что родоначальником семейства Суворовых стал швед по фамилии Суворе, в 1622 году осевший в России.
А вот фамилия Татищев была присвоена великим князем Иваном III племяннику Ивана Шаха – князю Соломерскому, который был кем-то вроде следователя и отличался способностью быстро выявлять воров, которых по-татарски называли татями.
Но куда чаще татарские фамилии формировались на основе отличительных особенностей их носителей. Так, предки Базаровых получили это прозвище, так как были рождены в базарные дни. "Бажа" - по-татарски свояк (муж сестры жены) - трансформировался в Бажанова. Уважаемого человека татары величали "велиамин", так родилась русская фамилия Велиаминов, позднее переделанная в Вельяминов.
Гордые люди звались "булгаками", отсюда фамилия Булгаков. Любимые и любящие назывались "даудами" и "давудами", со временем превратились в Давыдовых.
Фамилия Жданов получила большое распространение на Руси в XV-XVII веках. Предположительно она происходит от слова "видждан", которое по-татарски означает одновременно страстных любовников, и религиозных фанатиков.
Особняком стоит фамилия Акчурин. В русском варианте татарские фамилии имеют обычно окончание -ов(-ев) или -ин (-ын). Но отдельные родовые имена, происходящие от имен татарских мурз, оставили без изменения даже в документах: Еникей, Акчурин, Дивей. В фамилии Акчурин "-ин" не является русским окончанием, это часть древнего родового имени. Один из вариантов его произношения "ак-чура" - "белый богатырь". Среди представителей рода Акчуриных, родоначальником которого считается мишарско-мордовский князь Адаш, живший в XV веке, были известные чиновники, дипломаты, военные.
Разумеется, все русские фамилии, имеющие татарские корни, перечислить просто невозможно. Для этого нужно знать этимологию каждой конкретной фамилии.

Источник - russian7.ru
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