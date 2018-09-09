США помогают России заместить иранскую нефть в Евросоюзе, - Watch Crude Outlook

21:51 10.09.2018

США ПОМОГАЮТ РОССИИ ЗАМЕСТИТЬ ИРАНСКУЮ НЕФТЬ В ЕВРОСОЮЗЕ

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ЕС получит дополнительные объемы нефти из России, которые заместят нефть из Ирана. Об этом говорится в докладе Watch Crude Outlook консалтингово-аналитической фирмы ESAI Energy, сообщает World Oil.



Из-за выхода США из "ядерной сделки" с Ираном и наложения американских санкций на Тегеран нефтеперерабатывающие заводы Евросоюза будут закупать больше российской. И они уже делают это:



в июле и августе Россия увеличила среднесуточный экспорт до 5,1 млн баррелей, что на 100 тыс баррелей в сутки выше, чем в I полугодии, а осенью этот показатель может вырасти до 5,5 млн баррелей в сутки.



"Рост российского экспорта увеличивается по мере того, как как Европа сокращает импорт иранской нефти, создавая для России возможность размещения на этом рынке больше сырой нефти", - констатировал директор ESAI по энергетике Эндрю Рид.



Для Евросоюза нет проблемы заместить иранскую нефть. Политическое руководство стран ЕС не считает санкции США в отношении исламской республики законными, однако крупные европейские компании не желают испытать на себе американские санкции.



Сокращение импорта иранской нефти более чувствительно для Тегерана: нефть – основной экспортный товар исламской республики. Доля ЕС в иранском экспорте оценивается в 20%.



Отыграть потерю рынка будет весьма непросто. Кроме того, из-за санкций США сократился интерес компаний ЕС к иранской нефтедобыче, а собственных технологий в исламской республике недостаточно. Еврокомиссия заявила, но по факту не готова компенсировать европейским компаниям убытки от санкций Вашингтона.