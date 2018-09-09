 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто убил бомжиху? Скрипали и Кэмбербэтч, - Э.Лимонов
01:36 11.09.2018

Кто убил бомжиху? Скрипали и Кэмбербэтч
Чистый Шерлок, господи!

Я не удивлюсь нисколько, если в конце концов выяснится что сценарий для "дела Скрипалей" писали авторы сценария телевизионного сериала ВВС "Шерлок", очень удачного, где прославился великолепный актер Кэмбербэтч.

Долговязый и странный. Я поклонник этого сериала и видел все серии.

Сценаристы этого в высшей степени британского и по духу, и по исполнению сериала широко известны, стоит найти в интернете по ссылке "сценаристы сериала "Шерлок" - и пожалуйста, выскочат фамилии. Следует вызвать этих людей к следователям в Скотланд Ярд и к Бастрыкину.

Творческие люди, они быстро признаются, не устоят.

Признаются в написании сценария "дела Скрипалей".

Но если отбросить иронию, то "дело Скрипалей" в самом деле типичная british городская детективная повесть в лучших традициях сэра Конан-Дойля, автора Шерлока. Сэр Конан-Дойль его удачно выдумал еще в самом начале XX века.

Особенно хороша и пронзительна вторая часть сериала "Дело Скрипалей": посудите сами - флакон от французских духов, несчастные бомжи, состоящие в любовных отношениях.

Сентиментальная мелодрама призвана растрогать сердца британских граждан. Любовная история, история бомжа, несущего своей возлюбленной бомжихе отравленный подарок - это оно самое.

Слезы выжимающая история. Да еще его зовут Чарли!!!

Что я хочу сказать? Что налицо умелая профессиональная сделанность дела Скрипалей, и второй эпизод - самый удачный.

Бомж находит в британском пейзаже в небольшом заплесневелом городке, среди миллионов тонн составляющих британского пейзажа (ну посудите - парки, мусорные баки, камни, стволы деревьев, сараи, и мусор там, что, не вывозят никогда?) находит флакон в 5 сантиметров, хватает его и несет любимой.

Какая блистательная случайность! Один шанс на миллиард, наверное, чтобы бомж Чарли нашел роковой флакон. Но по воле сценаристов Чарли находит и хватает флакон!

Любимая открывает флакон, точнее, сифонит себе на руку содержимое флакона: трах-бабах, ее госпитализируют, она умирает в больнице.

Кто убил бомжиху?

Ну ясно сразу же кто. Кто у нас способен на подобную нечеловеческую жестокость. Конечно же русские, это угрюмое племя, уже пытавшиеся убить счастливую и позитивную семью Скрипалей, бывшего шпиона и его дочь.

В Скотланд-Ярде правильно сообразили, что второй эпизод с флаконом связан с первым эпизодом со шпионом и его дочерью. Там тоже была изрядная доза мелодрамы: старый шпион, смазливая дочь, прилетевшая проведать шпиона.

Из виду выпустили кстати (и Скотланд-Ярд, и журналисты), что дочь шпиона работает в Москве в визовом отделе в американском посольстве. Что это меняет? - спросите вы.

На мой взгляд, это важно, где человек работает, разве он (она) не проникается там соответствующими настроениями? По-моему, проникается. бывшего российского шпиона и служащую американского посольства легче склонить к участию в деле Скрипалей, где Скрипали якобы были отравлены, но никто, вы слышите, никто, за исключением британских спецслужб, не может подтвердить, что Скрипали были отравлены и что отравление было совершено русскими.

Впрочем, я уже признался, что мне предпочтительна вторая серия, ее можно было бы пустить в прокат под названием "Флакон".

Такой себе флакончик с сифоном, Нина Риччи, тютютюсенький, хорошенький флакончик, бедный Чарли протягивает костлявой подруге Дан Стерджесс флакончик. Тут слезы градом у всех домохозяек Британии. Они добрые, мы еще со времен Махатмы Ганди это знаем.

Интересно, как умно использованы современные средства информации, а именно камеры, фиксирующие передвижения граждан и неграждан. Сотни агентов трудились, собирая моменты зафиксированного передвижения российских граждан Петрова и Боширова (через "О" мне говорят, через "О").

Из фиксированных на камерах моментов: ясно видны российские граждане, разгуливающие и передвигающиеся по британской земле. Вполне крепкие ребята, верзилы просто. Такие верзилы не могут быть не из ГРУ, конечно, это офицеры ГРУ. (Посмотрели бы они на меня, выходящего из подъезда дома, где я живу, по виду сопровождающих ребят я так затягиваю на генерала ГРУ)

Не ждите, что кинокамера зафиксировала их в руках с нашумевшим флаконом, не ждите эпизода, когда злодеи, весело подмигивая, передают флакон смущенному Чарли, ничего такого британская полиция не нашла, нет даже кадров, когда два российских рослых мужика запечатлены хотя бы рядом с Чарли, далеко от Чарли, неподалеку от Чарли.

Ничего такого нет.

В сериалах такие кадры необязательны, но вот у следствия они должны быть.

Иначе в чем обвинить Петрова и Боширова? В том что они прилетели и расхаживают по британской земле как им заблагорассудится? В том что они заехали в Солсбери поглазеть на место знаменитого уже на весь мир преступления, и в Солсбери, говорят, глазели издали на дом Скрипаля. (Это простейшее объяснение приезда русских мужиков в Солсбери никому, насколько я знаю, до сих пор не пришло в голову, от любопытства приехали).

Но тогда закройте доступ российских граждан на свою территорию.

Тут еще, согласно полученным из Швейцарии данным, эти двое еще, оказывается, и в Швейцарии бывали не раз, и в общем в Европе раз 20. Это конечно улики и какие!

Короче, телевизионный сценарий выдумал русское преступление.

Это блестящий сценарий, но только где связь Петрова и Боширова (помню, что через "О") с преступлением, за которое глава британского государства Тереза Мэй уже потребовала наказания, и не где-нибудь, а в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций потребовала.

КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Спецслужбы Великобритании обратились к старому шпиону Скрипалю и его дочери с предложением поучаствовать в инсценировке их отравления на британской территории (ну типа инсценировки с Бабченко в Киеве), Скрипали согласились. Им либо компенсировали их участие солидным количеством фунтов стерлингов, либо предоставили некие очень выдающиеся льготы.

Когда дело Скрипалей стало забываться, был придуман сценарий второго эпизода, в котором Скрипали уже не участвовали. Главный вопрос по второму эпизоду, - кто и как обратил внимание бомжа Чарли на флакон?

Полное надувалово.

Эдуард Лимонов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1536618960
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