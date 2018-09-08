Дружить по-китайски. Сырье в обмен на лояльность и технику, - А.Шаповалов

18:26 10.09.2018

Сырье в обмен на лояльность и технику

Внешняя торговля РФ концентрируется на вывозе сырья и импорте из Китая



Китай стал единственным крупным внешнеторговым партнером РФ, объемы торговли с которым уверенно превышают предкризисные уровни, следует из отраслевого доклада Аналитического центра при правительстве. Оставаясь преимущественно экспортером сырья, РФ импортирует из КНР машины, оборудование и потребительские товары. Согласно опросам компаний, благодаря такому вынужденному развороту в сторону инвестиционного импорта из КНР последний, вероятнее всего, все еще удерживается от сильного падения.



В августовском бюллетене о динамике внешней торговли Аналитического центра при правительстве (АЦ) отмечается, что "географическая структура российской внешней торговли продолжает сдвигаться в сторону Азии". В 2017 году доля стран АТЭС в объеме экспорта достигла 24,2% (49,4% всех этих поставок приходится на Китай), вдвое превысив показатель 2008 года, а в январе-июне 2018 года, по данным ФТС, годовой рост стоимости экспорта в страны этого региона составил 29% (в ЕС и СНГ - на 25% и 17,8% соответственно). Стоимость экспорта товаров в Китай в 2017 году увеличилась на 38,9%, а за шесть месяцев 2018 года - на 42,7% в годовом выражении. Причина такой динамики - рост цен на металлы, минеральное сырье и лес, доля которых в общем экспорте в страны дальнего зарубежья составляла 81,7% в первом полугодии 2018 года (год назад - 80,7%).



Отметим, что, по расчетам АЦ, после кризисного падения цен на основные экспортные ресурсы РФ в 2014–2016 годах, объемы экспорта в страны АТЭС достигли среднемесячных показателей 2010 года (с учетом сезонности) уже в конце 2016 года, после чего росли, фактически вытягивая весь экспорт, тогда как объемы вывоза товаров в ЕС и СНГ на июнь 2018 года все еще находились ниже среднемесячных уровней 2010 года.



Схожая динамика в сопоставлении со среднемесячными объемами 2010 года наблюдается, по оценкам АЦ, и в импорте. Именно благодаря его росту из стран АТЭС в мае 2017 года общий объем стоимости ввоза в РФ товаров впервые после рецессии превысил уровень 2010 года. При этом импорт из ЕС лишь в конце 2017-го - начале 2018 года предпринял попытку к росту, но с мая снова стал снижаться, а из стран СНГ - так и не восстановился.



Заметим, что более половины всего ввоза из стран дальнего зарубежья - импорт машин и оборудования. На этом фоне Китай, на долю которого в январе-июне 2018 года приходилось 20,8% всей стоимости импорта в РФ, оказался единственным среди основных стран-импортеров, объем поставок товаров которого в первом полугодии 2018 года превысил уровень первого полугодия докризисного 2014 года, а за год увеличился на 30,8%. Основные поставки из КНР в РФ - машины и оборудование, электрическое и электронное оборудование, одежда, аксессуары и обувь.



Напомним, что, согласно опросам компаний ИЭП имени Егора Гайдара, девальвация рубля и санкционная война 2014–2017 годов заставили российские предприятия вынужденно сократить покупки машин и оборудования в ЕС, Японии и США, а доля закупок в КНР выросла с 19% до 35% (в планах на 2018 год), хотя предпочтения в таких закупках высказывало лишь 8% респондентов. Такая разница в предпочтениях и планах - "признак перехода на более дешевое и доступное (в том числе в условиях санкций) и менее качественное оборудование", заключают в ИЭП (см. "Ъ" от 28 мая). На фоне устойчивого снижения импорта (по оценкам экономистов Райффайзенбанка, оно лишь усиливалось месяц к месяцу с учетом сезонности в июне-августе) в августе быстрее всего сокращались закупки машин и оборудования. Впрочем, вклад некоторых инвестиционных товаров (например, электрооборудования) в изменение импорта продолжает оставаться положительным, указывая на высокую зависимость от внешних поставок, отмечают аналитики банка. И такая зависимость, вероятнее всего, теперь в руках китайских поставщиков.



Алексей Шаповалов