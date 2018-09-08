Во что превратилось АВОКУ. Кузница спортивно-сухопутных кадров КазАрмии

19:12 10.09.2018 В Военном институте Сухопутных войск началась тотальная чистка кадров



Владимир СЕВЕРНЫЙ



Новый начальник Военного института Сухопутных войск (бывшее АВОКУ) генерал-лейтенант Курбан КАРАЖАНОВ с первых дней пребывания на должности не просто "взмахнул метлой по-новому", как это обычно происходит на гражданке, а так рубанул своей генеральской шашкой, что сразу полетели не только чьи-то горячие полковничьи головы, но и красивые женские…



Первыми под раздачу угодили члены приемной комиссии, заседающие здесь лет по пятнадцать-двадцать.



Новый начальник ВИСВ своим приказом (как раз перед вступительными экзаменами) решительно поменял весь прежний состав.



– Приемная комиссия у нас обновилась на все сто процентов, – рассказывает генерал-лейтенант Курбан Каражанов. – Молодых офицеров мы туда включили из штаба, программистов, специалистов-айтишников, офицеров, пришедших недавно из войск… Глаз у них незамыленный, зоркий, вот и пусть теперь отбирают из абитуриентов лучших из лучших. Конечно, мне пытались некоторые говорить, что прием в этом году под вопросом, что, возможно, завалим его, не справимся с задачами, комиссия не тянет по молодости лет… Ничего, все прошло как нельзя лучше.



– Курбан Сакенович, так все-таки были звонки и просьбы со стороны друзей-генералов устроить их родственников, не сдавших, как положено, вступительные экзамены?



– Были звонки. И сейчас звонят (смеется). Но "позвонковое право" и привилегии здесь уже не работают, как всем должно быть известно. Даже "КАРАВАН" об этом в августе писал (улыбается).



– Видимо, в связи с этим многих друзей пришлось лишиться, и не только среди генералов?



– Зато совесть моя чиста. Из более чем 700 молодых ребят, изъявивших желание у нас учиться, успешно прошли все барьеры и встали в строй около 300. Крепкие все, целеустремленные, спортивные. Из них чуть больше половины – улановцы. Выпускники республиканских военных школ-интернатов этого года очень хорошо подготовлены, рад за них и их преподавателей. С гражданки тоже молодежь пришла довольно интересная. Будет толк из них, уверен.



– Вступительные экзамены в этом году как-то тихо прошли. Без скандалов и жалоб. Хотя со "шпорами" абитуриентов из числа блатных ловили и даже выпроваживали с треском...



– Когда все прозрачно в ходе сдачи психологических тестов и на экзамене по физподготовке, то никаких вопросов обычно и не возникает. Бардак там, где вода мутная…



Жалоб потому и не было, как заметил генерал-лейтенант Каражанов, что оснований для них не было абсолютно никаких. Видеонаблюдение установлено на территории полигона круглосуточное.



Родители могли собственными глазами видеть, как их чада болтаются на турнике или стометровку бегут лениво, не торопятся. Все было по-военному честно – в строю остались лишь сильнейшие.



– Что касается шпаргалок, то да, согласен, не простыми они были в этом году, – продолжает начальник института. – Иногда те "шпоры" даже слово в слово повторяли официальные ответы, а это уже, согласитесь, наводит на определенные размышления. Потому компетентные органы были подключены вовремя. Около 80 хитрецов выявили таким образом.



Чистые экзаменационные листы я сам подписывал перед началом, и их невозможно было подменить. Когда сдавали зачеты по физподготовке, то с секундомерами на финише стояли семь проверяющих, а не кто-то один.



Ладно, допускаю, что с одним можно как-то худо-бедно договориться, но как это сделать со всей семеркой?! Это же нереально. Потому определенно считаю, что в этом году набор курсантов в ВИСВ, особенно по физическим данным и состоянию здоровья, качественный как никогда.



Специальный генеральский код



Новый начальник ВИСВ заменил здесь не только всех членов приемной комиссии, но и в корне перестроил всю систему контроля за учебным процессом и службой.



– Упор сейчас мы сделали на физическое совершенствование не только курсантов, но и всего личного состава Военного института, – продолжает генерал-лейтенант Каражанов. – Недавно я не продлил контракт одной женщине-военнослужащей. Не стану называть ее фамилию. Красивая, и по бумагам у нее все в общем-то хорошо было. Но в действительности оказалось не так.



Во время сдачи зачета по физподготовке она вообще отказалась выполнять нормативы и бежать на время стометровку. Ну как так?! Спрашиваю: справка есть? Говорит, что нет. Здорова? – спрашиваю. Отвечает: да.



Но если самочувствие отличное, на плечах погоны, находится со всеми в одном строю, а упражнение выполнять отказывается, то что мне в таком случае остается делать? Правильно. Распрощаться. Я вообще удивляюсь такому прохладному отношению к службе некоторых представительниц прекрасного пола.



– Чем еще были удивлены, когда пришли руководить этим Военным институтом?



– Очень был удивлен, когда узнал, что оркестр убыл в отпуск в полном составе. Представляете, разом все оркестранты ушли вместе с дирижером. Пришлось срочно отзывать. Пусть дух личного состава маршами поднимают. Сейчас у нас все активно спортом стали заниматься на стадионе. Своими силами наконец-то привели его в порядок. Теперь в строго определенное для этого время – с 16.50 до 17.50 – проходят спортивные занятия. У офицеров и контрактников сам зачеты принимаю.



