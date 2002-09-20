Скончался первый омбудсмен Казахстана Болат Байкадамов

08:19 11.09.2018

Скончался первый казахстанский омбудсмен

Болат Байкадамов ушел на 73 году жизни.



10 сентября скончался первый казахстанский омбудсмен Болат Байкадамов, передает Zakon.kz.



Информацию об этом разместила у себя на странице в Facebook Сауле Мектепбаева, секретарь Национального превентивного механизма против пыток:



"RIP Болат Байкадамов. Ночью скоропостижно скончался Болат Кенжекешевич, первый казахстанский Омбудсман, мой первый шеф, учитель и просто прекрасный человек".



Байкадамов Болат Кенжекешевич родился 3 февраля 1946 года в селе Коргалы (КазССР; Талды-Курганская область; Гвардейский район). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1975) – "философия". Кандидат философских наук, тема диссертации: "Биологическое и социальное в процессе возникновения и формирования нравственных эмоций и чувств" (1986); доцент.



Трудовой стаж: Преподаватель истории и обществоведения средней школы № 36 города Джамбула (1975-1976);· Преподаватель Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности (1976-1978);· Преподаватель, старший преподаватель Карагандинского политехнического института (1978-1987);· Доцент Казахского государственного университета (1987-1988);· Доцент, проректор, секретарь парткома Карагандинского государственного университета (1988-1990);· Консультант ЦК Компартии Казахстана (1990-1991);· Консультант по депутатской этике и правам человека Верховного Совета Республики Казахстан (1991);· Начальник отдела Министерства туризма, физической культуры и спорта Республики Казахстан (1992);· Менеджер отдела Конгресса предпринимателей Казахстана (1992-1993);· Директор фирмы (1993-1994);· Консультант, заместитель заведующего секретариатом, секретарь Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (1994-2002);· Заведующий сектором, заместитель заведующего общественно-политическим отделом, отделом внутренней политики Администрация Президента РК (03.1999-20.09.2002);· Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан (20.09.2002-24.09.2007);· Сотрудник Администрация Президента РК, заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте РК, советник Первого заместителя Председателя НДП "Нур Отан" (2007-2009);· Директор Института парламентаризма Народно-Демократической партии "Нур Отан" (06.2009-2013).



Заместитель председателя политической партии "Бирлик" (с 2013). Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от политической партии "Бірлік" (с 12.02.2016)



Сауле Мектепбаева поделилась теплыми воспоминаниями о Байкадамове:



"Он был похож на казахстанского Мистера Дарси, интеллигентный, сдержанный, редко улыбающийся, тонкий, словно натянутая струна, с красивыми седеющими волосами, ложащимися идеальными волнами.



Он страдал жутким перфекционизмом и требовательностью, к окружающим, но в гораздо большей степени - к себе самому. Людей ленивых и слабых - это жутко раздражало и делало его антагонистами. Работоспособных - переводило в разряд его обожателей и фанатов. Равнодушных - вокруг него не было: таким определяющим он был.



Его тяга к новым знаниям и начитанность были просто исключительными. С совещания я почти всегда уходила с новым словом, значение которого нужно было проверить в словаре...



Мне кто-то сказал, что он не был отважным и смелым. Что он был государственником, а не омбусменом. Но не все знают, сколько смелых решений он, как омбудсман, поддержал. Помню, когда я зашла к нему с проектом закона о ратификации МПГПП и убеждала его, что нужно согласовать закон без оговорок по ст.9, он посмотрел на меня и спросил: "Ты хоть понимаешь, о какой большой реформе идет речь? Прокуроры никогда этого не отдадут: это же санкционирование ареста". Но, подумав, выступил против позиции прокуратуры, став единственным госорганом, не согласовавшим законопроект и убедившим всех менять ситуацию с санкционированием ареста. Так что в ответ всем этим критикам: нет, он не был political animal, но был политическим человеком. Таким, каким должен быть омбудсман. С совестью. Огромным сердцем. Тонким чувством юмора. Человеком, рядом с которым гордо было работать и быть.



Он много писал и мечтал написать книгу: я помогала ему в наборе текста, и вместе мы сделали несколько глав.



Но жутко высокое чувство самоконтроля и требований к самому себе так и не дали ему ее закончить. Если только рукопись не готова и лежит у него где-то дома. Совсем не удивлюсь.



Недавно я обратилась к нему с просьбой написать вступительное слово к моей собственной книге. Он перезвонил почти через 2 дня, с идеальным вступительным словом, где так чутко и точно назвал меня "добрым головастиком". Пишу и плачу, потому что именно так я и себя и ощущаю.



В благодарность я подарила ему несколько книг, новинок, из области экономической теории. Он радостно перебирал их в руках, предвкушая чтиво и удивляясь тому, что я угадала его выбор. Он никогда не прикидывался, поэтому, думаю, он был искренне рад.



Болат Кенжекешевич страдал от нарушения слуха, и в силу своей непоколебимой безупречности долго не соглашался носить слуховой аппарат. По этой причине у него была милая привычка - прикладывать руку к уху, когда человек говорил тихо. Странно, но это привычка, как и его интеллигентность, прилипала к остальным, и все остальные тоже начинали так же слушать других. Если бы ему дали поработать подольше, как много прекрасных идей и людей он бы воспитал...".