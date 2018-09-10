В президентши Грузии рвется Саломе Зурабишвили. Других претендентов мочат порносайтами, - Ю.Рокс

08:43 11.09.2018

Зурабишвили стала фаворитом на выборах президента Грузии

Соперники использует в избирательной кампании даже мировой порносайт



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.09.18



Правящая "Грузинская мечта" (ГМ) на предстоящих 28 октября выборах президента страны поддержит бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Соответствующее решение было принято на заседании политсовета партии при участии ее председателя – олигарха Бидзины Иванишвили. Таким образом, в избирательной кампании появился явный фаворит. Оппозиция, однако, утверждает, что Зурабишвили способна выиграть выборы только при их тотальной фальсификации.



ГМ в некоторой степени нарушила обещание назвать своего ставленника только после того, как станет известен весь список участников выборов. А последний срок представления в ЦИК заявок на регистрацию в кандидаты в президенты – 18 сентября. Сама регистрация будет закрыта еще через 10 дней. На сегодня в ЦИК поступило 46 заявок, 26 из которых представили инициативные группы, а 20 – партии.



Известно, что к участию в выборах ЦИК уже допустил шесть человек. Наиболее известные из них – лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе от "Единого национального движения" (ЕНД) – бывшей партии власти – и экс-спикер парламента Давид Бакрадзе от "Европейской Грузии", партии, отколовшейся от ЕНД. Документы остальных 40 желающих стать президентом, в том числе Саломе Зурабишвили, проходят проверку.



Тем не менее сомнений в том, что она будет допущена к выборам, нет ни у кого. Как и в том, что именно она, получившая поддержку правящей партии, а следовательно, и серьезные финансовые ресурсы для качественной избирательной кампании, автоматически выдвинулась в лидеры едва начавшейся гонки.



Главная претензия части грузинского общества к Зурабишвили касается ее оценки грузино-российской войны в августе 2008 года. Экс-министр неоднократно заявляла, что до войны дело довела авантюрная, безрассудная политика Михаила Саакашвили и его команды. За эти выступления оппозиция ее назвала прямым проводником российских интересов.



Выступая с сообщением о том, что ГМ, не выдвигающая своего кандидата на президентских выборах, решила поддержать Саломе Зурабишвили, спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что оценка бывшим министром событий 2008 года совпадает с оценкой правящей партии. При этом он счел нужным уточнить: агрессором и инициатором была Россия, но грузинские власти тогда сделали все для того, чтобы эта агрессия состоялась, и ничего не предприняли для того, чтобы как-то избежать военного столкновения с последующей утратой территорий. "Зурабишвили – достойный кандидат, способный надлежащим образом справиться с президентскими полномочиями", – резюмировал Кобахидзе.



Саломе Зурабишвили ответила благодарностью. На специальном брифинге она не скрывала радости, отметив, что гордится оказанным ей доверием, приложит все усилия для достижения цели и в случае успеха будет президентом каждого жителя Грузии. Впрочем, заметила она, несмотря на то что за нее стоит правящая ГМ, у нее нет сомнений в том, что соперники сдаваться так просто не собираются и схватка за президентский пост будет жаркая.



Раньше других свою избирательную кампанию начал другой бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе. В эфире оппозиционного телеканала "Рустави 2" уже не один день демонстрируется ролик с пометкой "Политическая реклама", повествующий о встречах Вашадзе с мировыми политическими тяжеловесами в бытность главой грузинского МИДа. Очевидно, по замыслу создателей клипа, электорат должен прийти к выводу, что нельзя не проголосовать за человека, который на короткой ноге с теми, кто по сей день делает политическую погоду на планете.



Зураб Джапаридзе – лидер движения "Гирчи" ("Шишка"), ставшего локомотивом борьбы за легализацию марихуаны, он же бывший генсек ЕНД, официально пока не допущен к участию в выборах, но кампанию свою начал, решив соригинальничать – избрал стартовой платформой один из популярных порносайтов и девиз: "Не обещаю увеличения размера! Больше секса, больше свободы!" Объясняя свою тактику, Джапаридзе назвал ее обычным бизнес-решением. По его словам, правильность решения подтверждает то, что за четыре часа после появления его рекламы на порносайте ее просмотрело около 40 тыс. человек. "В среднем каждый пользователь из Грузии проводит восемь-девять минут на этом сайте. В течение этого времени он может видеть периферийным зрением мой баннер. По-моему, это в тысячи раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы-спектакли всех других кандидатов, вместе взятых", – заявил Джапаридзе.



"Если это только начало его кампании, то до чего он дойдет в конце?" – иронизируют в грузинском сегменте социальных сетей, фантазируя по ходу, на что способны другие участники президентской гонки.