Повесился заместитель прокурора Ошской области Киргизии Торо Кожошев

10:16 10.09.2018

Покончил жизнью заместитель прокурора Ошской области Торо Кожошев. Его тело было обнаружено сегодня утром в собственном доме.



Информацию о произошедшем подтвердили в Генеральной прокуратуре КР. Подробная информация будет дана позднее.