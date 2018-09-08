 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Администрацию Президента Назарбаева возглавил младшежузовцец из племени "тама" Асет Исекешев
15:37 10.09.2018

В связи с переходом на новую должность он покинул пост акима Астаны.

Аким Астаны Асет Исекешев по указу Нурсултана Назарбаева стал новым руководителем Администрации Президента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

"Назначить Исекешева Асета Орентаевича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана", - сообщается на сайте.

Асет Исекешев запомнился жителям столицы, создав "Бюро городских решений", которое занимается сбором и отслеживанием проблем Астаны. Почти два года работал на проблемой ливневой канализации города, окончательно пообещав решить проблему в 2018 году, активно продвигал идею легкорельсового транспорта. Является инициатором идей "Умный город" и внедрением службы "I-комек".

За годы работ экс-аким Астаны занимал должности: председателя совета директоров АО "Национальный инновационный фонд", председателя совета директоров АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий", члена совета директоров АО "НИХ "Арна Медиа", президента Федерации шахмат Республики Казахстан, инвестиционного омбудсмена, член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Является членом национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан. Занимал должности главы Астаны с июня 2016 года.

Асет Исекешев имеет в наградах орден "Құрмет" и несколько медалей, в том числе "10 лет Астане".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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