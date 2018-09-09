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Либо мир, либо Идлиб. Почему Россия, Турция и США не могут договориться о судьбе северной сирийской провинции, - "Къ"
08:41 11.09.2018

Москва и Дамаск начали военную операцию по "разгрызанию" Идлиба. Об этом заявила сирийская оппозиция, комментируя возобновление ракетных и бомбовых ударов по районам на севере Сирии. Российские военные и дипломаты не отрицают проведения точечных операций против "окопавшихся в Идлибе террористов". А в Вашингтоне решают, где установить "красную черту", которую не должен пересекать сирийский режим, и какой повод нужен для удара по проправительственным силам.

Как сообщила в понедельник утром базирующаяся в Лондоне Обсерватория по правам человека, за последние 72 часа российские и сирийские военные нанесли по Идлибу 1060 ракетных и бомбовых ударов. Нанесение ударов по населенным пунктам на севере Сирии в понедельник продолжалось весь день.

Обстрелы зоны деэскалации Идлиб, которая включает одноименную провинцию и соседние с ней районы провинций Хама, Алеппо и Латакия, возобновились 4 сентября, после трехнедельного перерыва. По данным ООН, за последнюю неделю свыше 30 тыс. жителей Идлиба покинули свои дома.

На прошлой неделе российские военные утверждали, что речь идет не о начале широкомасштабной операции по возвращению Идлиба под контроль Дамаска, а об "ответной реакции" на провокации террористов, в том числе запуск беспилотников в район российской авиабазы Хмеймим. Предполагалось, что параметры операции будут утверждены 7 сентября в Тегеране на саммите "астанинской тройки" в составе президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Однако никаких конкретных решений, по крайней мере публичных, в Тегеране не приняли. Достоянием общественности стала полемика между турецким президентом и его партнерами. Господин Эрдоган настаивал на прекращении огня в Идлибе, однако в итоге три президента сошлись на призыве к террористам сложить оружие.

Фактически решение о будущем Идлиба - вернется ли он под контроль Дамаска или частично останется в руках оппозиции, как настаивала Анкара,- было отложено.
Как заявил президент Эрдоган, окончательную точку в этом вопросе он рассчитывает поставить на еще одной встрече с Владимиром Путиным после своей поездки в Германию 27–28 сентября. "Мы договорились, что сначала все обсудят наши делегации, а потом мы встретимся и примем окончательное решение",- цитирует слова турецкого лидера издание Yeni Safak.

На каких условиях ООН готова помочь в восстановлении Сирии
На каких условиях ООН готова помочь в восстановлении Сирии
"Турция не получила реальной международной поддержки своей позиции о продолжении перемирия. Поэтому окончательного решения по Идлибу на саммите достигнуто не было",- сказал "Ъ" научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан. "Переговоры продолжатся, дипломатическое решение еще возможно",- сказал господин Орхан, но подчеркнул: Турция "будет пытаться укрепить военную силу лояльных к ней оппозиционных сил, чтобы они смогли противостоять сирийским и российским войскам".

Учитывая, что Москва не хочет ссориться с Анкарой, которая угрожала выходом из "астанинского формата" в случае наступления на Идлиб, речи о широкомасштабной операции в этой провинции не идет. "Турецкая сторона поддерживает нашу позицию о необходимости ликвидации террористов в идлибской зоне деэскалации с минимальными издержками для гражданского населения, которым те прикрываются. Вместе с тем в двусторонних контактах с нами турки просят воздержаться от массированного применения силы с целью решения проблемы Идлиба",- сказал в интервью "РИА Новости" замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Сирийская оппозиция подтверждает, что широкомасштабной операции в Идлибе не идет.
Вместо этого, как пишет арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", применяется стратегия "медленного отгрызания" районов в зоне деэскалации. Один из командиров Свободной сирийской армии Ибрагим Маджбур, которого цитирует сайт телеканала "Аль-Арабия", считает, что Россия планирует разделить Идлиб на пять зон, перекрыв связь между ними. Он предупредил, что вооруженная оппозиция может "преподнести сюрпризы" в случае атаки проправительственных сил, которые, как утверждают источники "Ъ" в Сирии, сконцентрированы вокруг зоны деэскалации.

Запад пока наблюдает за происходящим, ограничиваясь призывами к Дамаску и участникам "астанинской тройки" остановить гуманитарную катастрофу в Идлибе. Ранее Вашингтон и его союзники определили "красную черту" для вмешательства в ситуацию - применение химоружия сирийским режимом. Число сообщений о подготовке таких атак в западных СМИ растет с каждым днем. Так, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что президент Сирии Башар Асад одобрил использование хлора в ходе операции в Идлибе. При этом, как отмечает издание, "Трамп пока не принял решение, какие действия вызовут военный ответ, а также будут ли удары США нацелены на российские или иранские вооруженные силы, помогающие Асаду в Сирии". Не исключено, что предлогом может стать не только химатака. Журналисты напоминают: "Господин Трамп публично предупредил господина Асада, что он рискует еще одним военным ударом США, если попытается вернуть Идлиб".

Почему сирийская оппозиция обвинила Россию в бомбардировках Идлиба
Почему сирийская оппозиция обвинила Россию в бомбардировках Идлиба
The Wall Street Journal напоминает, что США уже дважды наносили удары по позициям сирийских военных после обвинений Башара Асада в применении химоружия, и предупреждает: в этот раз удар может быть более масштабным. И в том числе включать в себя такие цели, как российские ПВО.

По словам источника "Ъ" в органах военного управления РФ, пока прецедентов с прямыми столкновениями американских и российских военнослужащих удавалось избегать благодаря каналу военной связи в Сирии, который "действует весьма эффективно". В то же время, как считает высокопоставленный военный собеседник "Ъ", в руководстве американского Белого дома и Пентагона хватает "горячих голов", которые искусственно нагревают атмосферу с целью достижения своих геополитических выгод: "Все идет к тому, что по Сирии рано или поздно будет нанесен третий удар - по крайней мере уже имеющиеся сейчас в регионе силы позволяют запустить порядка 100 крылатых ракет морского базирования".

Марианна Беленькая, Иван Сафронов, Кирилл Кривошеев
Газета "Коммерсантъ" №164 от 11.09.2018, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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