В Кыргызстане создадут Госагентство по развитию туризма

20:57 10.09.2018

10 сентября 2018, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО



В Кыргызстане создадут агентство по развитию туризма. Об этом 24.kg сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.



В настоящее время при Министерстве культуры работает Департамент туризма. Его хотят ликвидировать и создать самостоятельное агентство.



"Если мы хотим развивать туризм, нужен орган, который этим займется. Рассматривают разные варианты. Мы не должны растратить тот эффект, который получили от III Всемирных игр кочевников", - пояснил Кубатбек Боронов.



По его словам, новое агентство может появиться к концу года.



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