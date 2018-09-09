 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.09.2018
01:57  В Кыргызстане стартовала кампания "100 дней против торговли людьми"
01:36  Кто убил бомжиху? Скрипали и Кэмбербэтч, - Э.Лимонов
00:37  Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать кыргызам от нового политического сезона, - 24.kg
00:33  От Эрдогана требуют непопулярных реформ. Турция между ЕС и США, - А.Асалыоглу
00:13  Армия Донбасса ушла под землю и ждет украинского наступления, - Д.Стешин
Понедельник, 10.09.2018
21:51  США помогают России заместить иранскую нефть в Евросоюзе, - Watch Crude Outlook
20:57  В Кыргызстане создадут Госагентство по развитию туризма
20:53  Первый чемпионат мира по козлодранью (кок-бору) пройдет в 2019-м в Узбекистане
20:07  Бывший американец боец ММА Джефф Монсон стал депутатом столицы Московской области
19:31  Пользуясь тем что умеют писать... В Алматы начал работу I Международный форум писателей
19:30  Казахстан за 2017 год стал почти "рекордсменом" по количеству изнасилованных женщин
19:27  "Ученые" предложили переименовать Восточный Казахстан в Алтын Алтай
19:21  Минобороны России сообщило об ударе США фосфорными боеприпасами по Сирии
19:18  Дрим Тим. Старший зять Казахстана обещает покрыть всю страну площадками Street Workout
19:17  Китай спустил на воду первый ледокол собственного производства "Сэюлун-2"
19:12  Во что превратилось АВОКУ. Кузница спортивно-сухопутных кадров КазАрмии
18:38  Самой красивой Алматинкой выбрана Камила Кожаханова (видео)
18:35  Итоги 9 сентября: Кремль проиграл региональные выборы, - Правда
18:33  Москва. Книга "Кыргызы" депутата Жогорку Кенеша Иманалиева взяла 1-е место в международном конкурсе
18:29  Саммит Иран – Турция – Россия и решающая битва за Идлиб, - Д.Минин
18:28  Теъмурбек – бич Божий против монголов (история), - Бахромхонтура Махдумзод
18:26  Дружить по-китайски. Сырье в обмен на лояльность и технику, - А.Шаповалов
15:37  Администрацию Президента Назарбаева возглавил младшежузовцец из племени "тама" Асет Исекешев
12:07  И не жу-жу... Пьяный сотрудник Казпосольства задержан за рулем авто в Литве
11:33  Думан Кожахметов возглавил АО "Казконтент"
10:16  Повесился заместитель прокурора Ошской области Киргизии Торо Кожошев
09:49  В кыргызском спецназе "Илбирс" произошла офицерская поножовщина; командир части освобожден от должности
08:49  Им плевать на страну? Зачем КырПравительство и КырНацбанк играют на повышение сома, - Е.Авдеева
08:40  Какие русские фамилии являются тюркскими (татарскими), - И.Шлионская
08:30  Иракский сепаратизм душат инвестициями. Власти пытаются успокоить забурлившую Басру, - М.Беленькая
08:25  РосПравоохранители не оценили исламского банкинга. Турецкого бизнесмена Куртулмуша обвиняют в незаконных финансовых операциях
08:17  Ждать не дождаться. Так ли неизбежно влияние на Казахстан антироссийских санкций, - Р.Бахтигареев
08:13  Голаны и Ливан – горячие точки Ближнего Востока, - А.Исаев
08:07  Трамп советует Apple покинуть Китай. Американская техника теперь станет дороже, - "НГ"
08:02  Курды атакуют войска Башара Асада, - В.Мухин
07:21  Протаранивший толпу людей в Москве 20-летний киргиз мстил за честь сестры
06:18  В Турции посадили на 6 лет кинорежиссера Али Авчи - создателя художественного фильма о путче 2016 года
01:43  В Голландии отменили анонсированный на ноябрь конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз и протестов
00:12  Как Туркменистану выстраивать отношения с Центрально- Азиатскими странами? - Ф.Ихсанов
00:01  Секрет военных: как заснуть за 2 минуты
Воскресенье, 09.09.2018
21:59  Выходцы из Центральной Азии осваивают Камчатку
21:44  Эдак он быстро до Марса долетит: глава Tesla Илон Маск выкурил косяк в прямом эфире
21:36  Проблема Идлиба рано или поздно будет решена, - С.Тарасов
15:25  В Египте 75 "братьев-мусульман" приговорены к смертной казни, более 600 - получили длительные сроки
15:06  Кортеж президента Молдовы таранил грузовик. Додон вроде жив...
14:02  Первый казахский "Лев". Эмир Байгазин получил приз "Лучший Режиссер" на 75 Венецианском кинофестивале, - ликует "Казахфильм"
13:57  Где США нужно искать настоящие активы Путина, - А.Халдей
08:52  Имперский путь России - единственно верный. Все другие - в тупик, - О.Кураев
08:32  Игры Кочевников. 32:9. Кыргызы в финале турнира по козлодранью (кок-бору) порвали узбеков
07:57  20-летняя японка Осака сенсационно и скандально поломала в финале US open монстра Серену Вильямс
07:54  Китайский мульти-миллиардер, глава Alibaba Джек Ма сам себя отправил на пенсию в 54 года. Хочет пофилантропить
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
От Эрдогана требуют непопулярных реформ. Турция между ЕС и США, - А.Асалыоглу
00:33 11.09.2018

От Эрдогана требуют непопулярных реформ
Турция между ЕС и США

Как ни парадоксально, но никогда прежде взаимоотношения Европейского союза и Анкары не переживали таких надломов за последние полстолетия. Решение Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) о возобновлении спустя 13 лет процедуры мониторинга в отношении Турции перенесло затрагивающий нас процесс в новое измерение. Если проанализировать отношение европейских учреждений после попытки переворота 15 июля 2016 года, то данное решение на самом деле не является таким уж неожиданным. Европа постоянно озвучивала свои ожидания, критикуя решения по режиму чрезвычайного положения. Вступили в силу механизмы давления на процесс голосования за конституционные изменения. Связанная с Европейской комиссией Венецианская комиссия опубликовала крайне негативный обзор по пакету конституционных изменений.

