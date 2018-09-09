 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший американец боец ММА Джефф Монсон стал депутатом столицы Московской области
20:07 10.09.2018

Боец Джефф Монсон стал депутатом в России

Недавно получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон стал депутатом гордумы Красногорска. Потерявший семью в "Зимней вишне" Игорь Востриков и племянница Сергея Скрипаля Виктория в облсоветы не прошли

Получивший три месяца назад гражданство России американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом ​городского парламента подмосковного Красногорска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе красногорского отделения "Единой России", которое выдвинуло Монсона на выборы.

Боец заявил о намерении стать депутатом в начале июня, российский паспорт он получил 12 июня. В своей анкете кандидата в депутаты он указал, что работает в АНО "Спортивный клуб "Зоркий" тренером по физподготовке.

Как ранее писал РБК, после получения российского гражданства бывший американец стал также бизнес-партнером бизнесмена Владимира Кутьева, являющегося основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае.

В августе жена Монсона Евгения рассказала "Коммерсанту", что весной он написал заявление об отказе от гражданства США и сдал американский паспорт. После этого миграционные власти США ответили, что решение по заявлению будет вынесено после предъявления справки из фискальных органов. По словам жены бойца, "в настоящее время отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии гражданства других стран" у Монсона, так что он может баллотироваться в депутаты.

В конце мая стало известно, что президент подписал указ о предоставлении Монсону гражданства России, о котором боец просил еще в сентябре 2015 года. Тогда в интервью агентству Ruptly боец сказал, что у него "русская душа". Монсон рассказал о намерении открыть на новой родине школу смешанных единоборств для детей из самых разных семей. В 2016 году он получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Свою спортивную карьеру боец начал в 1997 году, и вплоть до 2016 года он участвовал в поединках. Всего Монсон провел 87 боев, из них - 60 побед, в том числе три нокаутом. Также он обладатель черного пояса по джиу-джитсу.

Несколько других известных претендентов в региональные депутаты выборы проиграли. Баллотировавшийся в Совет народных депутатов Кемеровской области от "Единой России" Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", депутатом не стал. Об этом Востриков рассказал РБК. Кемеровчанин решил пойти на выборы в июне. После пожара в торговом центре он активно участвовал в митингах возле областной администрации, участники которых требовали отставки местных властей.

Также не смогла избраться депутатом, но уже Ярославской областной думы, кандидат от "Справедливой России" Виктория Скрипаль - племянница отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля. После отравления родственников в английском Солсбери Виктория связывалась с ними и пыталась получить британскую визу. Однако во въезде в Великобританию ей дважды отказали. В первом случае британские власти посчитали ее безработной, а во втором - указали на недостаточный уровень зарплаты. В региональный парламент она выдвинулась в июле.

В единый день голосования 9 сентября в России прошли более 4,5 тыс. референдумов и выборов разных уровней. В 22 регионах выбрали глав, в четырех субъектах по результатам голосования должны быть назначены вторые туры выборов. В 16 регионах выбирали депутатов региональных парламентов.

Автор: Евгения Кузнецова.

Источник - rbc.ru
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