Минобороны России сообщило об ударе США фосфорными боеприпасами по Сирии

19:21 10.09.2018

Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.



Удары нанесли по населенному пункту Хаджин. В результате атаки вспыхнули сильные пожары.



"Данные о жертвах и пострадавших уточняются", - подчеркнул Савченко.



Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил он.



Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.



В то же время в Пентагоне эту информацию не подтвердили, заверив, что у американских военных в указанном районе нет фосфорных боеприпасов.



Боевики продолжают обстрелы



Генерал также рассказал, что, несмотря на установленный режим прекращения огня, количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации растет.



Центр по примирению зафиксировал обстрелы населенных пунктов в Латакии, Хаме и Алеппо. В частности, по городу Тадеф открыли огонь с позиций Свободной сирийской армии, сообщил Савченко.



Он призвал командиров боевиков отказаться от вооруженных провокаций и "встать на путь мирного урегулирования".