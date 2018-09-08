Им плевать на страну? Зачем КырПравительство и КырНацбанк играют на повышение сома, - Е.Авдеева

08:49 10.09.2018 ИМ ПЛЕВАТЬ НА СТРАНУ? ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАЦБАНК РК ИГРАЮТ НА ПОВЫШЕНИЕ СОМА?



На фоне резкого падения рубля в России, а также "завалившихся" вслед за ним валют еще ряда стран, возникает неизбежный вопрос: что будет с курсом сома? Этот вопрос волнует простое население. Ту его особо уязвимую часть, которая живет за счет трудовых мигрантов – получает их переводы. А деньги мигрантов, если кто забыл, составляют треть ВВП Кыргызстана – по оценкам Всемирного банка. Каждый из наших соотечественников, трудясь за рубежом, обеспечивает свою семью из 3-4 человек здесь, в Кыргызстане.



Значит, от денежных переводов зависят так или иначе около 3 млн. жителей нашей страны. В 2017 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан 2 млрд. 482,2 млн. долларов.



От падения рубля при высоком соме, когда курс этих валют составляет уже один к одному, доходы мигрантов объективно падают. И не только в России. Обвал турецкой лиры сократил доходы кыргызских трудовых мигрантов, а их официально – 6,5 тысяч - на 35 процентов. Данные об этом распространила Государственная служба миграции КР. Примерно такие же показатели дает и Казахстан.



За последний год сом укрепился к российскому рублю, примерно на 40% - в результате того, что обесценение сома к доллару значительно отставало от обесценения рубля.



Кроме мигрантов под удар попадает и весь бизнес страны. Это еще более серьезно! Ситуация на валютном рынке при сложившейся экономической политике правительства играет против бизнеса, ведет его к убытками. Причем, в первую очередь пострадать может бизнес промышленный, - немногочисленный, кстати. Для нашей страны, где производства можно пересчитать по пальцам, - это непозволительная роскошь!



Казалось бы, правительство Кыргызстана должно всячески переживать о промышленных предприятиях и проводить линию их всяческой поддержки. Это его прямая обязанность! Происходит, однако, наоборот. Хочется верить, что происходит хотя бы не из злого умысла чиновников, а от недопонимания ими экономических процессов. Наш министр экономики – без экономического образования - Олег Панкратов демонстрирует поразительное благодушие, когда его спрашивают, почему экономика Кыргызстана показывает падение. Он лепечет что-то невразумительное про Кумтор и успокаивает нас, что все наладится, когда все наладится в России.



Это уровень учителя каракольской школы с дипломом Пржевальского пединститута – коим Олег Михайлович, собственно, и является. Но даже депутаты, коих мы обычно костерим за их инертность и некомпетентность, - и те понимают, что происходит что-то не то и не так. Недавно Зиядин Жамалдинов задал вопрос, зачем Нацбанк искусственно удерживает курс сома, выходя на валютный рынок с интервенциями.



Тема эта была поднята еще три года тому назад – в первую волну обесценения рубля. Экономисты Шумкар Адилбек уулу и Данияр Айтман в интервью нескольким СМИ, заявили открыто, что "Нацбанк КР не должен искусственно удерживать курс сома, а делать акцент на развитие национальной промышленности и увеличивать ее экспортный потенциал. Получается наоборот, уменьшается экспортный потенциал так, как продукция становятся относительно дороже".



С промышленным экспортом тесно связаны источники доходов простого народа. Например, возьмем швейную отрасль или же молочную: сколько рабочих заняты в этих отраслях. Это очень хороший источник дохода для многих наших граждан. Важно, чтобы Нацбанк и правительство учитывали интересы простого населения и свои возможности, то есть, объем золотовалютных резервов.

Сильный курс валюты понижает стоимость импортных товаров и повышает стоимость внутренних факторов производства (рабочей силы, земли, услуг). В результате проигрывают производители. А точнее - проигрывают все, вся страна, - так как национальное производство теряет конкурентоспособность на международных рынках, что неминуемо приводит к сокращению внутреннего валового продукта, доходов и потребления.



