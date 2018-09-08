Думан Кожахметов возглавил АО "Казконтент"

11:33 10.09.2018

Думан Кожахметов назначен председателем правления АО "Казконтент". Об этом сообщается на сайте компании, передает Tengrinews.kz.



В этой должности он сменил Евгения Кочетова, который возглавлял компанию с мая 2017 года. По данным из открытых источников, Думан Кожахметов родился в 1984 году в Петропавловске. Обучался в ЕНУ имени Гумилева в Астане и в МГУ имени Ломоносова в Москве. В разные годы работал аналитиком в АО "РД "КазМунайГаз", исполнительным директором в агентстве стратегических коммуникаций Success K, управляющим директором и гендиректором в медиакомпании Black & White, старшим помощником генерального прокурора Казахстана. Также имеет опыт работы в Верховном суде.