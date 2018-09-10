Почему жестокие монгольские воины, дошедшие до стен Вены, не сравняли Европу с землей? - Сесар Сервера

08:48 11.09.2018

Сесар Сервера, 10 сентября 18



Европейцы того времени так никогда и не узнали причины отступления монголов и не понимали, почему грозное войско так и не вернулось.

Чингисхан провел большую часть своей жизни, наводя порядок в кочевых племенах. Только в зрелом возрасте он смог насладиться плодами своей невиданной экспансии во все стороны Азии. Монголы проглотили добрый кусок Китая и со временем основали империю, простиравшуюся от Кореи до Болгарии.

Завоевания продолжились и после смерти Чингисхана, Великого хана Монгольской империи, однако болезненная одержимость захватом каждого видневшегося на горизонте кусочка земли прекратилась. Западная Европа избежала нашествия не потому, что была сильнее других государств, проглоченных азиатами, и не потому, что была сплоченнее, а потому что этому препятствовали внутренние войны за наследство в Монголии.



Мечта завоевать мир

После смерти Чингисхана в 1227 году его планы по дальнейшим завоеваниям оказались невыполненными, и система наследования, установленная основателем империи, подверглась серьезному испытанию. Как велел Сына Неба незадолго до своей смерти, новый хан должен быть признан всеми его потомками на общем собрании (курултае) на монгольской земле. Это означало, что на каждый курултай войска должны были собираться со всех отдаленных уголков империи.

Угэдэй, третий сын Чингисхана, вышел победителем с этого Совета и приказал продолжить расширение империи, начатое его отцом, главным образом в сторону Китая и Центральной Азии. И монголы начали четыре одновременных похода: одна армия была послана, чтобы закончить завоевание Китая, другая - в сторону Малой Азии, третья - чтобы подавить восстание в Корее и четвертая - чтобы завоевать Запад.

Европа представлялась местом, изобилующим богатствами и новыми врагами. В Азии очень немногие страны смогли выстоять перед монгольским натиском. В 1236 году Угэдэй собрал армию в 150 тысяч всадников под командованием виднейшего генерала Чингисхана, непобедимого Субэдея, который подсчитал, что за восемь лет он сможет захватить всю Европу. Не был ли этот расчет слишком оптимистичным? Нет, если учесть, что Сын Неба прошел огромные земли Азии с невероятной скоростью. Кроме того, как объясняет Михаил Правдин в своей книге "Чингисхан и его преемники: Апогей и распад Монгольской империи", на руку монголам шла политическая ситуация в раздираемой противоречиями Европе и ее недавняя неудачная попытка захвата Святой Земли.

"Европа была разочарована результатами крестовых походов. Сила Египта помешала возврату Иерусалима; ислам снова захватил Анатолию", - пишет Правдин. Те войска, которые изгнали крестоносцев из Азии, теперь были отхлестаны всадниками, намеревавшимися завоевать Европу. И, к большому несчастью Старого Континента, папа Иннокентий IV и император Фридрих II Штауфен, возможно, единственные две силы, представлявшие реальную угрозу захватчикам, воевали друг с другом".



Грабить, уничтожать, доминировать…

В разгар похода против Рима император получил из России известия о том, что русские войска были разгромлены, города сжигали, женщин насиловали, стариков и детей убивали. Ситуация не была новой для русских князей, которые уже сталкивались с монголами пятнадцать лет назад. Но Западная Европа, закрывшая тогда на это глаза, с подобным еще не сталкивалась. Весной 1238 года шведские, немецкие и литовские рыцари направились в русские степи, однако не для того, чтобы сражаться с ордами кочевников, а для того, чтобы захватить разоренные ими земли. Они думали, что буря уже прошла.

Ничего подобного. Вместо того чтобы уйти, монголы воспользовались своими успехами в России, приведшими их к самым воротам Новгорода, колыбели русской цивилизации, чтобы захватить в плен и обучить еще больше всадников. Субэдэй вступил в Россию сильным, а ушел из нее еще сильнее.

Из российских степей, ранее подчинявшихся Золотой Орде, монгольские армии двинулись на запад и опустошили Литву, Польшу, Силезию, Хорватию и Болгарию, тем самым подавив всякое сопротивление в Восточной Европе. В декабре 1240 года киевские князья сбросили со стены монгольских послов. За это они поплатились своей жизнью и разрушением города. В открытом бою монголы были опытными всадниками, а в осадах они использовали военные машины из Китая, Персии и арабского мира.

Через несколько месяцев после падения Киева сдались три польские армии, а древний Краков был сожжен. Монголы оставляли в живых только молодых женщин, умелых ремесленников и крепких рабов. В случае с Венгрией, могущественным королевством, граничившим с восточным миром, было ясно доказано, что метод Субэдэя не всегда основывался только на грубой силе.

Вопреки распространенной в Европе идее, монголы не продвигались необдуманно, а подробно планировали каждый поход и заранее исследовали черты своего врага. И если Венгрия не знала ничего конкретного о монгольских ордах, обрушившихся на страну, то монгольские военачальники знали о сильных и слабых сторонах своей жертвы, о ее врагах и союзниках, о ее внутренних беспорядках… Это отчасти объясняет то, что они смогли за несколько месяцев и без особых трудностей уничтожить это воинственное государство.



Недостатки Европы

После внезапных и одновременных атак Субэдэя с разных сторон стали очевидны недостатки европейских средневековых армий и эффективность манипулирования людьми при помощи ужаса. Монголы, привыкшие к быстрому перемещению по бескрайним степям, могли продолжать наступление без отдыха, с разных отдаленных точек. При встрече с ними казалось, что их гораздо больше, чем на самом деле. К тому моменту, когда венгерский монарх Бела добился политической и военной поддержки, Субэдэй со своими войсками уже прошел полстраны.

Битва, которая определила судьбу страны, застала венгров врасплох в разгар полного краха и внутренних междоусобиц. После сражения, в котором король Бела потерял лучшую свою кавалерию и политическую и религиозную элиту, он утратил и свое королевство, пустился в бега и продал свои сокровища другим странам, чтобы вернуть свою землю.

Один варвар летописец писал: "Королевство Венгрия, начавшееся с императора Арнольфа и простоявшее три столетия, было уничтожено монголо-татарами". Это утверждение не соответствует тому, что произошло на самом деле. Монголы обосновались в Венгрии, назначили судей и чиновников, организовали власть на местах и создали передовую администрацию по подобию китайской. Затем Субэдэй продолжил свое наступление на запад и весной 1242 года приготовился осаждать Вену. Однако преждевременная смерть Угэдэя заставила его вывести свои войска со всех фронтов, чтобы обсудить на курултае вопрос о правопреемстве.

Монголы ушли из Венгрии так же быстро, как и пришли. Европейцы того времени так никогда и не узнали причины этого отступления и не понимали, насколько близко от пропасти они находились. Но почему монголы так и не вернулись? В Каракоруме 2000 потомков Чингисхана избрали нового лидера, и начался новый медленный процесс, разрушивший единство, сохранявшееся при первых двух поколениях империи.

Несмотря на то, что в будущем в Монголии недостатка в авторитетных и могущественных императорах не было, никто уже не думал о продвижении в Европу. Их приоритеты сместились в сторону Азии, в частности, потому, что государство, которое распространялось по России, Золотая Орда, становилось новым, независимым образованием. Интерес к западу иссяк.