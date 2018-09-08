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Итоги 9 сентября: Кремль проиграл региональные выборы, - Правда
18:35 10.09.2018

Итоги 9 сентября: Кремль проиграл региональные выборы

Российский народ, вероятно, потерял надежду на возможность как-либо повлиять на судьбу своей страны - несмотря на то, что Конституция Российской Федерации наделяет именно его всей полнотой власти в государстве. Такое мнение достаточно часто можно услышать в соцсетях - и результаты прошедших 9 сентября выборов, увы, лишь доказывают этот тезис.

Почему? Например, давайте рассмотрим самое значительное выражение народного влияния на результаты выборов - явку на выборах 9 сентября. Совершенно верно, в ряде регионов она "грустно мала" и еле-еле догоняет результаты прошедших аналогичных выборов. Там же, где явка высока она стала результатом особенностей региона (например, нацреспублики) или мощнейшей кампании по "прокачке" явки на грани, а то и за гранью этических и юридических норм.

А ведь, казалось бы, после голосования партий и партийных кандидатов по пенсионной реформе россияне должны были посетить выборы - чтобы сказать свое "фи" одним кандидатам и партиям и поддержать других, противоположных. И итоги выборов 9 сентября должно быть другими. Но… наглядным результатом выборов стала апатия. Недоверие. И, увы, такое мнение обосновано - достаточно вспомнить, сколько миллионов (!!!) голосов набирали петиции против пенсионной реформы на различных площадках- даже на РОИ с его привязкой к госуслугам, верификацией, и т. п. было собрано более миллиона подписей.

Однако, петиции были заброшены в мусорную корзину, партии сказали "одобрямс", а после этого весьма слабо выступил глава государства, традиционно "тянущий на себе" все самые острые вопросы - уж так ему подготовили выступление в Кремле. Том же Кремле, который и занимался организацией нынешних выборов - и отвечает за их итоги и результаты.

Увы, в некоторых регионах, явка значительно ниже и на момент закрытия участков по местному времени не достигала и 30-и процентов избирателей, а где-то с напрягом, но пробивала 30%. То есть, повторимся, результатами выборов 9 сентября стало то, что около 60-70 процентов населения просто решили не выполнять свой гражданский долг и не участвовать в мероприятии. О котором сказал еще Марк Твен: "Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не разрешили в них участвовать".

Ситуацию, впрочем, решила спасти Памфилова, которая произносила красивые слова "сколько придет - столько и придет" (понятное дело - отменен низший порог явки, из-за которого в Петербурге в 90-ых несколько раз объявлялись недействительными выборы). А еще - дескать, смотрите, какая у нас конкуренция - вон, сколько партий участвуют.

Элла Александровна, спасибо за попытку - но все же знают, что в регионах настоящая власть у губернатора, а не ЗАКС. Ну так давайте посмотрим, что там у нас с "честной конкуренцией". По словам многих экспертов, "Избирательная кампания 2018 года стала рекордной по снятию партийных списков на выборах региональных парламентов и депутатов с 2013 года. Количество снятых списков к 2 сентября достигло восьми, а в дальнейшем может вырасти до десяти". Многие политологи накануне дня тишины заявили о том, что "борьба идет не столько за голоса, сколько за попадание в нужные списки".

Речь идет, например, о том, что "На выборах региональных парламентов были сняты списки "Яблока" в Ярославской области, "Родины" в Забайкальском крае, "Коммунистов России" в Калмыкии, партии "За справедливос?ть!" в Якутии и партии "Великое Отечество" в Ненецком автономном округе. Также сняты два списка на выборах в региональных центрах - "Патриоты России" в Красноярске и РППСС в Екатеринбурге. Регистрация списка "Гражданской платформы" в Екатеринбурге аннулирована из-за выбытия большого числа кандидатов"

Если говорить о снятии отдельных кандидатов, то здесь тоже все выглядит довольно печально. Из списков кандидатов по разным причинам "вынесли" практически всех ярких кандидатов-конкурентов власти, оставив, как пишут в соцмедиа "только спойлеров".

Например, на выборах мэра Москвы сняли Максима Сурайкина, главу партии "Коммунисты России". Михаил Балакин же, вынужден был отстаивать свое право баллотироваться через суд. В последний момент несколько подписей муниципальных депутатов за Балакина попытались признать либо недействительными, либо данными под принуждением.

Ранее, еще летом аналогичные случаи снятия реальных конкурентов имели место в ряде регионов РФ. К примеру, в докладе "Клуба регионов" был отмечен случай, когда с выборов снялся конкурент орловского губернатора Андрея Клычкова, Виталий Рыбаков. Снялся он в силу того, что не прошел муниципальный фильтр.

Эти муниципальные фильтры и снятие списков в период начала кампании, по мнению многих экспертов стали причиной и пониженной явки во многих регионах РФ. Избиратель чувствовал, что его лишают реальных альтернатив, а потому "голосовал ногами", то есть, не шел на участки.

Так или иначе, но очередные выборы в стране завершились, их первичные результаты будут оглашены уже сегодня, а окончательные итоги - подведены в ближайшие дни. Сам ход голосование прошел без громких скандалов и массовых нарушений - но в условии грустной апатии электората.

Что же получил Кремль по итогам выборов 9 сентября? Избранных всего третью населения кандидатов, которые и дальше будут (по Конституции) "выражать волю народа" - повышать налоги, управлять социалкой в регионах, распределять (и повышать?) наши налоги, "рулить" занятостью и нашей грядущей пенсией. Пару регионов, где несмотря на весь административно-политтехнологический ресурс партию власти победили ЛДПР и КПРФ, давно отправленные экспертами "в нафталин".

А ведь в множестве ИноСМИ в последнее время западные эксперты просто мечтают, чтобы уже не элита устроила "переворот для сноса режима" - а о том, чтобы активное меньшинство (как на Украине) восстало, а пассивное большинство - не мешало. Нынешние выборы, увы, показывают как раз увеличение это пассивного большинства, которое должно было управлять страной через выборы и обращения - но опустило руки, перестав верить в такую возможность. И это, к сожалению, уже сигнал, даже не звонок - набат. О том, что политическая ситуация в стране при всем условном спокойствии (надолго ли с такими "реформами"?) становится все более кризисной.

Напомним, что 9 сентября в России прошло голосование в рамках выборов в различные уровни и ветви власти. В этом году граждане страны выбирали нескольких депутатов Государственной Думы РФ, в 22-х регионах избирали губернаторов, пятерых мэров, и в центре этой интриги, естественно, были выборы мэра Москвы. В 16-и регионах прошли выборы в региональные парламенты, а в нескольких городах проходили кампании в муниципальные законодательные собрания. Всего выборы прошли в 80-и регионах РФ.

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536593700
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