События, связанные с коррупционным скандалом 17?25 декабря 2013 года, можно назвать началом точки отсчета в отношениях между Турцией и ЕС. Начиная с этого времени турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был загнан в угол. Законодательство и право, с его точки зрения, перестали работать. Развернувшись на 180 градусов от своих прежних манер и действий, он дошел до точки - "против турецкой армии был создан заговор!". Переворот 15 июля 2016 года был преподнесен народу как "заговор". Отныне он был готов к любым действиям. Что, собственно, и произошло. В итоге изменилась риторика с ЕС. Стараясь избавиться от Верховного суда, Эрдоган изменил политику в отношении курдов и приостановил либерализацию и демократизацию. Оторвал страну от ЕС, отстранил либералов и курдов. Все это он не смог бы сделать на одной волне с ЕС и США.

Экономика и внешняя политика сошли с рельсов. Стабильности не осталось, ей на смену пришел иррациональный период раскачивания, полный неопределенности и импульсивных реакций и действий. Таким образом, постоянно навязываемая европейским общественным мнением борьба с терроризмом, а также вопросы относительно попытки переворота 15 июля, до сих пор остающиеся без ответа, и убеждение, что в результате изменения Конституции Турция откатилась назад в части демократизации, послужили почвой для негативного развития событий. Последовала резкая критика. В результате таких факторов, как ответная реакция турецких политических лидеров в отношении стран ЕС, а также раздувания некоторых проблем посредством тяжелой полемики, возникли требования о временном замораживании процесса членства.

В это время также разразился шторм и в отношениях между Турцией и США. Отношения Анкары с Вашингтоном пережили и до сих пор переживают самый напряженный с момента создания Республики период. Внешне кажется, что основной повесткой дня выступает кризис, связанный с арестом пастора Эндрю Брансона. Однако это лишь вершина айсберга. Намного важнее ситуации с Брансоном являются такие вопросы, как желание приобрести российский С-400, иное отношение к курдам в регионе, итоги судебного разбирательства нью-йоркского суда по делу Резы Зарраба и банка Халкбанк, которые до сих пор не были обнародованы, ситуация в Сирии, нарушения закона и прав человека. В результате всего этого, после добавления к этому существующей ситуации с политикой в стране, экономика страны пережила очень серьезный упадок.

На протяжении последних двух месяцев мы снова наблюдаем сдвиг Анкары в сторону ЕС. Можно назвать две основные причины для этого. Во-первых, правительство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) обеспокоилось резким падением экономики. А поскольку оно не сможет заручиться финансовой поддержкой со стороны США, то снова обращается в сторону ЕС. Во-вторых, даже если Анкара и не сможет стать полноправным членом ЕС, ее могут держать в позиции полной зависимости от Брюсселя. В-третьих, в действительности экономическая составляющая взаимоотношений ЕС и Турции является ключевым элементом стабильности и взаимных интересов. Данные по экспорту Евросоюза свидетельствуют о том, что Турция в 2015 году стала четвертым по значимости торговым партнером. Тесные экономические связи, соглашение о партнерстве и таможенный союз привели к расширению формальных рамок между ЕС и Турцией, независимо от процесса членства в ЕС.

Анкара хорошо изучила геополитическую обстановку, в которой она находится. В контексте вышеуказанных причин и геополитических возможностей в Турции снова возобновили переговоры с европейскими лидерами. В ближайшем будущем планируются официальные визиты в столицы стран Европы. Переживающая кризис с США Анкара старается сгладить ситуацию посредством обращения к ЕС. Брюссель же не хочет в свою очередь нагнетать обстановку. Если турецкая экономика рухнет, то европейские банки, имеющие денежные средства в Турции, останутся в затруднительном положении. Экономический коллапс, который возникнет параллельно с переживаемыми в Сирии и регионе событиями, является рискованным и для ЕС. Однако правительства Евросоюза испытывают колоссальное давление со стороны общественности. Европейская общественность, обращая внимание на противозаконные действия эрдогановского режима, выступает за необходимость демократических шагов со стороны Турции, прежде чем оказывать ей поддержку.

В результате переживаемых напряженных отношений с США Эрдогана, открывшего карту ЕС, ждут и другие тупиковые ситуации. ЕС в повестку дня включает пакеты помощи и добавляет реформы. Если Эрдоган желает заручиться поддержкой европейцев, он будет вынужден провести реформы. Если он проведет реформы, то падет созданный им порядок в Турции. Внутри структуры, где работают законы, Эрдогану и его единомышленникам не удастся играть по своим правилам. Страны ЕС не допустят развала Турции, но и не смогут быть спасательным кругом для Эрдогана в его нынешнем виде.

Ариф Асалыоглу

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536615180
Новости Казахстана
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин принял Посла Беларуси
- Бакытжан Сагинтаев провел заседание Комиссии по промышленному развитию
- Гадание на осенней гуще: в поисках компромисса
- Рейтинги Республики Казахстан подтверждены на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"
- "Развитие автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы" (Правительственный час в Мажилисе)
- Асет Исекешев: Астана перешла в третью фазу роста
- Сенаторы обсудили вопросы охраны государственной границы
- Малик Мурзалин посетил лесной питомник в Маралдинском учреждении лесного хозяйства
- В Астане состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) при Президенте Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  