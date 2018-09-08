Дрим Тим. Старший зять Казахстана обещает покрыть всю страну площадками Street Workout

19:18 10.09.2018

Во всех областях Казахстана появились площадки для занятий Street Workout от НОК РК



В минувшие выходные сразу в двух городах Казахстана состоялось торжественное открытие специализированных площадок для занятия Street Workout. Такой подарок преподнес глава Национального олимпийского комитета РК - Тимур Кулибаев



На открытии Street Workout площадки в Костанае присутствовали представители акимата, а также жители и гости города. Перед публикой города выступила самая сильная команда Казахстана по Street Workout – Bar Bars. Спортсмены показали мастер-класс и мотивировали публику для дальнейших занятий спортом. Присутствовавшие на открытии жители города получили подарки от Казахстанской федерации Street Workout.



Также 8 сентября в Павлодаре прошло открытие специализированных площадок. Мероприятие открыл почетный гражданин города, мастер спорта СССР по вольной борьбе Амангельды Айтмагамбетов. В своей речи он поблагодарил главу государства за неоценимый вклад в развитие массового спорта и главу Национального олимпийского комитета за подаренную возможность заниматься доступным спортом жителям всех городов нашей страны.



Открытие площадок вызвало позитивные отклики у жителей города, но особенно благодарны остались подростки и молодежь. Стоит отметить, что Street Workout – один из самых доступных видов спорта, для занятий которым необходимы только мотивация и спортивная площадка.



С 2016 года Национальный олимпийский комитет совместно с Казахстанской федерацией Street Workout реализовывают проект по обеспечению населения страны условиями для занятий физической культурой и спортом. В прошлом году по инициативе главы НОК РК Казахстане появилось более 60 спортивных площадок. Площадки были установлены в городах Алматы, Актау, Актобе, Жанаозен, Шымкент, Кызылорда, Тараз, Караганда, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск и Астана. Финальными городами, пополнившими этот список, стали Костанай и Павлодар.



По всему Казахстану при поддержке Тимура Кулибаева построено порядка 80 спортивных площадок. Благодаря этому Казахстан вошел в тройку стран с наибольшими темпами роста популярности Street Workout.



На сегодня насчитывается порядка 20 тыс. последователей направления. За это время в Казахстане проведены масштабные спортивные события по Street Workout.