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|В кыргызском спецназе "Илбирс" произошла офицерская поножовщина; командир части освобожден от должности
09:49 10.09.2018
В спецназе "Илбирс" произошла поножовщина, от должности отстранили командира части. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск генштаба ВС КР в понедельник.
Как отмечается, в Жалал-Абадской области в специальном подразделении "Илбирс" между капитаном и прапорщиком возникла словесная перепалка. В ходе чего капитан ударил прапорщика ножом в левое бедро. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
"Из-за инцидента командира войсковой части освободили от занимаемой должности, ряд лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Капитана отстранили от исполнения служебных обязанностей. Он находится под домашним арестом", - уточнили в ведомстве.
Материалы переданы в Военную прокуратуру Жалал-Абадского гарнизона. Проводятся следственные мероприятия.
Мунара Боромбаева.