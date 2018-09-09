На круги своя. Опального экс-главрука администрации Елбасы Джаксыбекова вернули в родную компанию "Цесна"

08:04 11.09.2018

Джаксыбеков возглавил АО "Корпорация "Цесна"

Адильбек Рыскельдиновича стал председателем совета директоров.



10 сентября Адильбек Джаксыбеков возглавил совет директоров АО "Корпорация "Цесна", передает Zakon.kz.



"АО "Корпорация "Цесна" уведомляет об избрании Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича с 10 сентября 2018 года на должность Председателя Совета директоров АО "Корпорация "Цесна", - говорится в официальном сообщении.



Напомним, 10 сентября президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому Адильбек Джаксыбеков был освобожден от должности руководителя администрации президента в связи с достижением пенсионного возраста.