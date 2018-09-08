Китай спустил на воду первый ледокол собственного производства "Сэюлун-2"

19:17 10.09.2018

Китай в понедельник в порту Шанхая спустил на воду первый ледокол собственного производства, который получил названием "Сэюлун-2" (Снежный дракон), сообщила Китайская ассоциация судовладельцев.



Строительство тяжелого достроечного стапеля судостроительного комплекса Звезда на южном побережье Приморского края



Строительство первого китайского отечественного ледокола началось в 2016 году. Ранее сообщалось, что бюджет на строительство нового ледокола составит примерно 153 миллиона долларов, а сам процесс займет около двух лет.



До настоящего момента у КНР было лишь одно научно-исследовательское судно ледового класса "Сюэлун", которое было построено на Украине в 1993 году Херсонским судостроительным заводом, а в 1994 году приобретено Китаем.



Отмечается, что "Сюэлун-2" несколько меньше своего "старшего украинского брата", длина корпуса китайского судна достигает 122,5 метрa, а ширина - 22,3 метра. Весит "Снежный дракон" 12,3 тысячи тонн. Ледокол сможет перемещаться и разбивать лед толщиной до 1,5 метра.



В эксплуатацию корабль сдадут в 2019 году.