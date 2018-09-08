В кыргызском спецназе "Илбирс" произошла офицерская поножовщина; командир части освобожден от должности

09:49 10.09.2018

В спецназе "Илбирс" произошла поножовщина, от должности отстранили командира части. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск генштаба ВС КР в понедельник.



Как отмечается, в Жалал-Абадской области в специальном подразделении "Илбирс" между капитаном и прапорщиком возникла словесная перепалка. В ходе чего капитан ударил прапорщика ножом в левое бедро. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

"Из-за инцидента командира войсковой части освободили от занимаемой должности, ряд лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Капитана отстранили от исполнения служебных обязанностей. Он находится под домашним арестом", - уточнили в ведомстве.

Материалы переданы в Военную прокуратуру Жалал-Абадского гарнизона. Проводятся следственные мероприятия.

Мунара Боромбаева.