Нацбанк уверяет, что сом находится в свободном плавании, и что его курс определяется исключительно рыночным спросом и предложением. Но это неправда. МВФ считает, что режим сома - не свободное плавание, а вариант управляемого режима, который осуществляется применением массированных валютных интервенций.



Да, соглашается на это глава НБКР Толкунбек Абдыгулов, "Нацбанк постоянно отслеживает ситуацию на внутреннем и внешних финансовых рынках и при необходимости в целях сглаживания резких колебаний обменного курса будет проводить соответствующие операции".



И вот эти самые "операции" многие эксперты оценивают, как негативно влияющие на экономический потенциал страны. Из-за того, что сом завышается, "пострадают предприниматели, работающие на экспорт: товары из КР станут менее доступными для россиян. Нельзя забывать и о денежных переводах. Из России к нам поступают крупные суммы, а теперь они сократятся, что ощутимо ударит по карману местного населения. Нам это, конечно, невыгодно", - говорит Председатель Ассоциации обменных бюро Чынгыз Бийлибаев (ca-irnews.com)



Ему вторит Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев: "Наибольшему риску подвергнется бизнес. Нам неудобно "проседание" российской валюты, местные экспортеры вряд ли смогут окупить вложения. То, что происходит сейчас, уже в ближайшее время негативно отразится на выручке представителей малого и среднего бизнеса". (ca-irnews.com)



По мнению экономиста Кубата Рахимова "Центробанку необходимо ориентироваться не на доллар, а на перспективы местных экспортеров, нацеленных на рынки Евразийского союза, прежде всего России и Казахстана. Поэтому, как полагает эксперт, сом лучше привязывать к валютам именно этих стран. Тем более что высокий курс по отношению к тому же рублю невыгоден для местных производителей. ("Российская газета")



Более того! Оказывается, есть индикатор, позволяющий утверждать, что Нацбанк использует валютные интервенции не только для сглаживания курсовых колебаний, но и фактически для противодействия объективным рыночным тенденциям. Этот индикатор – объем валютных интервенций.



Смотрите! За август нынешнего года золотовалютные резервы Кыргызстана сократились почти на 33 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте Национального банка. В конце июля резервы составляли 2 миллиарда 160,6 миллиона долларов, а через месяц - 2 миллиарда 127,8 миллиона. То есть они стали меньше на 32,8 миллиона долларов. В прошлом месяце НБ КР продал более 19 миллионов долларов, чтобы удержать курс сома.



И снова тот же вопрос: Зачем? Зачем Нацбанк тратит резервы, чтобы – по сути! – нанести удар по доходам мигрантов и эффективности промышленных предприятий страны?



Сильный курс валюты понижает стоимость импортных товаров и повышает стоимость внутренних факторов производства (рабочей силы, земли, услуг). В результате проигрывают производители. А точнее - проигрывают все, вся страна, - так как национальное производство теряет конкурентоспособность на международных рынках, что неминуемо приводит к сокращению внутреннего валового продукта, доходов и потребления.



Поэтому радоваться тому, что курс сома не снижается, может лишь тот, кто совершенно не переживает за экономическое развитие страны.



Сегодня текущий курс сома является искусственно завышенным. А на самом деле обесценивания сома нужно не бояться, а приветствовать. И – более того! – настаивать на падении курса сома! На государственном уровне, на правительственном.



У нас же получается, что правительство постоянно талдычит об увеличении экспорта, и постоянно же делает все, чтобы экспорт убивать!



Чего же после этого удивляться, что наша экономика летит в пропасть – если правительство и Нацбанком фактически ведут подрывную деятельность? Совершают экономическую диверсию.



Мигранты впахивают на чужбине, чтобы кормить полстраны, инвесторы вкладывают свои деньги, чтобы производить товары на экспорт – и кормят вторую половину страны, давая им рабочие места. Они переживают за страну. А дяди в высоких кабинетах сводят их усилия на нет. Им плевать на страну!



Елена Авдеева Источник - Белый парус

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