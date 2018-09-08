 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самой красивой Алматинкой выбрана Камила Кожаханова (видео)
18:38 10.09.2018

В Алматы выбрали самую красивую девушку

В Алматы прошел финал конкурса "Мисс Алматы - 2018". Самой красивой была названа Камила Кожаханова. Конкурс прошел на территории клуба Wellness Club LUXOR.

Первой вице-мисс Алматы стала Бану Саттибек, второй - Анастасия Симонова, третьей - Анастасия Феер, четвертой - Дидар Атмаджа. Все девушки получили призы от спонсоров.

Камила Кожаханова - 1 миллион тенге, звание "Мисс Алматы" и возможность представлять город на конкурсе "Мисс Казахстан". Первая вице-мисс Бану Саттибек - 700 тысяч тенге. Девушка была лучшей в 4 финальных конкурсах и обошла 14 соперниц.




Первый конкурс - дефиле в "золотистых" платьях. Второе соревнование - командный танец в спортивных маечках и трико под композицию Hey-yo. "Единство и разнообразие культур" - так назывался третий выход конкурсанток на сцену. Красавицы демонстрировали наряды народов мира. В четвертом туре финалистки дефилировали в вечерних платьях.

В состав жюри вошли 25 человек. Среди них певица Айжан Нурмагамбетова, популярный исполнитель Нуртас Адамбай, скрипачка Джамиля Серкебаева, певец Абдулкарим Каримов, "Мисс Алматы - 2017" Сабина Азимбаева и актер Саят Исембаев и заслуженный деятель Казахстана, казахстанская эстрадная и оперная певица Толкын Забирова. Кроме того, некоторые девушки удостоились наград в таких номинациях, как "Мисс Шарм", "Мисс Талант", "Мисс Energy", "Спортдива", "Мисс Конгениальность", "Аяулы ару", "Этнодива".

Стоит отметить, что конкурс длился три месяца, конкурсантки за это время прошли несколько этапов соревнований - соревновались в интеллектуальных и творческих конкурсах.

Источник - Tengrinews.kz
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