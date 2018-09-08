"Ученые" предложили переименовать Восточный Казахстан в Алтын Алтай

19:27 10.09.2018

Переименовать Восточный Казахстан в Алтын Алтай. Такую инициативу сегодня проявили участники Международного форума "Алтай – золотая колыбель тюркского мира". Встреча собрала светил мировой археологии и тюркологии. Так в регионе подвели итоги трехлетней работы по проведению раскопок и восстановлению исторического прошлого края.



Форум "Алтай - золотая колыбель тюркского мира", по традиции, дает возможность его участникам осмыслить достижения в сфере археологии. Причем, не только в масштабах области, но и всей республики. И даже континента. Тем более что за 3 года действия региональной программы результаты получены колоссальные. При раскопках найдено больше 19 тысяч артефактов, интересных всему мировому сообществу.



Аида Балаева, заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента РК: - Мы сегодня увидели, как представители, ученые других стран, Европы, ближнего, дальнего зарубежья изучают наш край. И это способствует тесному взаимодействию наших ученых. И в свою очередь, это популяризация нашей истории и культуры за рубежом.



Одна из главных сенсаций этого сезона – находка нового Золотого человека. Его обнаружила команда мэтра казахстанской археологии Зейноллы Самашева. Причем, не на Береле, а в Тарбагатайском районе, в одном из курганов "Елеке сазы". Но ученый уверен, впереди ждут не менее интересные открытия.



Зейнолла Самашев, археолог, доктор исторических наук: - Скажем, по каменному веку какие-то у нас пробелы, и по изучению бронзового века. Допустим, в древности, древние шахты производительные, производственные центры, они очень важны.



Поиски начнутся уже в следующем году. Благо, программу по археологии решено продлить еще на 3 года. А финансирование увеличить вдвое! Зарубежные ученые на форуме сообщили, что будут рады продолжить раскопки в регионе вместе.



Марк-Оливер Перу, профессор истории и географии университета Нантэ (Франция): - С удивление узнал о монастыре Аблайкит 15-16 веков. Специально приехал на раскопки. Чтобы сравнить находки здесь с уже известными ранее, более древними. Это замечательная возможность пополнить исторические данные.



В планах открыть в области и специальную лабораторию для углубленного изучения найденных артефактов. Это даст новый импульс к развитию всей археологической науки в стране, считают участники форума. И предлагают – впредь называть восток страны Алтын Алтаем.



Авторы: Анель Есенбердина, Аслан Тулепов, Дмитрий Пыхтин, Руслан Мухамедьяров