– А если военнослужащий не может подтянуться на перекладине или выполнить подъем с переворотом?



– Шанс отличиться всегда есть, причем у каждого. И у физически слабого тоже. Не получается сдать нормативы – марш на спортгородок. Месяц усиленных тренировок – и снова на перекладину. Если прогресс налицо, то возможность контрактнику дальше у нас служить, правда, с выговором, будет предоставлена. Через пару месяцев опять посмотрю на него. Не справится – значит будет переведен в другое место службы или даже уволен из рядов Вооруженных сил.



Мне здесь пузатые мужики "с шестимесячной беременностью" не нужны. Офицер должен быть стройным, сильным и опрятным.



– Ну а вы, господин генерал, сами сколько раз подтягиваетесь на турнике?



– Когда был курсантом АВОКУ, то мог спокойно, за один подход, 240 раз сделать подъем с переворотом.



– Давно это было, господин генерал. Лет сорок тому назад. Как сейчас дела обстоят?



– Хороший вопрос. Тогда вперед – на спортгородок. Зачем откладывать? Когда я оканчивал Академию Генерального штаба РФ в Москве и участвовал в соревнованиях, то подтягивался не меньше 24 раз. В звании генерал-майора. И сейчас не меньше сделаю, потому что занимаюсь спортом каждый день, а не время от времени.



– Верю. Быть примером во всем, и особенно в спорте, – это и есть ваш индивидуальный код к успеху? Генеральский такой каражановский конек...



– Код к успеху – в системном подходе. В любом деле нужна система, а в военно-образовательном тем более. Сейчас здесь, в Военном институте Сухопутных войск, благодаря коллективу система налажена четкая. Посмотрим, какие плоды она даст через полгода-год. Пока осечек не было ни в дивизии, где я раньше служил, ни в Региональном командовании, ни в главной инспекции минобороны.



Обкатка танком – испытание не для слабонервных



По словам генерал-лейтенанта Каражанова, сейчас в ВИСВ практикуется типовая неделя, это когда с 18.00 на службу заступает суточный наряд во главе с оперативным дежурным и группой так называемых ответственных лиц из числа старших офицеров. Контроль за всем и вся с их стороны осуществляется тотальный все 24 часа.



Особое внимание – казармам, где спят и проводят личное время курсанты, а также столовой, парку боевых машин, ружейным комнатам, складам с боеприпасами и караулу, который все это беспокойное хозяйство охраняет.



Через сутки на вахту заступают другие. "День ответственности" самого начальника ВИСВ – вся неделя без исключения. Но воскресенье под контролем Курбана Каражанова, как он признается, в особенно динамичном ритме:



– Я сам всю жизнь занимаюсь спортом и других вовлекаю в это полезное занятие постоянно. В здоровом теле – здоровый дух!



– Спорт – понятно. Это жизнь. Но обкатка танками зачем? Это же смертельный номер. Нынешнюю молодежь, избалованную гаджетами и абсолютно не подготовленную к экстриму, может запросто инфаркт под днищем танка разбить...



– Меня обкатывали танком – и не раз. Ничего, выжил, как видите. Вообще, это занятие формирует психологическую устойчивость, а также способность выполнять боевую задачу в любых условиях быстро меняющейся обстановки. Это важнейшие качества для тех, кто решил связать свою жизнь с воинской службой. Каждому, кто носит погоны, необходимо пройти этот экзамен, победить страх.



– А вам каково было под днищем танка? Сердце в пятки не убежало?



– Не помню уже. Давно это было. Но ощущение, не передаваемое словами.



Когда сорокатонная махина катится, лязгая гусеницами, то кажется, что через секунду она раздавит тебя, размажет по окопу. Никто и ничто не спасет.



Но не так страшен черт, как его малюют. Я не растерялся, не потерял сознание, а свой танк уничтожил учебной гранатой, забросив ее на корму танка. Отличную оценку получил тогда.



Вместо эпилога



По легенде, танк – это и есть твой враг, твой страх, твой ужас. И его необходимо уничтожить во что бы то ни стало, победить, обыграть, "положить на лопатки". Мой коллега по журналистскому цеху, когда узнал, что я готовлю репортаж с обкатки танком курсантов Военного института, тоже вспомнил свои незабываемые секунды под броней Т-62, спрессованные в вечность.



– Конечно, было страшно, – признается Олег Губайдулин. – Памперсов тогда не было, поэтому некоторые студенты, по совету начальника военной кафедры, целлофановые мешки подкладывали себе в штаны, чтобы не опозориться. Помню, как механик-водитель танка, виляя змейкой на скорости, подъезжал к месту, где мы лежали лицом вниз, и цинично так перегазовывал.



Танк неистово рычал, а у нас пересыхало во рту и урчало в животе. Никогда не забуду это испытание.



Из Военного института Сухопутных войск на этот раз уезжал с чувством удовлетворения от увиденного и услышанного. Заданный генералом Каражановым ритм и меня заразил по полной. Завтра с утра – на зарядку, а вечером – настольный теннис и рукопашный бой. Только в здоровом теле – здоровый дух!



АЛМАТЫ Источник - Караван

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