 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Понедельник, 10.09.2018
15:37  Асет Исекешев стал новым руководителем Администрации Елбасы
12:07  И не жу-жу... Пьяный сотрудник Казпосольства задержан за рулем авто в Литве
11:33  Думан Кожахметов возглавил АО "Казконтент"
10:16  Повесился заместитель прокурора Ошской области Киргизии Торо Кожошев
09:49  В кыргызском спецназе "Илбирс" произошла офицерская поножовщина; командир части освобожден от должности
08:49  Им плевать на страну? Зачем КырПравительство и КырНацбанк играют на повышение сома, - Е.Авдеева
08:40  Какие русские фамилии являются тюркскими (татарскими), - И.Шлионская
08:30  Иракский сепаратизм душат инвестициями. Власти пытаются успокоить забурлившую Басру, - М.Беленькая
08:25  РосПравоохранители не оценили исламского банкинга. Турецкого бизнесмена Куртулмуша обвиняют в незаконных финансовых операциях
08:17  Ждать не дождаться. Так ли неизбежно влияние на Казахстан антироссийских санкций, - Р.Бахтигареев
08:13  Голаны и Ливан – горячие точки Ближнего Востока, - А.Исаев
08:07  Трамп советует Apple покинуть Китай. Американская техника теперь станет дороже, - "НГ"
08:02  Курды атакуют войска Башара Асада, - В.Мухин
07:21  Протаранивший толпу людей в Москве 20-летний киргиз мстил за честь сестры
06:18  В Турции посадили на 6 лет кинорежиссера Али Авчи - создателя художественного фильма о путче 2016 года
01:43  В Голландии отменили анонсированный на ноябрь конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз и протестов
00:12  Как Туркменистану выстраивать отношения с Центрально- Азиатскими странами? - Ф.Ихсанов
00:01  Секрет военных: как заснуть за 2 минуты
Воскресенье, 09.09.2018
21:59  Выходцы из Центральной Азии осваивают Камчатку
21:44  Эдак он быстро до Марса долетит: глава Tesla Илон Маск выкурил косяк в прямом эфире
21:36  Проблема Идлиба рано или поздно будет решена, - С.Тарасов
15:25  В Египте 75 "братьев-мусульман" приговорены к смертной казни, более 600 - получили длительные сроки
15:06  Кортеж президента Молдовы таранил грузовик. Додон вроде жив...
14:02  Первый казахский "Лев". Эмир Байгазин получил приз "Лучший Режиссер" на 75 Венецианском кинофестивале, - ликует "Казахфильм"
13:57  Где США нужно искать настоящие активы Путина, - А.Халдей
08:52  Имперский путь России - единственно верный. Все другие - в тупик, - О.Кураев
08:32  Игры Кочевников. 32:9. Кыргызы в финале турнира по козлодранью (кок-бору) порвали узбеков
07:57  20-летняя японка Осака сенсационно и скандально поломала в финале US open монстра Серену Вильямс
07:54  Китайский мульти-миллиардер, глава Alibaba Джек Ма сам себя отправил на пенсию в 54 года. Хочет пофилантропить
07:32  В автокатастрофе погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагаулия
07:22  КазРежиссер Эмир Байгазин получил награду 2-го уровня Венецианского кинофестиваля. За "Реку"
07:20  Казахстанская боксерша Фируза Шарипова отстояла чемпионский пояс, с трудом одолев россиянку Ю.Куценко
00:06  Фонд по спасению Арала пришел в полную непригодность, - Т.Зверинцева
00:01  Россиянка-фигуристка Александра Трусова впервые в истории сделала четверной лутц в официальных соревнованиях
Суббота, 08.09.2018
17:52  Турция: порочный круг неолиберального порядка, - С.Кожемякин
13:21  Саммит полу-согласия. Идлибский совет тегеранской тройки, - А.Онтиков
13:18  Сборная Кыргызстана на первом месте в медальном зачете III Всемирных игр кочевников - 100 медалей
13:11  Кровная смесь: власти Таджикистана против родственных браков
13:00  Русская пушка в Ширазе: 190 лет спустя… (путевые заметки), - П.Густерин
12:06  Уроженку Кыргызстана 11-кратную чемпионку мира по велоспорту Кристину Фогель парализовало после несчастного случая на тренировке
11:46  В Узбекистане наказали милиционеров за распространение интимного видео с участием муллы
11:19  Обнародовано завещание Г.Каримовой, в котором говорится, что ее единственными наследниками являются дети - Ислам и Иман
10:04  Брат президента Асылбек Жээнбеков – реальный "хозяин" кыргызского парламента? - "Айгай"
10:01  Астанайские торжища. "Казахфильм", КИМЭП и ряд университетов могут продать частникам
09:50  Россия ударит по американцам в Сирии? - Заур Караев
09:32  В Киргизии грядет очередная смена правительства. Фавориты в кресло 31-го премьера - Сариев и Сегизбаев
09:28  Фонд "Маариф". Как Кыргызстан стал полем битвы Эрдогана против Гюлена в сфере образования, - Э.Султаналиев
09:00  Жаба душит. Конкурируя с Играми кочевников, казахи проведут Игры по этноспорту, - ВВС
08:18  "Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть", - Трамп угрожает ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд
08:15  ХлопкоРабы. На севере Туркменистана бюджетников заставляют вручную "сдирать" листья нераскрытого хлопчатника
08:12  Мордобой с точки зрения ислама. Что в Таджикистане думают о религиозном запрете на бокс и ММА, - А.Каюмов
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Думан Кожахметов возглавил АО "Казконтент"
11:33 10.09.2018

Думан Кожахметов назначен председателем правления АО "Казконтент". Об этом сообщается на сайте компании, передает Tengrinews.kz.

В этой должности он сменил Евгения Кочетова, который возглавлял компанию с мая 2017 года. По данным из открытых источников, Думан Кожахметов родился в 1984 году в Петропавловске. Обучался в ЕНУ имени Гумилева в Астане и в МГУ имени Ломоносова в Москве. В разные годы работал аналитиком в АО "РД "КазМунайГаз", исполнительным директором в агентстве стратегических коммуникаций Success K, управляющим директором и гендиректором в медиакомпании Black & White, старшим помощником генерального прокурора Казахстана. Также имеет опыт работы в Верховном суде.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536568380
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