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Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать кыргызам от нового политического сезона, - 24.kg
00:37 11.09.2018

10 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане начался очередной политический сезон. Ждать ли каких-то потрясений во властных структурах? Что может стать главной темой осени? Возможна ли смена правительства?

Об этом и не только журналист 24.kg поговорила с рядом экспертов.

Зайнидин Курманов, профессор, экс-спикер IV созыва Жогорку Кенеша:

- Парламент точно до конца года не распустят. Да и правительству Мухаммедкалыя Абылгазиева надо дать возможность спокойно поработать, показать себя. В 2017-м прошли президентские выборы и сменилась власть. Обычно это означает, что преемник продолжает существующий курс, внося в него корректировки. Президент Сооронбай Жээнбеков в отличие от предшественников не пытается сконцентрировать все в своих руках, не вмешивается в работу Жогорку Кенеша, судов, кабинета министров.

Власти работают в направлении развития регионов. Это правильно. Сейчас мы имеем отсталые и дотационные районы. Они все еще живут по советской системе, не реагируют на инновации в политической сфере. Кадры, по сути, должны давать именно регионы, а они их предоставить не могут, потому что просто не готовят. Поэтому мы и тасуем одну и ту же колоду из набивших оскомину политиков.

Переворотов и волнений, думаю, не будет. Несмотря на усилившееся противостояние нынешнего и бывшего президентов.

Зайнидин Курманов
Чтобы сместить власть, устроить переворот, нужны поддержка третьей страны и большие деньги, а когда этих составляющих нет, то и революций не предвидится. Внешние игроки не заинтересованы сейчас в дестабилизации ситуации в Кыргызстане.

Шерадил Бактыгулов, политолог:

- Никаких серьезных изменений не предвидится. Зачем, к примеру, сейчас распускать парламент, если на следующих внеочередных выборах в Жогорку Кенеш придут те же? Да и нардепы не захотят инициировать роспуск, уж слишком крепко они держатся за мандаты. А повода для разгона парламента нет.

В правительстве, конечно, будут изменения. Но, скорее всего, это будет так называемый тюнинг.

Шерадил Бактыгулов
Поменяют пять-шесть министров. Впереди тяжелый период – отопительный сезон. Накануне, как правило, кабмин не расформировывают.

Что же касается противостояния Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева, то, на мой взгляд, здесь причина в советниках, которые были при экс-президенте. Когда он ушел, они пытались сломить нового главу государства, но в итоге в этой борьбе проиграли. Но на общем политическом раскладе сил их испорченные отношения или возникшее недопонимание уже не скажутся.

Аида Алымбаева, политолог:

- Осень пройдет спокойно. Никаких потрясений не будет. Это связано с тем, что многие политические силы показали лояльность к Сооронбаю Жээнбекову.

Нет активных оппозиционеров, а Алмазбек Атамбаев, который мог бы стать их потенциальным лидером, свой шанс упустил.

Аида Алымбаева
Он растерял тех, кто поддерживал его, и, будучи главой государства, нажил больше врагов, нежели друзей.

И потом нет необходимости и точки соприкосновения для объединения оппонентов власти. Во-первых, нет лидера, во-вторых, нет денег, в-третьих, все затаились в ожидании парламентских выборов 2020 года, копят деньги и ресурсы.

Что же касается отставки кабмина, то и для этого нет повода. Если не произойдет какого-нибудь ЧП на экономическо-социальном уровне, такого, как, например, январская авария на ТЭЦ Бишкека.

Калнур Ормушев, кандидат экономических наук:

- В экспертном сообществе разные мнения по поводу отставки правительства. Одни считают, что она назрела, другие утверждают, что для этого нет повода. По моему же мнению, кабинет министров должен уйти.

Вы заметили какие-то реформы за время его работы? Может быть, положительные сдвиги, изменения? Нет. Мы топчемся на месте. Во всех других сферах деятельности, если человек не справляется с обязанностями и возложенной на него задачей, его привлекают к ответственности, дисциплинарной чаще всего. Справился на отлично - поощряют.

У нас в ряде ключевых отраслей стагнация. Раз не получается оправдать доверие президента, то премьер-министр должен сделать выводы и уйти сам.

Калнур Ормушев
Что же касается роспуска парламента, я не вижу повода. Его члены сами не уйдут, а такой силы, которая могла бы лишить их мандатов, нет. Может, еще раз перераспределят полномочия, переизберут спикера, но это их внутренняя политическая жизнь.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536615420
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