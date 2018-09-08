Москва. Книга "Кыргызы" депутата Жогорку Кенеша Иманалиева взяла 1-е место в международном конкурсе

18:33 10.09.2018

Книга "Кыргызы" депутата Жогорку Кенеша завоевала 1-е место в международном конкурсе



Книга "Кыргызы" депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева завоевала первое место в номинации "Содружество" на XV международном конкурсе "Искусство книги" государств - участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР в понедельник.



Как отмечается, церемония награждения лауреатов прошла 7 сентября 2018 года в Москве.



"Книга "Кыргызы", автором которой является депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев, завоевала первое место в номинации "Содружество" на XV международном конкурсе государств – участников СНГ "Искусство книги", - говорится в сообщении.



Диплом депутату К.Иманалиеву вручил специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



Отметим, книга "Кыргызы" издана на русском, английском, немецком и китайском языках. В данном издании описывается неповторимая красота кыргызской земли с природными богатствами, великие горы, география и т.д. В книге говорится об историческом генезисе и эволюции кыргызского народа вместе с другими народами многонационального Кыргызстана.



Альбина Метерова