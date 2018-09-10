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Башара Асада вывели за красную черту. Разногласия по операции в Идлибе возвращают Россию и Турцию в 2015 год, - И.Субботин
08:25 11.09.2018

Игорь Субботин

10.09.18

Турция укрепляет позиции в подответственной ей сирийской провинции Идлиб, на возвращение которой рассчитывают в Дамаске. Телеканал Al-Jazeera сообщает об увеличении турецкого контингента в анклаве, где с радикальными формированиями соседствуют едва ли не последние силы лояльной Анкаре умеренной оппозиции. Этот жест, вероятно, должен провести "красные линии" для сирийского режима и его союзников. В экспертной среде видят риски новой конфронтации между Россией и Турцией – подобной той, которая произошла в 2015 году.

Наблюдатели зафиксировали передвижение очередной колонны турецкой бронетехники в провинцию Идлиб, жители которой ожидают скорой наступательной операции сирийского режима. Как отмечает Al-Jazeera, за последние 10 дней через сирийско-турецкую границу прошел целый поток военного транспорта с оружием и турецкими военнослужащими. Численность бронемашин, которые были переброшены на территорию Арабской Республики, оценивается в 300 единиц. Вероятно, они призваны укрепить 12 наблюдательных пунктов, которые в соответствии с договоренностями гарантов астанинских договоренностей – РФ, Турции и Ирана – расположены по периметру Идлиба. Официальные турецкие СМИ сообщили только о концентрации техники у сирийской границы. Так, агентство Anadolu передало, что в турецкую провинцию Килис прибыли гаубицы, танки и броневики "из разных воинских частей запада Турции для укрепления границы с Сирией".

Состоявшийся на минувшей неделе в Тегеране саммит России, Турции и Ирана не разрешил всех противоречий "сирийской тройки". Находясь на борту своего самолета, возвращавшегося из иранской столицы, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не позволит рассматривать ситуацию с угрожающим Идлибу наступлением как данность. "В Идлибе находятся члены умеренной оппозиции, которые были привезены из Алеппо, Восточной Гуты, – напомнил Эрдоган. – Мы ясно дали понять, что не приемлем никаких операций против гражданских лиц под предлогом борьбы с "ан-Нусрой" (группировка запрещена в РФ. – "НГ"). Это вызовет крупный гуманитарный кризис и новый поток (беженцев в Турцию. – "НГ"). Турция не должна платить цену за подобную операцию. Конечно, мы поддерживаем ликвидацию террористических групп в Идлибе, но любой шаг, который необходимо предпринять, должен соответствовать духу астанинского процесса".

Россия, в свою очередь, настаивает на отмежевании повстанцев от радикалов. В интервью РИА Новости замглавы российского МИДа Олег Сыромолотов заявил: "Воспользовавшись тем, что в Идлибе была создана зона деэскалации, там окопалась банда террористов, которые укрепили свои ряды и начали предпринимать вылазки против мирного населения Сирии, совершать удары по пунктам базирования российских Вооруженных сил. Мы не можем не реагировать на подобную агрессию. Однако при этом приходится учитывать, что в идлибской зоне деэскалации находится также мирное население и отряды вооруженной оппозиции, которые не были замешаны в террористической активности и потенциально могли бы включиться в процесс урегулирования в Сирии".

В этой связи, как отметил дипломат, стоит сложная задача отделения оппозиции от сторонников "ан-Нусры", выполнение которой должно пройти "без жертв и страданий мирных жителей Идлиба".

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Транспортные колонны с турецкими военными не раз
пересекали границу с Сирией на минувшей неделе.
Фото с сайта www.aa.com.tr
Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов пояснил "НГ", что увеличение турецкого контингента в Идлибе связано с желанием усилить оборону наблюдательных пунктов Турции. "Очевидно, что Турция не хочет масштабной антитеррористической операции, – заявил аналитик. – Но и эвакуировать поспешно турецких военных также не желает, потому что такой шаг нанес бы большой вред репутации Анкары. В этой связи России и Турции приходится тщательно разрабатывать все параметры операции".

