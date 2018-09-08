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Саммит Иран – Турция – Россия и решающая битва за Идлиб, - Д.МининСаммит Иран – Турция – Россия и решающая битва за Идлиб, - Д.Минин
18:29 10.09.2018

Саммит Иран – Турция – Россия и решающая битва за Идлиб

ДМИТРИЙ МИНИН

Сломить сопротивление боевиков в Идлибе – лишь вопрос времени

7 сентября в Тегеране прошла третья трехсторонняя встреча глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, где президент России Владимир Путин встретился с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом. На этих переговорах был дан зеленый свет решающей операции заключительного этапа сирийской войны в провинции Идлиб.

Проще всего было договориться с иранцами. Хотя западная коалиция, а также Израиль открыто грозят им "невиданными" ударами по позициям иранских добровольческих частей в Сирии в случае поддержки ударов Дамаска по Идлибу, отступать иранцы не намерены. Слишком много вложено Ираном в защиту законного правительства Сирии. Возможные потери иранскую сторону не смущают. При этом активное участие иранцев в идлибской операции предполагается во второй фазе наступления, когда речь пойдет об освобождении города Идлиба и расположенных рядом с ним шиитских городов Фуа и Кефрая, а до этого при разгроме боевиков на первом этапе дело может и не дойти.

Сложнее с Анкарой. Турция связана обязательствами по Сирии с Москвой и Тегераном, но не хочет терять контроль над боевиками в Идлибе, поскольку вслед за их поражением встанет вопрос о полном уходе с сирийской территории и турецкой армии. Обеспокоенность по поводу предстоящего наступления сирийцев турецкие власти скрывают за боязнью прихода на свою территорию новых сотен тысяч беженцев. На самом деле последняя операция по ликвидации зоны деэскалации в южной Сирии показала, что при общем согласии значительных потоков беженцев можно избежать. Более того, освобождение Идлиба не только не увеличило бы исход сирийцев из страны, поскольку здесь преобладают некрупные населенные пункты, но и позволило бы начать их возвращение из Турции на родину.

Тем не менее турки предлагают нереальные варианты устранения боевиков из Идлиба "мирным путем". План Анкары, согласно турецкой печати, состоит в добровольном разоружении непримиримых, включая аль-каидовцев (запрещенная в России группировка) из "Хайат Тахрир аш-Шам", с их последующим перемещением в новые "буферные зоны" под контроль поддерживаемых Турцией "умеренных". Иностранцам должен быть предоставлен беспрепятственный проезд в страны происхождения. И, дескать, только потом можно будет определить "законные цели" для контртеррористических операций. А по сути – никогда, ибо непримиримых об их согласии не спрашивали, а они сдавать оружие и не думают. В "буферных зонах" скорее непримиримые возьмут под контроль "умеренных", чем последние – их. Да и легально возвращаться на родину, где боевиков ждет арест, у них резона нет.

Судя по всему, Эрдогану на встрече в Тегеране было обстоятельно указано на эти обстоятельства российской и иранской сторонами. В результате заключительная позиция встречи трех лидеров, хотя и с некоторыми оговорками в духе сдержанности, оставляет возможности для наступления сирийской армии (САА) в Идлибе. И это главный успех саммита. Турция, может, и будет осуждать Дамаск за "непропорциональное" применение силы, но открыто и широко вмешиваться в ход боевых действий не станет. Сдержанность Анкары затруднит и реализацию угроз, с которыми в преддверии наступления в Идлибе выступили США и их союзники.

Пока расстановка сил такова. С учетом перемещенных из освобожденных анклавов, в том числе Восточной Гуты и южной Сирии, около 40 тыс. боевиков их общее число в Идлибе может достигать 85-90 тыс. Наиболее фанатичные боевики запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" составляют до 40% этого количества и разбросаны по всей территории. На юге провинции находятся еще около 2,5 тыс. игиловцев, перебравшихся сюда из Восточного Хомса. На северо-западе Идлиба, в районе г. Джиср аль-Шугур, базируются выходцы из азиатских республик СНГ ("Исламская партия Туркестана"*), на востоке – между центром провинции и городом Алеппо – боевики организации "Имарат Кавказ"*. Способствовать их эвакуации в некие "буферные зоны", а тем более возврату на родину у России, как и у многих других стран, нет никакой причины.

В численном отношении силы, сосредоточенные Дамаском для предстоящих боев, не намного превышают общее число боевиков, но это лучшие части, состоящие из закаленных, хорошо оснащенных бойцов – от "Сил Тигра" генерала Сухейля и Республиканской гвардии до 4-й механизированной дивизии под командованием Махера Асада. Для них сломить сопротивление противника в Идлибе – лишь вопрос времени и политической целесообразности.

Что касается угроз Запада применить против Сирийской арабской армии (САА) силу после провокаций с химическим оружием, то здесь найдено эффективное противоядие. Нанесением ударов по боевикам в Идлибе занимается в основном группировка ВКС России. Запад, судя по нелепому делу Скрипалей, может обвинить в нанесении постановочных химических атак и Москву, но веры этому будет еще меньше. Кроме того, между ведущими игроками в Сирии есть строгие договоренности о ненападении, для их разрыва нужен настоящий "дымящийся пистолет", а не дешевые актеры из числа "белых касок". Да и защититься на сирийском ТВД российской группировке есть чем, включая С-300. Важно, что в любых гипотетических операциях против российских военных едва ли захочет принимать участие Израиль, а без него западная коалиция рассчитывать здесь на успех не может.

В первой фазе предстоящей операции намечаются четыре главных направления:
На Джиср-аль-Шугур
На Андан и дорогу М-5
На Саракеб и г. Идлиб
На Хан-Шейхун

Если эти удары на этих направлениях будут успешны, вторая фаза операции, возможно, и не потребуется, как это было во время боевых действий в Дераа и Кунейтре, и начнется переговорный процесс. В случае же отчаянного сопротивления боевиков Дамаск, скорее всего, пойдет до конца, никакие угрозы его не остановят. Сирийцы смертельно устали от затянувшейся войны, и если для ее завершения понадобятся новые жертвы, они будут принесены. Возможное вмешательство США и их союзников на стороне противников Асада переломить ситуацию не сможет и лишь увеличит страдания народа Сирии.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536593340
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