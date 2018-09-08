И не жу-жу... Пьяный сотрудник Казпосольства задержан за рулем авто в Литве

12:07 10.09.2018

В отношении сотрудника посольства в полиции составили административный протокол и отпустили



Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров подтвердил факт задержания пьяного сотрудника казахстанского посольства в Литве.



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По словам пресс-секретаря, сотрудник из числа административно-технического персонала задержан литовской полицией 7 сентября в ходе рейда в нетрезвом виде за рулем автомобиля Toyota Avensis.



"Проверка на алкотестере показала превышение допустимой нормы алкоголя. В полиции составили административный протокол о правонарушении, после чего сотрудника отпустили. Каких-либо других претензий со стороны полиции не было", - сообщил в ходе брифинга в министерстве Смадияров.



Сейчас в отношении сотрудника проводится должностное расследование. Из длительной командировки он возвращен в Астану.