Ахметов отмечает, что в настоящее время в Турции очень сильны антисирийские настроения, и жертвовать турецкими солдатами ради повстанцев в соседней стране правительство не решится. Эксперт обращает внимание на новость о планах Анкары предоставить семьям погибших в турецких операциях сирийских боевиков квартиры и пенсии. Многим туркам это не понравилось, говорит эксперт.

"Риск конфронтации между Россией и Турцией в целом возрастает, если Москва, Дамаск и Тегеран перейдут к более жестким действиям против Идлиба, – заявил "НГ" директор Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. – Но Турция пошла на такой шаг, чтобы предотвратить возможное наступление сил режима и его союзников. Такого поступка Анкары можно было ожидать, потому что развернутые по периметру зоны деэскалации Идлиб 12 турецких наблюдательных пунктов в случае наступления окажутся под угрозой. Из-за возможности избежать каких-либо рисков для своих военнослужащих Турция, естественно, пошла на усиление своей группировки в Идлибе, а это как минимум будет создавать дополнительные препятствия для проведения наступательных операций сил сирийского режима. Если Турция подключит авиацию, то перевес в небе над Сирией будет однозначно на ее стороне".

В этом случае аналитик не исключает повторения событий 2015 года, когда турецкие военнослужащие сбили российский бомбардировщик Су-24. "Но надо отметить, что пока Москва сама не заинтересована в эскалации с Турцией, и даже можно говорить, что Россия будет пытаться сдерживать Дамаск, – отметил Семенов. – Все-таки планирование всех военных операций лежит на Москве. Анкара же хочет продемонстрировать свои "красные линии". Когда речь шла о других зонах деэскалации, Анкара давала добро – например, на вывод повстанцев из Восточной Гуты, из Хомса. Что же касается Идлиба, то это единственная зона деэскалации, которая была полностью проработана, и теперь Турция не считает возможным каким-то образом менять уже состоявшиеся договоренности. С какой стати разрешать там проводить операцию? С точки зрения Турции, это нарушает фактически все соглашения по деэскалации. Она последовательно "продвигала" эту зону".

Вероятно, переговоры о судьбе мятежной провинции продолжатся. После саммита в Тегеране Эрдоган заявил о вероятности новой встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. "Соглашение по поддержанию прекращения огня (в Сирии. – "НГ") очень важно, – сказал он. – Конечно, у нас есть множество других различных идей. Их будут интенсивно обсуждать наши главы МИДа, Минобороны и разведки с российской стороной. После моей поездки в Германию (пройдет с 27 по 28 сентября. – "НГ") мы можем вновь встретиться с господином Путиным".

Как отметил Эрдоган, он побеседовал с президентом РФ после того, как покинул встречу в иранской столице. "Мы договорились, что сначала все обсудят наши делегации, а потом мы встретимся и примем окончательное решение (по ситуации в Идлибе. – "НГ"), – отметил турецкий лидер. – Мы желаем добиться прогресса в этом вопросе. Я верю, что в вопросе Идлиба, за которым наблюдает весь мир, мы добьемся позитивного результата".

Ситуация в Идлибе ставит вопрос и о риске применения химического оружия. Американская разведка предупреждает, что запрещенные средства убийства есть у правительственных сил, и вероятность их использования в мятежной провинции велика. В связи с этим, как сообщает газета Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты ответа властям Сирии. Глава Белого дома обдумывает и военный сценарий, утверждают высокопоставленные американские чиновники. Будут ли США атаковать позиции российских военных, остается под вопросом, сообщили Wall Street Journal источники.

Но есть и мирные опции – такие как экономические санкции против сирийского режима. "Мы не утверждали, что США будут использовать именно военные меры в ответ на наступление, – говорит один из высокопоставленных чиновников администрации президента США. – Мы располагаем и политическими инструментами, в распоряжении имеются и экономические средства. Есть несколько различных способов, которыми мы могли бы воспользоваться, если Асад примет этот безответственный, опасный шаг (с химическим оружием. – "НГ")".

Источник - ng.ru
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