Пользуясь тем что умеют писать... В Алматы начал работу I Международный форум писателей

19:31 10.09.2018

На крупнейшее литературное событие, проходящее при поддержке акимата Алматы в рамках программы "Рухани жаңғыру", приехали выдающиеся мастера пера и знаменитые писатели современности.



Как сообщили в Управлении внутренней политики Алматы, в открытии форума приняли участие выдающиеся отечественные поэты и драматурги, такие как Олжас Сулейменов, Дулат Исабеков, Ұлықбек Есдәулет, Есенгали Раушанов, а также прозаики, публицисты, ученые из 16 государств, таких как Франция, США, Англия, Израиль, Германия и так далее.



"Казахстан, благодаря отечественной литературе и культурным достижениям, может стать известным среди мировых писателей. Кроме того, это хорошая возможность для казахстанских публицистов познакомиться со звездами мировой литературы, проникнуться новыми идеями, найти литературных переводчиков. Среди наших гостей сегодня французский поэт, номинант на Нобелевскую премию 2019 года Атанас Ванчев де Траси, популярный польский писатель Януш Вишневский, а также Алексей Цветков из Израиля, Сергей Гандлевский из России и Бахыт Кенжеев из США", - рассказал на открытии известный публицист, президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.



В ходе форума зарубежные гости поделились впечатлениями о данном мероприятии.



"Я давно знаком с казахстанскими писателями и их творчеством. Среди моих работ есть перевод великого казахского писателя Абдижамила Нурпеисова. Это гениальный писатель, который очень полюбился франкоязычной аудитории. Более того, французская академия вручила ему приз за гениальный труд, а мне за качественный перевод. Думаю, он вполне заслуживает Нобелевской премии", - поделился французский поэт Атанас Ванчев де Траси.



В свою очередь, польский писатель Януш Вишневский отметил, что сегодня мир становится цифровым, но это не должно лишить читателей качественной современной литературы.



"В этой стране я уже в четвертый раз и могу сказать, что Казахстан - достаточно читающая страна. Здесь уровень чтения выше, чем в Германии или Польше. Могу сказать, что подобные встречи проходят довольно часто, но мне всегда интересно пообщаться с писателями Востока. В Германии, где я сейчас живу, очень сложно найти перевод казахской литературы, в книжных магазинах его не получить, поэтому такие форумы - отличная возможность пообщаться с казахстанскими писателями и поговорить больше об этом", - выразил свое пожелание Януш Вишневский.



Напомним, организатором стал Международный казахский ПЕН-клуб. Форум писателей проходит в рамках празднования Дня города. Мероприятие завершится поэтическим вечером, который пройдет 12 сентября во Дворце студентов имени Джолдасбекова.